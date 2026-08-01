به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران، با حضور در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰، مورد استقبال و خیرمقدم هادی محمودنژاد مدیر موکب حرم مطهر قرار گرفت و در دیداری صمیمانه با وی، درباره ظرفیتهای همکاری و حمایت از خدمترسانی به زائران اربعین به گفتوگو پرداخت.
وی همچنین از بخشهای مختلف موکب بازدید و از نزدیک در جریان روند خدماترسانی به زائران قرار گرفت.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره ارزیابی خود از خدمات این موکب اظهار داشت: «همان حسی که در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در قم دارم، اینجا نیز برای من تداعی شد.»
وی با اشاره به مسئولیتهای اجتماعی بانک گفت: با توجه به مسئولیت اجتماعی، مبلغ مناسبی را در نظر گرفتهایم تا مجموعه موکب بتواند از آن در مسیر خدمترسانی به زائران استفاده کند.
فتحعلی افزود: تلاش کردهایم تمام ظرفیتهای بانک را در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، بهویژه در عرصههای مذهبی، مناسبتهای دینی و پروژههای عمرانی به کار بگیریم. در حوزه مدرسهسازی، ساخت مسجد و نمازخانه نیز اقدامات متعددی انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین در مهران موکبی از سوی بانک برپا شده که به مدت دو هفته، روزانه سه وعده غذای گرم در اختیار زائران قرار میدهد و بخشی از منابع مالی نیز در قالب کمکهای ریالی در اختیار آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) قرار گرفته است.
فتحعلی در پایان ابراز امیدواری کرد این همکاریها در سالهای آینده نیز با همین کیفیت و گستردگی ادامه یابد و بانک بتواند بیش از گذشته در مسیر خدمت به زائران اهلبیت(ع) ایفای نقش کند.
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