به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فریبرز مرادی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به تداوم اجرای طرح جابه‌جایی زائران اربعین حسینی، اظهار کرد:‎ از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۳۳۵ سفر از طریق مرز مهران انجام شده که طی آن ۱۰ هزار و ۵۰ نفر از زائران گیلانی برای حضور در آیین باشکوه پیاده‌روی اربعین و زیارت عتبات عالیات به کشور عراق اعزام شده‌اند.‎

وی افزود:‎ همچنین از طریق مرز خسروی نیز ۱۴ سفر انجام شده و ۴۲۰ نفر از زائران استان از این مسیر راهی کربلای معلی شده‌اند.‎

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به آغاز بازگشت کاروان‌های اربعین، تصریح کرد:‎ تاکنون ۳۵ سفر بازگشت از مرز مهران انجام شده و در مجموع ۸۸۹ نفر از زائران گیلانی با ناوگان حمل‌ونقل عمومی به استان بازگشته‌اند.‎ روند بازگشت سایر زائران نیز مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.‎

مرادی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین، خاطرنشان کرد:‎ تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان برای اعزام و بازگشت ایمن، منظم و روان زائران به کار گرفته شده است و همکاران این اداره‌کل در پایانه‌های مسافربری، محورهای مواصلاتی و مرزهای خروجی، به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.‎

وی با اشاره به هماهنگی مستمر با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، تأکید کرد:‎ تلاش شده است با مدیریت مناسب ناوگان، تأمین اتوبوس‌های مورد نیاز و نظارت مستمر بر روند جابه‌جایی مسافران، زائران گیلانی با کمترین مشکل و در نهایت ایمنی به مقصد اعزام شده و پس از پایان مراسم نیز به استان بازگردند.‎

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در پایان از زائران خواست ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی و برنامه‌ریزی برای زمان بازگشت، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را از مراجع ذی‌صلاح دنبال کنند تا روند خدمت‌رسانی و جابه‌جایی زائران در ایام اربعین با نظم و آرامش بیشتری انجام شود.‎

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