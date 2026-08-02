به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدظاهر مسرور، عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان و از چهره‌های مطرح سیاسی شیعه، بر اساس دعوت کمیسیون تماس طالبان به کابل بازگشته است.

یک منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به خبرنگار ابنا گفت که آقای مسرور روز جمعه (۹ مرداد) وارد کابل شده است.

به گفته این منبع، تلاش‌ها از جمله از سوی کمیسیون تماس و کمیسیون عالی شیعیان از دو ماه پیش برای بازگشت این چهره سیاسی شیعه جریان داشته است.

منبع افزود که حضور چهره‌های مردمی در میان شیعیان و به‌ویژه هوادارانشان باعث امیدواری می‌شود، اما در عین حال ایجاب می‌کند که حکومت در زمینه تأمین امنیت آن‌ها اطمینان دهد.

سیدظاهر مسرور دو دوره به‌عنوان نماینده مردم استان بلخ عضو مجلس نمایندگان بود و تلاش‌های فراوانی برای حمایت از جامعه تشیع و عموم مردم این استان انجام داده است.

این در حالی است که در طی پنج سال حکومت‌داری طالبان، تاکنون چندین تن از چهره‌های مطرح سیاسی شیعه بر اساس تلاش‌های کمیسیون تماس و کمیسیون عالی شیعیان به کابل بازگشته‌اند.

کمیسیون تماس حکومت طالبان برای بازگشت چهره‌های سیاسی به کابل «کارت مصونیت» صادر می‌کند و آن‌ها از هرگونه بازپرسی در امان هستند.

دو ماه پیش فاطمه نظری، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان و از چهره‌های فعال شیعه، به کابل بازگشت.

چهره‌های مطرح سیاسی شیعه افغانستان در حالی به کابل بازمی‌گردند که طی چند سال گذشته تعدادی از چهره‌های سیاسی در استان‌های سرپل و فاریاب ترور شده‌اند که نسبت به بازگشت سایر شخصیت‌های سیاسی نگرانی‌های امنیتی ایجاد کرده است.

این در حالی است که با سقوط نظام جمهوری و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، اکثر شخصیت‌های سیاسی و مقامات حکومتی از آن کشور خارج شده بودند.

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