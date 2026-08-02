به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر شریفان دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین در گفتوگو با خبرنگار ابنا از آمادگی کامل این کمیته برای ارائه خدمات سلامت به زائران در مسیر بازگشت خبر داد و گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۱۱۱ هزار نفر از کشور خارج شده و یک میلیون و ۶۰۰ هزار زائر نیز به کشور بازگشتهاند.
شریفان با اشاره به گستردگی راهپیمایی اربعین حسینی اظهار کرد: این اجتماع عظیم و کمنظیر جهانی نیازمند تمهیدات ویژه است و ستاد مرکزی اربعین با محوریت وزارت کشور و فعالیت ۱۹ کمیته تخصصی، مسئولیتهای مختلف را مدیریت میکند.
وی افزود: کمیته بهداشت و درمان، مسئولیت تأمین سلامت زائران تا مرزهای خروجی کشور را بر عهده دارد و در آن سوی مرز نیز با همکاری هلال احمر جمهوری اسلامی ایران خدمات لازم ارائه میشود.
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: فعالیتهای این کمیته در سه حوزه اصلی بهداشت، اورژانس پیشبیمارستانی و خدمات درمانی در مرزهای ششگانه شامل چذابه، شلمچه، مهران، خسروی، باشماق و تمرچین تقویت شده است.
وی با بیان اینکه موج بازگشت زائران از روزهای آینده شدت بیشتری خواهد گرفت، گفت: روز اربعین در کربلای معلی یک روز زودتر برگزار میشود و پس از پایان مراسم، حجم زیادی از زائران در مدت کوتاهی به کشور بازمیگردند؛ بنابراین آمادگی برای این مرحله اهمیت ویژهای دارد.
شریفان تصریح کرد: ما عملاً برای جمعیتی حدود هفت میلیون نفر خدماترسانی میکنیم؛ چراکه جمعیت خروجی دوباره به کشور بازمیگردد و بخش زیادی از این بازگشت نیز در مدت کوتاه انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد زائران در بازگشت مرز مهران را انتخاب میکنند، افزود: همین موضوع باعث میشود در استانی با جمعیت محدود و شهری با ظرفیت مشخص، میزبان جمعیتی میلیونی باشیم و به همین دلیل تمهیدات ویژهای برای این مناطق پیشبینی شده است.
تقویت زیرساختهای درمانی و اورژانسی در مرزها
دبیر کمیته بهداشت و درمان اربعین با اشاره به اقدامات انجامشده در سالهای اخیر گفت: در پایانههای مرزی ساختمانهای فوریت پزشکی ایجاد شده که هرکدام ظرفیت حدود ۸۰ تخت و اتاق سرد را دارند و امکان پذیرش بیماران در شرایط اضطراری فراهم شده است.
وی افزود: همچنین ذخیره خون ۱۴ روزه در استانهای مرزی پیشبینی شده است، زیرا تأمین خون و فرآیند اهدای خون در ایام پرتردد اربعین با دشواریهایی همراه است.
شریفان ادامه داد: در حوزه دارویی نیز سهمیههای ویژهای برای دانشگاههای علوم پزشکی استانهای مرزی در نظر گرفته شده تا پاسخگوی افزایش مصرف دارو در این ایام باشد.
وی از تقویت ناوگان اورژانسی کشور خبر داد و گفت: تعداد آمبولانسهای مستقر در مرزها با اضافه شدن ۱۸۰ دستگاه، از ۶۶۰ دستگاه به ۸۴۰ آمبولانس افزایش یافته است.
وی همچنین از استقرار ۴۲ دستگاه اتوبوسآمبولانس در مرزها خبر داد و افزود: این اتوبوسها قابلیت ایجاد بیمارستان سیار و اتاق سرد را دارند. علاوه بر این، ۱۲ بالگرد اورژانس هوایی در مناطق مرزی مستقر شدهاند که تاکنون ۶ مأموریت انتقال بیماران را انجام دادهاند.
شریفان خاطرنشان کرد: یک فروند هواپیمای اورژانس ثابت نیز برای انتقال بیماران آماده شده و امروز صبح یکی از بیماران نیازمند مراقبت ویژه با این هواپیما به تهران منتقل شد.
بیش از ۱۱۱ هزار خدمت درمانی به زائران ارائه شد
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین با اشاره به خدمات ارائهشده تاکنون گفت: در حوزه درمانی ۱۱۱ هزار مورد خدمت به زائران ارائه شده که بسیاری از آنها بهصورت سرپایی درمان شدهاند.
وی افزود: حدود ۱۰ هزار مورد از این خدمات نیازمند انتقال با آمبولانس بوده است.
شریفان با بیان اینکه شایعترین مشکلات سلامت در اربعین مربوط به گرمازدگی و تشدید بیماریهای زمینهای است، گفت: گرما، ازدحام، تغییر شرایط خواب و تغذیه و فراموشی مصرف دارو میتواند موجب تشدید بیماریهایی مانند دیابت، فشار خون و بیماریهای قلبی شود.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجامشده اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم سالهای اخیر این است که خوشبختانه تاکنون مورد فوت ناشی از گرمازدگی در اربعین نداشتهایم؛ در حالی که در برخی کشورهای دیگر، مراسمهای مشابه با موارد متعدد فوت ناشی از گرمازدگی و ازدحام همراه بوده است.
توصیه به زائران برای مدیریت زمان سفر
شریفان مهمترین توصیه به زائران را مدیریت زمان سفر عنوان کرد و گفت: حرکت در ساعات خنک شبانهروز، پرهیز از سفرهای دقیقه نودی، استراحت کافی اعضای خانواده و رعایت نکات ایمنی میتواند از بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.
وی افزود: مصرف مایعات اهمیت زیادی دارد، اما نوشیدن آب خالص بهتنهایی کافی نیست؛ زیرا بدن در شرایط گرما بخشی از الکترولیتهای خود مانند سدیم و پتاسیم را از دست میدهد. بنابراین استفاده مناسب از میوهها، سبزیجات و مواد غذایی خشک مانند مویز و انجیر خشک نیز توصیه میشود.
نظارت بهداشتی بر موکبها و خدمات تغذیهای
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین درباره نظارت بر موکبها نیز گفت: از حدود ۳ هزار موکب فعال، ۶۳ موکب درمانی در زمینه ارائه خدمات سلامت فعالیت دارند و حدود ۴۰۰ خدمت بهداشتی نیز توسط این مجموعهها ارائه میشود.
وی افزود: آموزش موکبها از مدتها قبل آغاز شده و کارشناسان بهداشت محیط بر روند فعالیت آنها نظارت دارند.
شریفان ادامه داد: نمونهبرداری آب، کلرسنجی، کنترل مواد غذایی و بررسیهای بهداشتی با تجهیزات پرتابل از جمله اقداماتی است که پیش از آغاز عملیات اربعین و در طول این ایام انجام میشود.
وی همچنین از اعزام دو گروه تخصصی ۱۴ نفره به عراق خبر داد و گفت: این تیمها در حوزه مدیریت بیماریها و سلامت محیط، وضعیت عراق را رصد میکنند تا در صورت مشاهده خطرات احتمالی، هشدارهای لازم برای جلوگیری از انتقال بیماری به کشور صادر شود.
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