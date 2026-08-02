به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، ضمن تسلیت و گرامیداشت اربعین حسینی(ع)، از اجرای طرح تمهیدات انتظامی-ترافیکی ویژه مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی، از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، خبر داد.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور در خصوص اجرای این رویداد بزرگ اجتمایی و مذهبی اعلام کرد: این مراسم، روز سه شنبه ۱۳ مرداد با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه تر پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) آغاز می‌شود.

وی محدودیت‌های تردد را در دو مرحله برشمرد و اعلام کرد: مرحله اول از ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۲ مرداد در کلیه معابر اصلی و فرعی منتهی به خیابان ۱۷ شهریور از میدان امام حسین (ع) تا میدان شهداء، کلیه معابر اصلی و فردی منتهی به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ره)در کلیه معابر عمود بر خیابان فدائیان اسلام از تقاطع بزرگراه کریمی تا میدان حرم، کلیه معابر عمود برخیابان قم از میدان حرم تا میدان فرمانداری، کلیه معابر عمود بر خیابان ۲۴ متری از میدان حرم تا تقاطع پیلغوش و کلیه معابر ضلع شرقی خیابان کمیل از میدان فرمانداری تا میدان شهید غیبی اجرا می شود.

سردار موسوی پور افزود: مرحله دوم نیز «از ساعت ۴:۳۰ صبح روز برگزاری مراسم» در کلیه معابر اصلی و فرعی منتهی به خیابان ۱۷ شهریور از میدان شهداء تا میدان خراسان و در ادامه تا تقاطع ۱۷ شهریور شوش شرقی، کلیه معابر اصلی و فرعی منتهی به خیابان شوش شرقی از تقاطع ۱۷ شهریور تا میدان شوش، کلیه معابر اصلی و فرعی منتهی به خیابان فدائیان اسلام از میدان شوش تا میدان حرم عبدالعظیم حسنی(ع)، کلیه معابر اصلی و فرعی منتهی به حرم عبدالعظیم حسنی (ع) در ضلع غرب، شرق و جنوب حرم مطهر. خیابان دستواره، بعثت، ابریشم و همچنین پل بزرگراه آزادگان به سمت شمال و جنوب فدائیان اجرا می شود.

به گفته وی، اعمال محدودیت در جاده ورامین به غرب از پل صوفی و هدایت بار ترافیکی به بزرگراه شهید آوینی غرب، اعمال محدودیت تردد در جاده ورامین از سه راه تقی آباد و هدایت بار ترافیکی به بزرگراه شهید کریمی غرب، اعمال محدودیت در شرق به غرب بزرگراه شهید کریمی و هدایت بار ترافیکی به بزرگراه امام علی (ع)، اعمال محدودیت در ضلع شرقی میدان معلم و هدایت بار ترافیکی به سمت جاده ورامین شرق و بزرگراه شهید آوینی و همچنین ورودی میدان معلم به خیابان ۲۴ متری، از دیگر تمهیدات پیش بینی شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: کلیه معابر ضلع شمالی جاده ورامین به سمت جنوب و هدایت بار ترافیکی از خیابان های نبی پور و میر عابدینی به خیابان ابن بابویه شمال، کلیه معابر ضلع شمال خیابان ۲۴ متری به سمت جنوب و هدایت بار ترافیکی از خیابان های مهاجری، مجتبی و شیر محمدی به سمت شمال و جاده ورامین «اعمال محدودیت تردد در تقاطع پیلغوش و شیر محمدی «آردایران» و انسداد ورودی پیلغوش به خیابان فدائیان اسلام نیز در نظر گرفته شده است.

وی، اعمال محدودیت در کلیه معابر ضلع جنوبی خیابان ۲۴ متری به سمت شمال و هدایت بار ترافیکی به بزرگراه شهید آوینی، اعمال محدودیت تردد ضلع شمال میدان بسیج مستضعفین «سه راه ورامین» و هدایت بار ترافیکی به خیابان ابن بابویه و غیوری شمال، اعمال محدودیت در شمال به جنوب خیابان غیوری از دورگرد قبل از میدان بسیج مستضعفین، اعمال محدودیت غرب به شرق بزرگراه کریمی به میدان معلم و غیوری جنوبی و ابن بابویه جنوب، بزرگراه شهید آوینی کنار گذر پل صوفی ورودی به خیابان شهدای۱۸ دی، خیابان سلمان فارسی به خیابان ایرانیت هم از دیگر محدودیت های ترافیکی است.

