به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از کابل گزارش می‌دهند که وزارت عدلیه/دادگستری طالبان دستور تخلیه فوری و کامل خانه‌ها و مغازه‌های شهرک شیعه‌نشین «امید سبز» (معروف به شهرک حاجی نبی) در غرب کابل را صادر کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، روز گذشته در نشستی با نمایندگان و معتمدان محل، این دستور را اعلام کرد. به ساکنان تا روز پنجشنبه هفته جاری (۱۴ مرداد) مهلت داده شده تا خانه‌ها و اماکن تجاری خود را ترک کنند. در اطلاعیه‌ای که توزیع شده، تأکید شده که پس از این مهلت هیچ‌کس اجازه اجاره دادن خانه در این شهرک را ندارد و با متخلفان «برخورد قانونی» خواهد شد.

شهرک امید سبز یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های مسکونی غرب کابل است که هزاران شیعه در آن سکونت و کسب‌وکار دارند. پیش‌تر در بهار امسال (فروردین ۱۴۰۵)، یک دادگاه اختصاصی طالبان بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین این شهرک را «امارتی» (دولتی) اعلام کرده بود و زمینه تصرف آن را فراهم ساخت.

ساکنان می‌گویند هیچ توضیح حقوقی روشنی درباره علت تخلیه ارائه نشده و بسیاری از خانواده‌ها که سال‌ها در این منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در وضعیت بلاتکلیفی و نگرانی شدید قرار دارند. کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که تخلیه گسترده بدون ارائه برنامه اسکان جایگزین یا طی مراحل شفاف قانونی، حقوق مالکیت شهروندان را نقض می‌کند و اعتماد عمومی را تضعیف می‌سازد.

برخی می‌گویند اگر هم زمین‌های این شهرک غصبی باشد، مردم عادی و بی‌اطلاعی که زمین خریده و خانه ساخته‌اند، در غصب نقشی نداشته‌اند و برخورد با آنان به‌عنوان غاصب فاقد مبناست. در واقع طالبان باید غاصبان اصلی که زمین‌ها را به مردم فروختند مورد پیگرد قرار دهند، نه شهروندان عادی که سرمایه و تمام دارایی خود را صرف ساخت خانه و مغازه کردند.

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