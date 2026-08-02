آمادگی شهرداری برای پیاده روی جاماندگان اربعین در تهران/ استقرار ۳۰۰۰ موکب در طول مسیر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر اعلمی در نشست خبری با موضوع پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران گفت: چند سالی است که به لطف حضرت سیدالشهدا در مجموعه مدیریت شهری مسئول برگزاری مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی هستیم و امسال تلاش میکنیم مراسم را با شکوه تر برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه شعار این مراسم «باید برخاست» است، افزود: این مراسم جزیی از زندگی مردم شده و عدهای از قبل به کربلا می روند و بعد در این مراسم نیز شرکت می کنند و عدهای نیز که نتوانسته اند به عراق بروند در این راهپیمایی شرکت میکنند؛ اما امسال رهبر شهیدمان را نداریم و شعار خونخواهی و انتقام جویی خواسته مردم است و این مراسم نیز در امتداد همان شعارها برگزار میشود.
اعلمی گفت: شهرداری تهران با حضور تمام معاونتها و زیرمجموعهها از جمله حمل و نقل، آتش نشانی، مدیریت بحران، تاکسیرانی، زیباسازی و غیره همگی با ۱۰۰ در صد امکانات و تجهیزات در مجموعه مدیریت شهری حضور دارند تا تسهیل گری برای موکب داران و مردم انجام شود.
وی افزود: علاوه بر شهرداری، سایر دستگاهها مثل سپاه تهران، پلیس، اورژانس، سازمان آب، برق و ... همه پای کار برگزاری این مراسم هستند تا مراسم پرشکوه تر از سال گذشته برگزار شود.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ادامه داد: مراسم روز اربعین سه شنبه ۱۳ مرداد از میدان امام حسین(ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار می شود و مناطق ۷ ، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۲۰ درگیر این مراسم هستند.
اعلمی گفت: ثبتنام موکبها نیز در حال انجام است و افرادی که قصد حضور و خدمات رسانی دارند ثبت نام کردهاند و نهادهای مختلف این موکبها را برپا می کنند و نزدیک به ۲۰۰۰ موکب تاکنون ثبت نام کردهاند، ضمن اینکه ۶ هزار پلاک گذاری در مسیر انجام شده و به نظر می رسد حدود ۳ هزارو ۵۰۰ موکب مستقر می شوند.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ادامه داد: ما تلاش میکنیم فقط تسهیل گر باشیم و مردم خودشان موکب داری کنند و هرساله نیز به همین شکل است زیرا تاکید شهردار تهران نیز این است که مردم خودشان پای کار باشند.
اعلمی گفت: ۱۷ خیمه هنر در طول مسیر راهاندازی میکنیم که هنرمندان حضور پیدا کرده و کار خود را عرضه کنند که شامل خطاطی، نقاشی، گروههای نمایشی و در حوزههای سرود، موسیقی و تعزیه نیز خیمه بر پا خواهد شد. خیمه اصلی در میدان شوش خواهد بود و کارهای اصلی و بزرگ تر در این خیمه به نمایش گذاشته می شود.
وی ادامه داد: ۳۵ پردیس فرهنگی هنری در اختیار فرهنگسراها قرار گرفته شده و در مسیر تقسیم کار صورت گرفته که با توجه به مخاطبانشان برنامه سازی کنند. ۴۰ موکب مادر و کودک نیز تعبیه شده که مادر و کودک بتوانند به راحتی استراحت کنند. همچنین کارهای مربوط به کودکان نیز با بازی برای آنها فراهم است.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه موسسه تصور شهر، سه بخش در طول مسیر مهیا کرده تا آثار کوتاه را اکران کند و در طول مسیر این نمایشها قابل مشاهده است، ادامه داد: امسال تقریبا از بعد از نماز صبح همه مواکب آماده هستند؛ اما افتتاحیه ساعت ۶ صبح در میدان امام حسین(ع) خواهد بود و زیارت اربعین، سخنرانی و مداحی خواهیم داشت و بعد از آن زائران وارد مسیر می شوند. در پایان مسیر نیز ایستگاه سلام را ایجاد کردیم زیرا حرم مملو از جمعیت می شود و بهتر است مردم در ایستگاه سلام مسیر را به اتمام برسانند.
