به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ احمد الشرع(جولانی)، رئیس دولت موقت سوریه، روز پنجشنبه در تماس تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، حمله به تأسیسات نفتی این کشور را محکوم کرد و بر حمایت دمشق از امنیت و حاکمیت عربستان تأکید کرد. خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد الشرع این حمله را به «گروههای وابسته به ایران در عراق» نسبت داده است.
دو طرف در این گفتوگو همچنین روابط دوجانبه و راههای گسترش همکاریهای مشترک را بررسی کردند و درباره آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی، بهویژه تلاشها برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه، تبادل نظر کردند.
این تماس در شرایطی انجام شد که تنشهای منطقهای پس از ازسرگیری درگیریهای مستقیم میان آمریکا و ایران افزایش یافته است.
واشنگتن و تهران طی هفتههای اخیر حملات متقابلی انجام دادهاند و برخی کشورهای منطقه نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفتهاند.
مذاکرات میان ایران و آمریکا که پس از امضای یادداشت تفاهم در ۱۸ ژوئن آغاز شده بود، به دلیل اختلاف بر سر تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به بنبست رسیده و همزمان، تحولات نظامی اخیر بر پیچیدگی وضعیت امنیتی منطقه افزوده است.
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