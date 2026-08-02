اربعین تجلی عینی غدیر در عصر حاضر است/مجاهدت حضرت زینب(س) و خون پاک امام شهید اسلام را جهانی کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، با حضور در دانشگاه اهل‌بیت (ع) عراق در مسیر پیاده‌روی عظیم مشایه اربعین، در جمع زائران و دانشگاهیان به ایراد سخن پرداخت. وی در این سخنرانی ضمن تبیین ابعاد عمیق نهضت حسینی، اربعین را امتداد و تجلی عینی واقعه غدیر در عصر حاضر توصیف کرد.

اربعین؛ تجلی غدیر و احیای اسلام در برابر جاهلیت مدرن

آیت الله رمضانی با بیان اینکه «عاشورا غدیر مجسم و تفسیری دقیق و جامع از اسلام است»، اظهار داشت: غدیر به معنای حاکمیت بهترین‌ها و حضور فعال مردم در تعیین سرنوشت خویش است و اربعین نیز دقیقاً همین پیام را فریاد می‌زند.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به انحرافات پس از رحلت پیامبر (ص) خاطرنشان کرد: چه اتفاقی رخ داد که تنها ۳۰ سال بعد از پیامبر، قرآنِ صامت را بر نیزه کردند و ۵۰ سال بعد، سرِ قرآن ناطق یعنی حسین (ع) به بالای نیزه رفت؟ وی تأکید کرد که در این مدت همه‌چیز وارونه شد و جاهلیت بازگشت؛ لذا امام حسین (ع) شهید شد تا اسلام به معنای واقعی کلمه زنده بماند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در ادامه افزود: پیش از نهضت کربلا، دین برای مردم تنها جنبه تذوق و چشیدن داشت و نقشی در متن زندگی، رفتار و خانواده ایفا نمی‌کردم، اما مجاهدت حضرت زینب (س) و خون پاک امام، اسلام را از حاشیه به متن آورد و آن را جهانی کرد.

تقابل اسلام ناب با «سارقان بین‌المللی» و پایگاه‌های کفر

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه امروز اسلام در هندسه قدرت جهانی پرداخت و تصریح کرد: امروزه اسلام بزرگترین قدرت دنیاست که در برابر جانیان و استعمارگران ایستاده است. وی با انتقاد صریح از برخی کشورهای منطقه گفت: زمانی نیروها، تجهیزات و هواپیماهای قدرت‌های استکباری به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌آمد و این کشورها تبدیل به «پایگاه‌های کفر» شده بودند، اما امروزه اسلام به تنهایی در مقابل کل کفر ایستاده است.

وی با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمنان، تأکید کرد: «امروزه اگر به حرکت اربعین ضربه وارد شود، دین نابود خواهد شد»؛ لذا این حرکت عظیم باید به عنوان مقدمه ظهور ادامه یابد.

وی افزود: پیام قطعی اربعین این است که نباید کشورها سلطه‌گر یا سلطه‌پذیر باشند، بلکه باید در برابر «سارقان بین‌المللی» و کسانی که ثروت دنیا را به سرقت می‌برند، با شعار «هیهات منا الذله» ایستادگی کرد.

اربعین؛ مبدأ تحول در غرب و مسیر درست تاریخ

آیت‌الله رمضانی در ادامه ضمن تأکید بر اینکه «امام شهید یک بعثت جهانی پدید آورده است»، گفت: امروزه شاهد بیداری در آمریکا و اروپا هستیم و مردم در آنجا به پا خاسته‌اند؛ چرا که امام راحل (ره) و امام شهید امت، ما را در مسیر درست تاریخ قرار داده اند.

وی مسیر درست تاریخ را به معنای یاری مظلومان و دشمنی با ستمگران دانست و تصریح کرد که اربعین، انسان را از جهالت، حیرت و سرگردانی نجات می‌دهد تا راه و مقصد به درستی شناخته شود.

آیت‌الله رمضانی در بخش پایانی سخنان خود، برای تبیین قدرت نفوذ معنویت و بازگشت جهان به سوی توحید، به ذکر خاطره‌ای از سفر خود به کشور گرجستان پرداخت و به تحولات شگرفی که پس از دهه‌ها حاکمیت الحاد رخ داده است، اشاره کرد. وی با بیان جزئیات دیدار خود با سر اسقف ارتدوکس‌های گرجستان اظهار داشت: در آن دیدار، این مقام عالی‌رتبه مسیحی خطاب به من گفت: «شما ۷۰ سال حکومت کفر را در اینجا ندیدید؛ زمانی که در این سرزمین، مساجد و کلیساها را به انبار تبدیل کرده بودند».

آیت‌الله رمضانی در ادامه ضمن تأکید بر تغییر موازنه قدرت به نفع جریان حق گفت: این اسقف با حسرتی آمیخته به امید اشاره کرد که امروز همان مساجدی که روزگاری انبار کالا شده بودند، دوباره زنده شده و ندای حق‌طلبی و توحید را در سراسر دنیا طنین‌انداز کرده‌اند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) این دگرگونی بزرگ تاریخی را مقدمه‌ای برای تحولی عظیم‌تر دانست و تصریح کرد: ان‌شاءالله به زودی شاهد آن خواهیم بود که صدای حضرت ولی‌عصر (عج) در جهان طنین افکند که می‌فرماید: «من امام منتظر و منتقم هستم؛ من آمدم تا انتقام خون به ناحق ریخته شده حسین بن علی (ع) را بگیرم»؛ انتقامی که در طول تاریخ، تمامی حق‌خواهان عالم به دنبال آن بوده‌اند.

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