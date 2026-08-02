به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وبگاه «آکسیوس» به نقل از مقام‌های آمریکایی و یک منبع مطلع گزارش داد که محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان روز شنبه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌وگو کرده و نگرانی خود را درباره برنامه ترامپ برای انجام حملات جدید علیه ایران ابراز کرد.

بر اساس این گزارش، طرف سعودی درباره طرح عملیاتی مذکور توضیح خواسته و ولیعهد عربستان نیز ترامپ را به کاهش تنش و خودداری از اجرای حملات ترغیب کرده است.

آکسیوس اشاره کرد که گفت‌وگوهای جداگانه میان میانجی‌های قطری و مقام‌های عمانی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا پیشرفت‌هایی داشته است؛ بااین‌حال، هنوز مشخص نیست که آیا این پیشرفت‌ها برای خنثی‌کردن بحران کافی خواهد بود یا نه.

کمی پیشتر دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضمن عقب نشینی از لفاظی‌های چند روز اخیر خود نوشت که «حمله به ایران را لغو کرده است».

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