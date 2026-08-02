رشت میزبان آیین باشکوه جاماندگان اربعین؛ برپایی بیش از ۵۰ موکب در مسیر میدان شهدای ذهاب تا گلزار شهدا

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، ظهر امروز یکشنبه، 11 مرداد 1405 در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در رشت، این مراسم را جلوه‌ای از حماسه حسینی در سنگر خیابان دانست و بر ضرورت حضور پرشور اقشار مختلف مردم در این اجتماع معنوی و مردمی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: پیاده‌روی جاماندگان اربعین تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه جلوه‌ای از استمرار فرهنگ عاشورا، تجدید بیعت با آرمان‌های حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و نمایش وحدت و همبستگی امت اسلامی است که هر سال با شکوه بیشتری برگزار می‌شود.

اربعین؛ بزرگ‌ترین اجتماع عاشقان مکتب حسینی

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به عظمت راهپیمایی اربعین حسینی گفت: اربعین تنها یک زیارت نیست، بلکه بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان است؛ همایشی بی‌نظیر که میلیون‌ها عاشق و دلداده اهل‌بیت (ع) از ملیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف، با پای پیاده و قلبی سرشار از عشق، خود را به کربلای معلی می‌رسانند تا پیام جاودانه نهضت عاشورا را زنده نگه دارند.

وی افزود: این حضور عظیم مردمی نشان می‌دهد که پیام امام حسین (ع) محدود به زمان و مکان نیست و نور قیام عاشورا هرگز خاموش نخواهد شد. اربعین، نماد ایستادگی در برابر ظلم، عدالت‌خواهی و آزادگی ملت‌های جهان است.

سرهنگ امینی با اشاره به نگرانی دشمنان از گسترش فرهنگ عاشورا تصریح کرد: شکوه و عظمت این حرکت عظیم مردمی، استکبار جهانی و دشمنان اسلام را به هراس انداخته است، زیرا آنان به خوبی می‌دانند که مکتب عاشورا، الهام‌بخش ملت‌های آزاده در برابر ظلم و استکبار بوده و این فرهنگ، پایه‌های نظام سلطه را متزلزل می‌کند.

جاماندگان اربعین؛ زائران دل‌سپرده کربلا

وی با اشاره به جایگاه معنوی آیین جاماندگان اربعین اظهار کرد: اگرچه بسیاری از عاشقان امام حسین (ع) امکان حضور در کربلای معلی را ندارند، اما در شب اربعین با حضور در این حرکت معنوی، از راه دل زائر حرم سیدالشهدا (ع) می‌شوند و ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ابراز می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت خاطرنشان کرد: عاشقان حسینی در قالب کاروان جاماندگان اربعین، با گام‌هایی استوار و دل‌هایی لبریز از عشق، مسیر میدان شهدای ذهاب تا گلزار شهدای رشت را به یاد مسیر نورانی نجف تا کربلا طی خواهند کرد و این حرکت، لبیکی دوباره به ندای جاودانه «هل من ناصرٍ ینصرنی» است که پس از قرن‌ها همچنان در جان آزادگان جهان طنین‌انداز است.

وی افزود: پیاده‌روی جاماندگان اربعین، نماد زنده بودن فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت است و نشان می‌دهد که شور و شعور حسینی تنها در کربلا متجلی نیست، بلکه در جای‌جای ایران اسلامی و در دل مردم مؤمن و ولایت‌مدار نیز جریان دارد.

استقرار بیش از ۵۰ موکب خدمت‌رسان در مسیر راهپیمایی

سرهنگ امینی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری این مراسم گفت: در شب اربعین بیش از ۵۰ موکب ثابت و سیار در مسیر میدان شهدای ذهاب تا گلزار شهدای رشت مستقر خواهند شد و با ارائه خدمات فرهنگی، مذهبی و پذیرایی، فضای معنوی و حال و هوای پیاده‌روی اربعین را برای مردم تداعی خواهند کرد.

وی افزود: این مواکب با همکاری سپاه ناحیه مرکزی رشت، ستاد تخصصی اقشار سپاه قدس گیلان، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی، بسیجیان و نیروهای مردمی برپا می‌شود و جلوه‌ای از مشارکت و همدلی مردم در خدمت‌رسانی به عاشقان اهل‌بیت (ع) خواهد بود.

حرکت کاروان جاماندگان از میدان شهدای ذهاب تا گلزار شهدا

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به زمان و مسیر برگزاری این آیین گفت: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین، دوشنبه ۱۲ مردادماه ساعت ۲۳ و پس از پایان تجمع خیابانی، از میدان شهدای ذهاب (شهرداری رشت) در قالب دسته‌های عزاداری به سمت گلزار شهدای رشت آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از پایان این پیاده‌روی، مراسم قرائت زیارت اربعین، روضه‌خوانی و عزاداری در صحن سرپوشیده گلزار شهدای رشت برگزار می‌شود و برای رفاه حال شرکت‌کنندگان نیز هماهنگی لازم با شرکت واحد اتوبوسرانی انجام شده تا در پایان مراسم، ناوگان حمل‌ونقل عمومی نسبت به انتقال عزاداران به میادین اصلی شهر اقدام کند.

دعوت به حضوری پرشور در اجتماع عاشورایی رشت

سرهنگ پاسدار امینی در پایان از عموم مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان، هیئات مذهبی و جوانان انقلابی دعوت کرد تا با حضور گسترده و باشکوه خود در آیین جاماندگان اربعین، بار دیگر وفاداری مردم ایران به آرمان‌های نهضت عاشورا را به نمایش بگذارند.

وی تصریح کرد: ملت ایران همواره ثابت کرده‌اند که پرچم سرخ حسینی را برافراشته نگه خواهند داشت و با سردادن شعارهای «هیهات منا الذله»، «لبیک یا حسین» و «یا لثارات‌الخامنه‌ای»، پیام ایستادگی، مقاومت و وفاداری به مکتب عاشورا را به جهانیان مخابره خواهند کرد؛ چرا که این حماسه مردمی، سند زنده پویایی فرهنگ عاشورا و تداوم شور و شعور حسینی در این سرزمین است.

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