اعلمی گفت: مجموعه تاکسیرانی، اتوبوسرانی و مترو با تمام ظرفیت خود و بیشتر از سال گذشته حضور دارند. ۸۰۰ اتوبوس آماده شدهاند و ۲۰۰ اتوبوس بیشتر نیز پیش بینی شده است و ۴۰۰ دستگاه ون نیز حضور دارند. همچنین ۹ ایستگاه مترو در طول مسیر هستند که آمادهاند.
وی ادامه داد: امسال برای اولین بار آتش نشانی تلاش کرده که فضایی را برای نصب مه پاشها آماده کند که ۴ قطعه ۴۰۰ متری آماده میشود و فضا خنک میشود. همچنین مناطق شهرداری نیز در طول مسیر دستگاههای خنک کننده نیز حضور دارند.
اعلمی با بیان اینکه در ۱۰۰ محور، آتش نشانی مستقر خواهند شد و تجهیزات و نیروها حضور خواهند داشت، افزود: مجموعه سلامت شهرداری و اورژانس نیز در طول مسیر حضور فعال دارند و ۱۰۰ دستگاه آمبولانس، ۱۱۰ موتورلانس و ۴۵ تیم پیاده حضور خواهند داشت.
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه مجموعه مدیریت بحران، ۱۵ موکب گمشدگان آماده کرده و در طول مسیر هستند، گفت: امسال چند رویداد رسانه ای شامل اجراهای هنری مربوط به جنگ رمضان نیز برگزار می شود و در طول مسیر ۲۰۰ مسجد نیز پای کار آماده اند و مساجدی که تا ۵۰۰ متری مسیر هستند نیز پای کار هستند و از آنها نیز استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: تمام دستگاه های خدمت رسان با تمام امکانات و تجهیزات پای کار هستند و تلاش می کنند مراسم خنک تر و با شکوه تری را اجرا کنند.
وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی می شود چندنفر در مراسم حضور پیدا کنند، گفت: سال گذشته بیش از ۳ونیم میلیون نفر شرکت کردند و امسال نیز پیش بینی می کنیم نسبت به سال های گذشته مردم حضور پررنگ تری در پیاده روی جاماندگان اربعین خواهند شد.
اعلمی درباره هزینههای این مراسم گفت: ما زیرساخت را ایجاد کردیم و قرار است از تجهیزات و امکانات استفاده کنیم و این کار کاملا مردمی اجرا می شود و هزینه ها مردمی پرداخت می شود. ضمن اینکه بیش از ۱۰ هزار نفر از مجموعه های شهرداری پای کار هستند و در مراسم شرکت خدمترسانی می کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات امنیتی این مراسم افزود: با توجه به تهدیداتی که وجود دارد مردم نشان داده اند که ابایی ندارند اما دستگاههای امنیتی مثل پلیس و سپاه و وزارت اطلاعات برای تأمین امنیت حصور فعال دارند.
میرمحمد مطهری معاون فرهنگی و امور مناطق سازمان نیز گفت: پروژه رویداد بزرگ راهپیمایی جاماندگان اربعین از دوماه پیش شروع شد و یک پروژه مشارکتی است که از مسجد صفا، سپاه تهران، فرمانداری ری و سپاه سیدشهدا و فرهنگسرای ولا همکاری میکنند و مسیر را به ۱۵ محور تقسیم کردهایم که هر محور یک مسئول دارد تا هماهنگی ها بهتر انجام شود.
وی افزود: همچنین همایش موکب داری فرهنگی برای اولین بار اجرا می شود تا از موکب داران حمایت کنیم.
محمدحسین علی مددی معاون ارتباطات و رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز گفت: رسانههای خارجی هم در مراسم حضور دارند چراکه در میدان بودن مردم برایشان خاص است و سازمان صداوسیما و سایر رسانه های داخلی نیز این رویداد عظیم را پوشش می دهند.
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما