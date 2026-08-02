به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین رضا حاجتی امروز یکشنبه، 11 مرداد 1405 در گفتوگوی زنده تلویزیونی با شبکه باران با محوریت «کربلا، کانون عاشقان امامت و ولایت» اظهار کرد: اربعین حسینی یکی از بزرگترین جلوههای حیات مکتب اهلبیت(ع) است که هر سال میلیونها انسان آزاده را از سراسر جهان گرد محور ولایت و محبت سیدالشهدا(ع) گرد هم میآورد و پیام عدالت، آزادگی و کرامت انسانی را به جهانیان مخابره میکند.
سیدالشهدا(ع)، چراغ هدایت و کشتی نجات بشریت
وی با استناد به حدیث شریف پیامبر اکرم(ص) که فرمودند «إنّ الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة»، اظهار داشت: اربعین سیدالشهدا(ع) یادآور بزرگترین مصیبت تاریخ بشریت است؛ مصیبتی که به برکت صبر، ایثار و اخلاص امام حسین(ع)، به بزرگترین عامل هدایت انسانها تبدیل شد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان افزود: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) همه هستی، خانواده، یاران و عزیزترین سرمایههای خود را در راه خداوند متعال تقدیم کرد تا انسانها از تاریکی جهل، ظلم و انحراف نجات یابند و مسیر هدایت را پیدا کنند.
وی تصریح کرد: اگر امروز نام و راه امام حسین(ع) پس از قرنها همچنان زنده و الهامبخش ملتهاست، به دلیل همان حقیقتی است که پیامبر اعظم(ص) از آن به عنوان چراغ هدایت و کشتی نجات یاد کردهاند.
بلای اهلبیت(ع)، زمینهساز تعالی و هدایت انسانها
حجتالاسلام حاجتی در ادامه با تشریح مفهوم «بلای تنبیهی» و «بلای ترفیعی» گفت: برخی بلاها نتیجه عملکرد انسان و برای اصلاح رفتار اوست که از آن به بلای تنبیهی تعبیر میشود، اما بلاهایی که بر اولیای الهی و اهلبیت عصمت و طهارت(ع) وارد شد، از جنس بلایای ترفیعی است؛ بلاهایی که آثار آن تنها متوجه یک فرد نیست، بلکه زمینه هدایت جامعه و حتی بشریت را فراهم میکند.
وی با اشاره به داستان حضرت یوسف(ع) افزود: حضرت یوسف(ع) با تحمل سختیها و آزمونهای الهی به جایگاهی رسید که توانست جامعهای را از بحران نجات دهد و این سنت الهی درباره اهلبیت(ع) در عالیترین مرتبه خود تحقق یافته است.
مدیر ستاد کانونهای مساجد گیلان تأکید کرد: مصائب ائمه اطهار(ع)، به ویژه واقعه عاشورا، مقدمه هدایت انسانها و احیای ارزشهای الهی در طول تاریخ بوده است.
اربعین؛ فناوری تمدنی در برابر تمدن مادی غرب
وی با اشاره به شرایط کنونی جهان و تقابل گفتمانهای تمدنی اظهار داشت: امروز جهان در نقطهای حساس از تقابل تمدنها قرار گرفته و اربعین حسینی یکی از مهمترین ظرفیتهای تمدنساز جهان اسلام محسوب میشود.
حجتالاسلام حاجتی ادامه داد: اربعین تنها یک مراسم عبادی یا آیین مذهبی نیست، بلکه یک «فناوری تمدنی» است که سبک جدیدی از روابط انسانی را به نمایش میگذارد.
وی با بیان اینکه مناسبات تمدن غرب عمدتاً بر پایه سود، منفعت و رقابت شکل گرفته است، افزود: در فرهنگ اربعین، «چرخه خیر» جایگزین «چرخه سود» میشود؛ فرهنگی که در آن خدمت، ایثار، کرامت، مهماننوازی و بخشش بدون هیچ چشمداشتی محور تعاملات اجتماعی است.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان خاطرنشان کرد: در مسیر پیادهروی اربعین، انسانها فارغ از ملیت، زبان، رنگ پوست، قومیت و جایگاه اقتصادی، در قالب یک امت واحده گرد هم میآیند و این همان تصویری است که اسلام ناب از جامعه انسانی ترسیم میکند.
وی اربعین را رسانهای بیبدیل برای معرفی حقیقت اسلام دانست و گفت: این اجتماع عظیم بدون بهرهگیری از ابزارهای متعارف رسانهای، هر سال پیام عدالت، معنویت، همدلی و برادری را به میلیونها انسان در سراسر جهان منتقل میکند و نشان میدهد تمدن اسلامی بر پایه اخلاق، خدمت و کرامت انسانی شکل میگیرد.
برنامههای کانونهای مساجد گیلان در ایام اربعین
حجتالاسلام حاجتی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان گیلان در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: فعالیتهای کانونهای مساجد در این ایام با محوریت ترویج فرهنگ حسینی و بر پایه «چرخه خیر» برنامهریزی شده است.
وی پشتیبانی فرهنگی، لجستیکی و معنوی از مواکب اربعین، سازماندهی و اعزام کاروانهای اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد به پیادهروی اربعین و همچنین مشارکت در برگزاری باشکوه آیین «جاماندگان اربعین» در شهرها و مناطق مختلف استان را از مهمترین برنامههای این مجموعه برشمرد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان در پایان تأکید کرد: تمامی این برنامهها با هدف گسترش فرهنگ عاشورا، تعمیق معرفت دینی، تقویت روحیه خدمترسانی و ترویج الگوی تمدنی اربعین در متن مساجد، محلات و میان نسل جوان با جدیت دنبال میشود.
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