سردار موسوی پور ادامه داد: اعمال محدودیت در میدان سلمانی به سمت شمال-میدان قشقایی به سمت میدان سلمانی و خیابان احمد قمی به شمال-میدان سلمان فارسی به شمال و ضلع شرقی-ضلع شرقی میدان امام هادی (ع)، اعمال محدودیت کلیه دسترسی های بزرگراه شهید آوینی به خیابان سلمان فارسی، خیابان شهید زهره وند، اعمال محدودیت در کلیه معابر ضلع شمال خیابان قم به جنوب و کلیه معابر ضلع جنوبی به سمت شمال، اعمال محدودیت در خیابان کریمیان ورودی خیابان فدایی، اعمال محدودیت در میدان هادی ساعی ورودی به خیابان مدرس–خیابان کمیل ورودی به خیابان آستانه، اعمال محدودیت ترافیکی در کلیه ورودی های شهر ری از سمت غرب بزرگراه شهید رجائی و بزرگراه شهید هاشمی «صالح آباد» از سمت شمال بزرگراه آزادگان و از سمت شرق بزرگراه امام علی(ع) و سه راه ورامین از سمت جنوب بزرگراه شهید آوینی نیز در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، «در صورت نیاز»، اعمال محدودیت دسترسی از بزرگراه شهید هاشمی در مسیرهای «شمال به جنوب و جنوب به شمال» به بزرگراه شهید آوینی و اعمال محدودیت در کلیه معابر ضلع شمالی خیابان ورامین به خیابان ورامین نیز به اجرا گذاشته می‌شود.

سردار موسوی پور محدودیت های توقف را نیز از ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۲ مرداد در معابر پیرامون میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۷ شهریور حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا خیابان شوش، خیابان شوش حدفاصل خیابان ۱۷ شهریور تا میدان شوش در «هردو مسیر» بطور کامل، خیابان فدائیان اسلام از میدان شوش تا میدان حرم مطهر در «هر دو مسیر»، خیابان قم تا محدوده میدان فرمانداری بطور کامل، محدوده درب های ضلع شرقی، غربی و جنوبی حرم مطهر بطور کامل، خیابان ۲۴ متری حدفاصل میدان حرم تا خیابان سازمان آب، جاده ورامین حدفاصل سه راه ورامین تا میدان معلم در «هردو مسیر» و خیابان شهرداری حدفاصل خیابان شهید رجائی تا میدان مدرس اعلام کرد.

وی در ادامه گفت: مسیرهای راهپیمایی در پنج مسیر زیر در نظر گرفته شده است.

-مسیر شماره یک، میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۷ شهریور، میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، میدان شهرری، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

-مسیر شماره دو، میدان جمهوری، نواب، میدان ۹ دی، میدان بهمن، خیابان بعثت، شهید رجائی، بزرگراه شهید کریمی، بلوار دستوار، میدان نماز، خیابان کمیل میدان هادی ساعی، خیابان مدرس وخیابان آستانه حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

-مسیر شماره سه، امام زاده حسن(ع)، خیابان امین الملک، خیابان قزوین، خیابان شیخ محمدی، میدان ۹ دی، میدان بهمن، بزرگراه بعثت، خیابان شهید رجائی، بزرگراه شهید کریمی، بلوار دستواره، میدان نماز، خیابان کمیل میدان هادی ساعی، خیابان مدرس و خیابان آستانه، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

-مسیر شماره چهار، باقرشهر، خیابان شهید رجائی، روی پل شهید آوینی، خیابان سلمان فارسی، میدان امام هادی (ع)، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

-مسیر شماره پنج، جاده ورامین، سه راه تقی آباد، خیابان شهید مصطفی خمینی، خیابان سلمان فارسی، خیابان احمد قمی.

به گفته وی اعمال تمهیدات ترافیکی تنها در مسیر اصلی (مسیر شماره یک) صورت می پذرید.

موسوی پور در ادامه افزود: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم پیاده روی با شکوه را دارند پیش بینی محل توقف و چینش خودروهای شخصی، نیز انجام شده است. محل مجاز پارک خودرو های شخصی در بزرگراه امام علی(ع) در بزرگراه آزادگان تا بزرگراه کریمی در «هر دو مسیر»، بزرگراه شهید کریمی حدفاصل بلوار شهید رجایی تا بزرگراه شهید آوینی، بزرگراه شهید آوینی حدفاصل بزرگراه امام علی (ع) تا بزگراه هاشمی در «هر دو مسیر»، خیابان دماوند، خیابان پیروزی، خیایان مجاهدین، خیابان محلاتی و ۱۵ خرداد شرقی، خیابان خراسان، خیابان خاوران است.

به گفته وی رانندگان خودرو های شخصی در کلیه معابر موازی و عمود بر محدوده برگزاری مراسم مجاز به پارک خودرو بوده و درمعابری که دارای عرض مناسب می باشند پارک اریب بلامانع است.

جلوگیری از تردد موتور سیکلت سواران در مسیر راهپیمایی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد که از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر پیاده روی جلوگیری می‌شود.

سردار موسوی پور در ادامه به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه ناایمن توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر پیاده روی جدا خودداری نمایند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد.

موسوی پور درخاتمه به شهروندان تهرانی و حاضران در این راهپیمایی عظیم توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه «مترو و تاکسی و اتوبوس» استفاده نمایند.

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