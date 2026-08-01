  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

امام جمعه بهسود افغانستان: حوزه خاتم‌النبیین(ص) هرگز حزبی نیست، هرچه سریع‌تر بازگشایی شود

۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۵
کد مطلب: 1847500
امام جمعه بهسود افغانستان: حوزه خاتم‌النبیین(ص) هرگز حزبی نیست، هرچه سریع‌تر بازگشایی شود

مدرس و خطیب نماز جمعه در مدرسه علمیه امام محمد باقر(ع) در شهرستان بهسود افغانستان، با اشاره به این‌که خود طلبه حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) بوده، بحث‌های حزبی را در این مرکز علمی ممنوع دانست و خواستار بازگشایی فوری حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) و تلویزیون اسلامی تمدن شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین حسین امینی، مدرس و خطیب نماز جمعه در مدرسه علمیه امام محمد باقر(ع) در شهرستان بهسود افغانستان، در خطبه‌های نماز جمعه دیروز (۹ مرداد) خواستار بازگشایی فوری حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) و تلویزیون اسلامی تمدن شد.

امینی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به جایگاه والای علم در اسلام تأکید کرد که علم مرز جغرافیایی، سنی و جنسیتی نمی‌شناسد. به گفته وی، جامعه‌ای که از نعمت علم و عالم برخوردار باشد پویا و زنده است و جامعه‌ای که از دانش محروم شود رو به رکود و نابودی خواهد رفت. او حمایت از مدارس و مراکز علمی را وظیفه‌ای دینی و اجتماعی دانست.

خطیب نماز جمعه با اشاره به تعطیلی حوزه علمیه خاتم‌النبیین گفت این اقدام موجب نگرانی جامعه علمی، فرهنگی و دینی افغانستان شده است. وی افزود بستن مراکز علمی جامعه را از نور علم محروم می‌کند و با دستورات اسلامی و قرآنی سازگار نیست.

امینی نقش این حوزه را در تربیت طلاب متعهد و متخصص، نشر معارف اسلامی و تقویت وحدت اسلامی مهم خواند و تأکید کرد توقف فعالیت آن خلأ جدی در تدریس و نشر معارف دینی ایجاد کرده است.

وی همچنین به اهمیت تلویزیون تمدن اشاره کرد و گفت این رسانه در نشر معارف اسلامی، قرآن کریم و پیام وحدت و اخوت نقش مؤثری داشته و خاموشی بیش از یک‌ماهه آن نگرانی گسترده‌ای در میان مردم ایجاد کرده است.

خطیب نماز جمعه در پایان از مسئولان عالی‌رتبه امارت اسلامی / حکومت طالبان خواست هرچه سریع‌تر بازگشایی حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) و تلویزیون تمدن را در دستور کار قرار دهند.

امینی خاطرنشان کرد: «بنده هفت سال در این حوزه تحصیل کرده‌ام. در این مرکز علوم قرآنی، حدیث، فقه، اصول و رجال تدریس می‌شود و هیچ‌گونه فعالیت حزبی وجود ندارد. از طلاب نیز تعهد گرفته می‌شود که از هرگونه بحث حزبی خودداری کنند.»

................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha