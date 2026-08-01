به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین حسین امینی، مدرس و خطیب نماز جمعه در مدرسه علمیه امام محمد باقر(ع) در شهرستان بهسود افغانستان، در خطبه‌های نماز جمعه دیروز (۹ مرداد) خواستار بازگشایی فوری حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) و تلویزیون اسلامی تمدن شد.

امینی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به جایگاه والای علم در اسلام تأکید کرد که علم مرز جغرافیایی، سنی و جنسیتی نمی‌شناسد. به گفته وی، جامعه‌ای که از نعمت علم و عالم برخوردار باشد پویا و زنده است و جامعه‌ای که از دانش محروم شود رو به رکود و نابودی خواهد رفت. او حمایت از مدارس و مراکز علمی را وظیفه‌ای دینی و اجتماعی دانست.

خطیب نماز جمعه با اشاره به تعطیلی حوزه علمیه خاتم‌النبیین گفت این اقدام موجب نگرانی جامعه علمی، فرهنگی و دینی افغانستان شده است. وی افزود بستن مراکز علمی جامعه را از نور علم محروم می‌کند و با دستورات اسلامی و قرآنی سازگار نیست.

امینی نقش این حوزه را در تربیت طلاب متعهد و متخصص، نشر معارف اسلامی و تقویت وحدت اسلامی مهم خواند و تأکید کرد توقف فعالیت آن خلأ جدی در تدریس و نشر معارف دینی ایجاد کرده است.

وی همچنین به اهمیت تلویزیون تمدن اشاره کرد و گفت این رسانه در نشر معارف اسلامی، قرآن کریم و پیام وحدت و اخوت نقش مؤثری داشته و خاموشی بیش از یک‌ماهه آن نگرانی گسترده‌ای در میان مردم ایجاد کرده است.

خطیب نماز جمعه در پایان از مسئولان عالی‌رتبه امارت اسلامی / حکومت طالبان خواست هرچه سریع‌تر بازگشایی حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) و تلویزیون تمدن را در دستور کار قرار دهند.

امینی خاطرنشان کرد: «بنده هفت سال در این حوزه تحصیل کرده‌ام. در این مرکز علوم قرآنی، حدیث، فقه، اصول و رجال تدریس می‌شود و هیچ‌گونه فعالیت حزبی وجود ندارد. از طلاب نیز تعهد گرفته می‌شود که از هرگونه بحث حزبی خودداری کنند.»

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