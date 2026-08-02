به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام اربعین و در ادامه سلسله نشستهای فرهنگی، تبیینی و نخبگانی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، نشست بینالمللی «جاذبههای مکتب حسینی برای آزادگان جهان» با محوریت تبیین جایگاه راهبردی اربعین و مکتب عاشورا، با حضور اندیشمندان و فعالان بینالمللی در کربلا برگزار شد.
در این نشست، شرکتکنندگان بر این نکته تأکید کردند که اربعین فراتر از یک آیین مذهبی، خاستگاهی برای مقاومت جهانی در برابر استکبار و پاسخی عمیق به بنبستهای فلسفی و معنایی انسان معاصر است.
در بخش نخست نشست، استاد شیخ علی قائد المطری رئیس حوزه علمیه القائم کربلا از کشور یمن با توصیف اربعین به عنوان «منظومهای برای تحقق آزادگی و شرافت»، تأکید کرد که مکتب عاشورا، جوهر دعوت تمامی پیامبران الهی است.
وی با اشاره به جنگ همهجانبۀ استکبار جهانی علیه محور مقاومت، گفت: «امروز تجلی ایستادگی در برابر ظلم را میتوان در جبهههای مقاومت در غزه، لبنان، ایران و یمن مشاهده کرد. این مقاومت، زمینهساز اصلی ظهور حضرت مهدی (عج) است.» وی همچنین بر ضرورت انتخاب میان دو اردوگاه «عدالت» و «ظلم» تأکید کرد.
خانم فروتن، از مبلغان استان گلستان، با تبیین جایگاه معرفتی مکتب اهلبیت (ع)، آن را مکتب عقلانیت و برابری در برابر جمود فکری معرفی کرد. وی با اشاره به نقش «حجت باطنی» (عقل) و «حجت آشکار» (انبیاء و ائمه)، خاطرنشان کرد که مسیر عدالت بدون هدایت امام ممکن نیست.
وی در ادامه با اعلام بیعت با ارزشهای امام حسین (ع)، بر ضرورت معرفی جهانی این سرمایه معنوی تأکید کرد.
در همین راستا، آقای آخوند عبدالغفور آق از گنبدکاووس، با تأکید بر ماهیت جهانی حریت، گفت: «مقابله با بیعدالتی وظیفه تمام آزادگان جهان است، نه تنها یک مذهب خاص.» وی با اشاره به اشعار مخدومقلی فراغی، بر پیوند عاطفی و تاریخی ملتها با واقعه عاشورا تأکید نمود.
دکتر احمد راسم النفیس، اندیشمند مصری، امام حسین (ع) را «شهید همه آزادگان جهان» خواند و با اشاره به پیشبینیهای مرتبط با پیروزی پیروان مکتب حسینی، بر ضرورت انفاق و فداکاری برای تحقق عدالت تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که پیوند مکتب حسینی با مکتب مهدوی، منجر به فروپاشی بنیانهای ظلم در جهان شود.
در بخش دیگر نشست، دکتر توفیق اسداف پیرامون «بحران معنا» صحبت کرد. وی معتقد بود که مکاتب غربی در تبیین رنج و پاسخ به مرگ و معنای زندگی ناکارآمد هستند.
اسداف با ارائه تحلیلی از تجربهی اربعین، آن را یک «تجربه وجودی» دانست که انسان را از خودخواهی به خداخواهی و از پراکندگی به وحدت هدایت میکند. وی تأکید کرد: «اربعین با تبدیل رنج به رشد معنوی و پیوند دادن انسان به هدفی متعالی، بحران تنهایی و بیریشگی انسان مدرن را درمان میکند. در مکتب اربعین، معنای زندگی در "داشتن" نیست، بلکه در "شدن" و تبدیل به انسانی عادل، آزاده و مظهر ارزشهای الهی است.»
این نشست در نهایت بر این نتیجهگیری مشترک تأکید داشت که اربعین، مدرسهای برای تربیت انسانهای آزاده و مسیری استراتژیک برای احیای عدالت و مقابله با ظلم در جهان است.
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