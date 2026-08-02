کار شرکت آمازون در بحرین چیست و چرا سپاه آن را نابود کرد؟

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگویی، به بیان جزئیاتی از انبوه خسارات وارد شده به ارتش تروریستی آمریکا در جریان حملات سپاه به پایگاه‌های این کشور در اطراف ایران پرداخت که یکی از مهمترین آنها حمله به یک مرکز پردازش داده مربوط به شرکت آمریکایی آمازون در بحرین بود؛ هدفی که شاید در نگاه اول غیر نظامی و تا حدی عجیب بیاید اما وقتی در اخبار چند سال اخیر جستجو می‌کنیم متوجه می‌شویم که این شرکت و تاسیسات مورد نظر آن در حقیقت یکی از مهم‌ترین همکاران نیروهای مسلح آمریکا هستند.

این حمله روز سی ام تیرماه و در قالب حملات موج24 عملیات نصر2 و در پاسخ به تجاوز و تعرض یک روز قبل آن صورت گرفت که ارتش کودک‌کش آمریکا به تأسیسات در دست احداث و غیرنظامی دارخوئین حمله کرده بود.

آمازون؛ از فروش کتاب تا تبدیل شدن به غول هوش مصنوعی

شرکت آمازون در سال 1994 میلادی توسط جف بیزوس در ایالات واشنگتن آمریکا فعالیت خود را به عنوان یک سایت فروش کتاب آنلاین آغاز کرد. کم‌کم با گسترش فعالیت‌ها فروش سایر اقلام نیز به فعالیت‌های این شرکت اضافه و در نهایت آمازون به بزرگترین فروشگاه آنلاین تبدیل جهان شد. اما این شرکت فعالیت خود را صرفاً به خرید و فروش آنلاین محدود نکرد.

به صورت کلی در فاصله سالهای 2003 تا 2006 شرکت آمازون سرویس خدمات تحت وب خود را آغاز و سپس در فاصله سالهای 2007 الی 2013 دیتا سنترهای خود را فعال کرد. از سال 2013 تا به امروز نیز شرکت آمازون اقدام به توسعه مراکز دیتا سنتر و خدمات رایانه‌ای خود از جمله در بحرین کرده و فعالیت های گسترده ای در حوزه‌هایی مثل رایانش ابری، هوش مصنوعی، انجام آنالیز اطلاعات در حجم بالا انجام داده است.

در سال‌های اخیر به صورت خاص توجه این شرکت به سمت بحث هوش مصنوعی، توسعه چیپست‌های خاص برای آنالیز هوش‌مصنوعی و انواع سرویس‌ها بر پایه هوش‌مصنوعی رفته است. مرکز دیتا سنتر بحرین نیز در تابستان سال 2019 افتتاح شد.

در جمع مشتریان این خدمات شرکت آمازون طیف گسترده ای از بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی، موسسات مالی تا نهادهای دولتی مثل سازمان ناسا و البته نیروهای مسلح و جامعه اطلاعاتی آمریکا حضور دارند.

وقتی نگاهی به اطلاعات منتشر شده در خصوص قراردادها بین شرکت آمازون و نیروهای مسلح آمریکا می‌اندازیم می‌بینیم که تمام بخش‌های ارتش آمریکا جزو مشتریان خدمات این شرکت هستند و البته رقم‌های سنگین نیز مشاهده می‌شود.

برای نمونه در سال 2018 میلادی پنتاگون یک قرارداد 10 ساله برای تامین نیاز رایانش ابری خود را به مدت 10 سال به ارزش 10 میلیارد دلار به این شرکت سپرد.

از دیگر قراردادهای مهم این شرکت (به صورت مشترک با شرکت های دیگری مثل مایکروسافت، گوگل و Oracle) ایجاد فضای ذخیره‌سازی برای نیروهای نظامی مدرن در ساختار نیروهای مسلح آمریکا است.

آمازون دقیقا چطور به ارتش آمریکا کمک می‌کند؟

در بحث نبردهای مدرن خصوصاً با سبک نبرد نیروهای مسلح آمریکا، ما با حجم بسیار بالایی از داده‌ها از سنسورهای مختلف رو به رو هستیم. انواع ماهواره‌ها، پرنده‌های باسرنشین و بدون سرنشین، سیستم راداری و شنود و .... حجم زیادی از اطلاعات را در ساختار فرماندهی وارد می‌کنند.

این حجم از اطلاعات اول نیازمند دریافت، ذخیره، سپس آنالیز سریع و در عین حال دادن آپشن‌های عملیاتی به فرماندهان است؛ پروسه‌ای که با ترکیب حافظه‌های رایانش ابری، هوش مصنوعی، دیتا سنترها و ... انجام می‌شود.

اصولاً حجم دیتای وارد شده به قدری بالاست که سرورهای مخصوص خود ارتش آمریکا جوابگو نبوده و این نیروی نظامی مجبور به استفاده گسترده از بخش خصوصی در این حوزه شده است.

برای نمونه تصاویری که توسط پهپادهایی مثل سری MQ-9 از میدان نبرد در ایران گرفته شده به مراکزی مثل مرکز اطلاعات شرکت آمازون در بحرین رفته، آنالیز شده و در نهایت به ساختار کنترل و فرماندهی ارتش آمریکا برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و سریع‌تر کمک می‌کند.

در واقع باید گفت که هدف قرار دادن این مرکز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را می‌توان بخشی از پازل بزرگتر آسیب رساندن و کاهش توانایی شناسایی، نظارت و کنترل و فرماندهی طرف مقابل در جنگ اخیر به حساب آورد.

نکته جالب که نشان دهنده اهمیت این مرکز بوده این است که این هدف دو بار توسط سپاه پاسداران مورد اصابت قرار گرفته است. در سری اول یک موشک ایرانی با ایجاد یک حفره به طول 19 متر به داخل تاسیسات نفوذ کرده و مشخصاً باعث ایجاد آسیب زیادی شده و در حمله بعدی اصابت پرتابه های کروز باعث آتش سوزی در این تشکیلات و نابودی آن شده است.

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