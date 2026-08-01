به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فریبرز مرادی در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به تداوم اجرای طرح جابهجایی زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۳۳۵ سفر از طریق مرز مهران انجام شده که طی آن ۱۰ هزار و ۵۰ نفر از زائران گیلانی برای حضور در آیین باشکوه پیادهروی اربعین و زیارت عتبات عالیات به کشور عراق اعزام شدهاند.
وی افزود: همچنین از طریق مرز خسروی نیز ۱۴ سفر انجام شده و ۴۲۰ نفر از زائران استان از این مسیر راهی کربلای معلی شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با اشاره به آغاز بازگشت کاروانهای اربعین، تصریح کرد: تاکنون ۳۵ سفر بازگشت از مرز مهران انجام شده و در مجموع ۸۸۹ نفر از زائران گیلانی با ناوگان حملونقل عمومی به استان بازگشتهاند. روند بازگشت سایر زائران نیز مطابق برنامهریزیهای انجامشده و با هماهنگی دستگاههای مرتبط بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
مرادی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی استان برای خدمترسانی به زائران اربعین، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای حملونقل جادهای استان برای اعزام و بازگشت ایمن، منظم و روان زائران به کار گرفته شده است و همکاران این ادارهکل در پایانههای مسافربری، محورهای مواصلاتی و مرزهای خروجی، بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.
وی با اشاره به هماهنگی مستمر با سازمان راهداری و حملونقل جادهای و سایر دستگاههای خدماترسان، تأکید کرد: تلاش شده است با مدیریت مناسب ناوگان، تأمین اتوبوسهای مورد نیاز و نظارت مستمر بر روند جابهجایی مسافران، زائران گیلانی با کمترین مشکل و در نهایت ایمنی به مقصد اعزام شده و پس از پایان مراسم نیز به استان بازگردند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان در پایان از زائران خواست ضمن رعایت توصیههای ایمنی و برنامهریزی برای زمان بازگشت، اخبار و اطلاعیههای رسمی را از مراجع ذیصلاح دنبال کنند تا روند خدمترسانی و جابهجایی زائران در ایام اربعین با نظم و آرامش بیشتری انجام شود.
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