به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام غلامرضا اباذری با اشاره به بازدیدهای خود از مسیرهای پیاده‌روی و موکب‌ها در جریان برگزاری راهپیمایی اربعین گفت: زائران ایرانی با شور و عشق به سمت کربلای معلی در حرکت هستند و فضای معنوی اربعین در بهترین شرایط برقرار است.

وی در ادامه با اشاره به فضای حاکم بر مراسم امسال اربعین اظهار کرد: یاد و نام «رهبر شهید» در میان زائران ایرانی، عراقی و دیگر کشورها به چشم می‌خورد و بسیاری از زائران زیارت اربعین خود را به روح ایشان و شهدا هدیه کرده‌اند.

سخنگوی ستاد اربعین در عراق با اشاره به میزبانی مردم عراق از زائران اربعین گفت: در شرایطی که گرمای هوا و دمای آسفالت خیابان‌ها بسیار شدید است، شاهد صحنه‌هایی از فداکاری مردم عراق هستیم؛ از جمله کودکانی که با وجود سختی مسیر، با پای برهنه به زائران آب می‌رسانند.

اباذری خاطرنشان کرد: مردم عراق با این ایثار و فداکاری، مسیرهای منتهی به حرم امام حسین (ع) را برای حضور زائران هموار می‌کنند تا آنان بتوانند زیارت اربعین را با آرامش، آگاهی و معنویت به جا آورند و سلامت به خانه‌های خود بازگردند.

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