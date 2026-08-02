به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین رضا حاجتی امروز یکشنبه، 11 مرداد 1405 در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با شبکه باران با محوریت «کربلا، کانون عاشقان امامت و ولایت» اظهار کرد:‎ اربعین حسینی یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های حیات مکتب اهل‌بیت(ع) است که هر سال میلیون‌ها انسان آزاده را از سراسر جهان گرد محور ولایت و محبت سیدالشهدا(ع) گرد هم می‌آورد و پیام عدالت، آزادگی و کرامت انسانی را به جهانیان مخابره می‌کند.‎

سیدالشهدا(ع)، چراغ هدایت و کشتی نجات بشریت

وی با استناد به حدیث شریف پیامبر اکرم(ص) که فرمودند «إنّ الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة»، اظهار داشت:‎ اربعین سیدالشهدا(ع) یادآور بزرگ‌ترین مصیبت تاریخ بشریت است؛ مصیبتی که به برکت صبر، ایثار و اخلاص امام حسین(ع)، به بزرگ‌ترین عامل هدایت انسان‌ها تبدیل شد.‎

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان افزود:‎ حضرت اباعبدالله الحسین(ع) همه هستی، خانواده، یاران و عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه خداوند متعال تقدیم کرد تا انسان‌ها از تاریکی جهل، ظلم و انحراف نجات یابند و مسیر هدایت را پیدا کنند.‎

وی تصریح کرد:‎ اگر امروز نام و راه امام حسین(ع) پس از قرن‌ها همچنان زنده و الهام‌بخش ملت‌هاست، به دلیل همان حقیقتی است که پیامبر اعظم(ص) از آن به عنوان چراغ هدایت و کشتی نجات یاد کرده‌اند.‎

بلای اهل‌بیت(ع)، زمینه‌ساز تعالی و هدایت انسان‌ها

حجت‌الاسلام حاجتی در ادامه با تشریح مفهوم «بلای تنبیهی» و «بلای ترفیعی» گفت:‎ برخی بلاها نتیجه عملکرد انسان و برای اصلاح رفتار اوست که از آن به بلای تنبیهی تعبیر می‌شود، اما بلاهایی که بر اولیای الهی و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) وارد شد، از جنس بلایای ترفیعی است؛ بلاهایی که آثار آن تنها متوجه یک فرد نیست، بلکه زمینه هدایت جامعه و حتی بشریت را فراهم می‌کند.‎

وی با اشاره به داستان حضرت یوسف(ع) افزود:‎ حضرت یوسف(ع) با تحمل سختی‌ها و آزمون‌های الهی به جایگاهی رسید که توانست جامعه‌ای را از بحران نجات دهد و این سنت الهی درباره اهل‌بیت(ع) در عالی‌ترین مرتبه خود تحقق یافته است.‎

مدیر ستاد کانون‌های مساجد گیلان تأکید کرد:‎ مصائب ائمه اطهار(ع)، به ویژه واقعه عاشورا، مقدمه هدایت انسان‌ها و احیای ارزش‌های الهی در طول تاریخ بوده است.‎

اربعین؛ فناوری تمدنی در برابر تمدن مادی غرب

وی با اشاره به شرایط کنونی جهان و تقابل گفتمان‌های تمدنی اظهار داشت:‎ امروز جهان در نقطه‌ای حساس از تقابل تمدن‌ها قرار گرفته و اربعین حسینی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تمدن‌ساز جهان اسلام محسوب می‌شود.‎

حجت‌الاسلام حاجتی ادامه داد:‎ اربعین تنها یک مراسم عبادی یا آیین مذهبی نیست، بلکه یک «فناوری تمدنی» است که سبک جدیدی از روابط انسانی را به نمایش می‌گذارد.‎

وی با بیان اینکه مناسبات تمدن غرب عمدتاً بر پایه سود، منفعت و رقابت شکل گرفته است، افزود:‎ در فرهنگ اربعین، «چرخه خیر» جایگزین «چرخه سود» می‌شود؛ فرهنگی که در آن خدمت، ایثار، کرامت، مهمان‌نوازی و بخشش بدون هیچ چشمداشتی محور تعاملات اجتماعی است.‎

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان خاطرنشان کرد:‎ در مسیر پیاده‌روی اربعین، انسان‌ها فارغ از ملیت، زبان، رنگ پوست، قومیت و جایگاه اقتصادی، در قالب یک امت واحده گرد هم می‌آیند و این همان تصویری است که اسلام ناب از جامعه انسانی ترسیم می‌کند.‎

وی اربعین را رسانه‌ای بی‌بدیل برای معرفی حقیقت اسلام دانست و گفت:‎ این اجتماع عظیم بدون بهره‌گیری از ابزارهای متعارف رسانه‌ای، هر سال پیام عدالت، معنویت، همدلی و برادری را به میلیون‌ها انسان در سراسر جهان منتقل می‌کند و نشان می‌دهد تمدن اسلامی بر پایه اخلاق، خدمت و کرامت انسانی شکل می‌گیرد.‎

برنامه‌های کانون‌های مساجد گیلان در ایام اربعین

حجت‌الاسلام حاجتی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان گیلان در ایام اربعین اشاره کرد و گفت:‎ فعالیت‌های کانون‌های مساجد در این ایام با محوریت ترویج فرهنگ حسینی و بر پایه «چرخه خیر» برنامه‌ریزی شده است.‎

وی پشتیبانی فرهنگی، لجستیکی و معنوی از مواکب اربعین، سازماندهی و اعزام کاروان‌های اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به پیاده‌روی اربعین و همچنین مشارکت در برگزاری باشکوه آیین «جاماندگان اربعین» در شهرها و مناطق مختلف استان را از مهم‌ترین برنامه‌های این مجموعه برشمرد.‎

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان در پایان تأکید کرد:‎ تمامی این برنامه‌ها با هدف گسترش فرهنگ عاشورا، تعمیق معرفت دینی، تقویت روحیه خدمت‌رسانی و ترویج الگوی تمدنی اربعین در متن مساجد، محلات و میان نسل جوان با جدیت دنبال می‌شود.‎

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