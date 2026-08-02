به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد در سخنرانی جمعه شب حرم مطهر بانوی کرامت، با تأکید بر فضیلت صلوات بر پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع)، آن را برترین ذکر و دعا دانست و اظهار داشت: شب و روز جمعه به حضرت ولی‌عصر(عج) تعلق دارد، و تجدید عهد و ارتباط قلبی با امام زمان(عج) بسیار سفارش شده است.

وی با استناد به توقیع شریف امام عصر(عج) خطاب به شیخ مفید، گفت: امام زمان(عج) همواره از احوال و اعمال شیعیان آگاه است و هرگز آنان را فراموش نمی‌کند و اگر عنایت و دعاهای پیوسته حضرت نبود، بلاهای فراوان بر جامعه مؤمنان نازل می‌شد و دشمنان فرصت ریشه‌کن کردن آنان را پیدا می‌کردند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به آیه «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ»، خاطرنشان کرد: اعمال بندگان بر پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) عرضه می‌شود و آنان برای هدایت و آمرزش مؤمنان دعا می‌کنند.

فرحزاد با بیان خاطراتی از آیت‌الله بهاءالدینی و دیگر بزرگان اخلاق، نقش دعا، صدقه و عنایت امام زمان(عج) را در دفع بلاها یادآور شد و گفت: بسیاری از حوادث و مشکلات به برکت دعای حضرت ولی‌عصر(عج) از جامعه اسلامی دور می‌شود؛ همچنین امنیت، استقامت و پایداری ملت ایران در برابر دشمنان نیز از جلوه‌های امداد الهی و توجه اهل‌بیت(ع) است و مؤمنان باید این نعمت‌ها را قدر بدانند.

وی در ادامه با نقل روایتی از امیرالمؤمنین(ع) درباره عیادت از یکی از یاران بیمار خود، اظهار داشت: اهل‌بیت(ع) نسبت به غم، بیماری و مشکلات مؤمنان بی‌تفاوت نیستند و از رنج آنان متأثر می‌شوند؛ ازاین رو مؤمنان باید با حفظ پیوند معنوی با امام زمان(عج)، از غفلت، یأس و دلبستگی به دنیا فاصله بگیرند و با دعا، توسل، عمل صالح و تقویت ارتباط با ولایت، زمینه بهره‌مندی بیشتر از عنایات حضرت را فراهم کنند.

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