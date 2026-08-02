به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمود اکرامی‌فر، شاعر و پژوهشگر ادبی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ادبیات فارسی در ترویج مفاهیم اخلاقی و انسانی اظهار داشت: ادبیات، دریایی ژرف، عمیق و گسترده است و هر قطره از آن می‌تواند هدایتگر انسان باشد. این گنجینه عظیم سرشار از مفاهیم و معانی متعالی است.

وی با بیان اینکه شکرگزاری تنها به گفتن «خدایا شکرت» محدود نمی‌شود، افزود: گاهی سپاس واقعی از خداوند در عمل جلوه پیدا می‌کند؛ در شاد کردن دل انسانی، گره‌گشایی از مشکلات دیگران، یا حتی با یک قطره خون که می‌تواند جان انسانی را نجات دهد.

اکرامی‌فر با اشاره به جایگاه شعر در فرهنگ ایرانی گفت: شعر، همزاد تاریخی و همیشگی ملت ایران است و شاعران همواره انسان را به خدمت و آرامش‌بخشی به دیگران دعوت کرده‌اند. همان‌گونه که پروین اعتصامی می‌گوید:

«خرم آن کس که در این محنتگاه

خاطری را سبب تسکین است.»

این پژوهشگر ادبی با اشاره به مفهوم ایثار در تاریخ بشریت گفت: انسان‌ها در طول تاریخ جان خود را فدا کرده‌اند تا دیگران بتوانند بهتر زندگی کنند. حتی در ادبیات عاشقانه نیز مفهوم جان‌فشانی برای دیگری حضوری پررنگ دارد و نمونه‌های فراوانی از این مضمون در شعر فارسی دیده می‌شود.

وی سپس با اشاره به داستان معروف سعدی در گلستان درباره قحطی دمشق اظهار داشت: سعدی در آن حکایت، بی‌تفاوتی نسبت به رنج دیگران را نکوهش می‌کند و در نهایت این حقیقت بزرگ را بیان می‌کند که:

«بنی‌آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند.»

این شاعر و پژوهشگر ادبی تصریح کرد: اگر انسان نسبت به رنج دیگران بی‌تفاوت باشد، شایسته نام انسان نیست. فلسفه شکل‌گیری جامعه نیز همین است که انسان‌ها در کنار یکدیگر زندگی کنند، به هم یاری برسانند و نیازهای یکدیگر را برطرف کنند.

وی با اشاره به مباحث جامعه‌شناسی افزود: در جامعه‌شناسی از سه مفهوم «ارزش‌ها»، «هنجارها» و «رفتارها» سخن گفته می‌شود. ارزش‌ها، مفاهیم بنیادینی هستند که انسان‌ها حاضرند برای آنها جان خود را فدا کنند؛ ارزش‌هایی همچون عشق، مهرورزی، ایثار، سلامت، امنیت، فداکاری و خدمت به دیگران.

اکرامی‌فر خاطرنشان کرد: احترام به کسانی که برای ارزش‌های دینی و ملی جامعه خود جانفشانی کرده‌اند، منحصر به ایران نیست، بلکه در سراسر جهان مشاهده می‌شود. هنوز هم در بسیاری از کشورهای اروپایی، خانواده‌های جان‌باختگان جنگ جهانی دوم از احترام ویژه برخوردارند و یادبودهایی مانند «مزار سرباز گمنام» مورد تکریم مردم قرار می‌گیرد؛ همان‌گونه که در ایران نیز مزار شهدای گمنام از جایگاه والایی برخوردار است.

وی در پایان با اشاره به قیام سیدالشهدا(ع) گفت: امام حسین(ع) نیز برای آنکه انسان‌ها بتوانند زندگی شرافتمندانه و خداپسندانه‌ای داشته باشند، جان خود را فدا کرد و همین روحیه ایثار و ازخودگذشتگی، الگویی ماندگار برای همه انسان‌ها در طول تاریخ شده است.

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