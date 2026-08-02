یک کشته و سه زخمی بر اثر سیلاب در ننگرهار افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی بارندگیهای شدید روز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ و جاری شدن سیلاب در استان ننگرهار افغانستان یک تن کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.
مقامهای محلی طالبان گزارش دادند که این حادثه در شهر جلالآباد و شهرستانهای غنیخیل و مهمندره رخ داد. در منطقه دامان جلالآباد نیز حدود ۱۳ خانه کاملاً تخریب و نزدیک به ۵۰ خانه دیگر آسیب دید.
مسئولان محلی تأیید کردند که در بازار مارکو غنیخیل، فروریختن سقف یک خانه باعث مرگ یک نفر و زخمی شدن سه تن شد. همچنین در هزارناو مهمندره بیش از ۲۰ خانه، چند مغازه و تأسیسات عمومی ویران گردید.
این رویداد در ادامه سیلابهای مرگبار امسال افغانستان رخ میدهد. پیشتر در ۲۹ تیر، سیلاب در استان نورستان دهها کشته و زخمی برجا گذاشت و سازمان ملل شمار قربانیان آن را بیش از ۴۰ نفر اعلام کرد.
مقامهای محلی بررسی دقیق خسارات سیل اخیر ننگرهار را ادامه میدهند.
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