آیه قرآن، مبنای طراحی دیوارنگاره دومین سالگرد شهید هنیه شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوارنگاره جدید خیابان جمهوری با هدف گرامیداشت یاد و راه شهید اسماعیل هنیه و ادای احترام به مقاومت مردم فلسطین در معرض دید شهروندان قرار گرفته است. طراحی و اجرای این اثر را محمدامین امامی و سینا رعیتدوست بر عهده داشتهاند.
سینا رعیتدوست درباره ایده شکلگیری این دیوارنگاره به خبرنگار ابنا گفت: یک آیه قرآن را مبنای طراحی قرار دادیم. مضمون این آیه درباره کسانی است که زندگی دنیوی خود را در راه خدا فدا کردهاند و باید انتظار شهادت را داشته باشند. از آنجا که قرار بود این اثر در قالب یک رونمایی ارائه شود، تصمیم گرفتیم این عبارت را به صورت یک کتیبه اجرا کنیم.
وی با اشاره به فرم این دیوارنگاره عنوان کرد: قاعدتاً این شیوه اجرا، یک ترکیببندی کشیده و نواری به ما میداد. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه این است که ایده اتحاد دو کشور، که نماد آن پرچمهای ایران و فلسطین هستند، در همین ساختار دیده شود. از «الف»های این عبارت به عنوان عمود و ستونهای پرچمها استفاده کردیم تا ترکیببندی متناسبی با ابعاد بیلبورد شکل بگیرد.
رعیتدوست افزود: به این ترتیب، «الف»های رو به آسمان، که همان فرم عمود را دارند، به میلههای پرچم تبدیل شدند و خود پرچمها نیز در فضای منفی اثر قرار گرفتند تا هم ترکیببندی حفظ شود و هم ایده اصلی کامل شود. در واقع المان اصلی کار همین پرچمها، آیه قرآن و ترکیب این دو با یکدیگر است.
این هنرمند با اشاره به مفهوم آیه نوشتهشده بر این دیوارنگاره اظهار کرد: این آیه نیز با اتفاقاتی که برای شهید هنیه، مقاومت فلسطین، حزبالله و رهبران جبهه مقاومت رخ داده، ارتباط معنایی دارد. این افراد زندگی عادی نداشتند و تمام زندگیشان در مسیر جهاد سپری شده است. به همین دلیل تلاش کردیم مفهوم آیه با پرچمها و دیگر المانهای بصری گره بخورد. البته نمیتوان گفت اولویت با پرچمها بوده، زیرا خود پرچمها نیز بر اساس ساختار همین آیه شکل گرفتهاند؛ «الف»هایی که سرافراشته شدهاند و پرچم بر روی آنها قرار گرفته است.
وی درباره رنگبندی اثر نیز توضیح داد: برای انتخاب رنگها به دنبال القای حس ارزشمندی بودیم. اگر بخواهم مثال بزنم، وقتی به ضریح امام رضا(ع) یا امام حسین(ع) نگاه میکنیم، میبینیم که از بهترین متریال مانند طلا و نقره استفاده شده تا علاوه بر ارزش معنوی، ارزش مادی و زیبایی بصری نیز به اثر افزوده شود.
این هنرمند ادامه داد: ایده اولیه ما این بود که ترکیبها حالتی شبیه علم و کُتل یا حتی شمشیر داشته باشند، اما احساس کردیم این فرم چندان جذاب نخواهد بود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم با استفاده از رنگهای طلایی، زرد و اُخرایی، این عبارت را مانند یک عنصر گرانبها نمایش دهیم و به آن ارزش افزوده ببخشیم. در واقع ترکیب رنگی اثر بر پایه رنگهای ایرانی ـ اسلامی شکل گرفت.
رعیتدوست درباره میزان تأثیر این کتیبه در آشنایی مخاطبان با مفهوم آیه اظهار کرد: این کار در مدت زمان کوتاهی تولید شد و طبیعتاً هیچ اثری بینقص نیست. البته کارکرد بیلبوردهای میدان ولیعصر و میدان جمهوری بیشتر در فضای مجازی است و بسیاری از نواقص را میتوان در سوشالمدیا جبران کرد. یکی از پیشنهادهای من این بود که ترجمه فارسی آیه یا اشارهای به سوره و شماره آیه در میان همین پرچمها و حروف قرار بگیرد، اما به دلیل شلوغی برنامه و تعدد بخشهای مختلف، این موضوع از قلم افتاد.
وی افزود: البته فکر میکنم کسانی که با قرآن مأنوس هستند، بتوانند آیه را تشخیص دهند. این خط بیش از آنکه برای خوانایی طراحی شده باشد، جنبه زیباییشناسانه دارد، هرچند تلاش کردیم برای مخاطب عمومی نیز تا حد امکان خوانا باشد. به نظر من اگر ترجمه یا معرفی آیه در کنار اثر قرار میگرفت، کاملتر میشد، اما امیدوارم در فضای مجازی به این موضوع پرداخته شود و مخاطبان بدانند این آیه مربوط به کدام سوره است و چه مفهومی دارد.
رعیتدوست در پایان درباره ارتباط این اثر با فضای اربعین و عاشورا اظهار کرد: در پیادهروی اربعین، وقتی از فاصله دور یا از ارتفاع به جمعیت نگاه میکنیم، نخستین چیزی که به چشم میآید، انبوه پرچمهای رنگی است. همین پرچمها میتوانند تداعیکننده حال و هوای زائران اربعین باشند و ما نیز تلاش کردیم این حس را در طراحی دیوارنگاره منعکس کنیم.
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