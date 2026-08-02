به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بلومبرگ گزارش داد که افزایش قیمت بنزین در آمریکا بیانگر آغاز یک بحران سیاسی است چرا که ۷۳ درصد از رأی دهندگان، ترامپ را مسئول این گرانی می دانند.

در ادامه این گزارش آمده است که بحران افزایش قیمت سوخت در آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره ای شکل گرفته است. زمانی که قیمت سوخت در اوایل جنگ ایران افزایش یافت، مصرف‌کنندگان آمریکایی از این شرایط عبور کردند اما اکنون آنها با موج دیگری از افزایش قیمت بنزین مواجه شده‌اند.

بلومبرگ اضافه کرد: این یک خطر بزرگ برای رشد اقتصادی آمریکا به شمار می آید. این کشور به تازگی افزایش بیش از حد هزینه‌های مصرف‌کنندگان در سه ماهه گذشته را تجربه کرده است. همچنین با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر این خبر بدی برای دونالد ترامپ و دیگر جمهوری‌خواهان به شمار می آید.

لازم به ذکر است جنگ افروزی آمریکا علیه ایران باعث اختلال در زنجیره انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز و افزایش قیمت های جهانی شده است.

............

پایان پیام