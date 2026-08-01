به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکر مطهر شهید ستوانسوم سینا سیاهنژاد، از شهدای جانبرکف نظم و امنیت کشور، عصر شنبه، 10 مرداد 1405 با حضور گسترده و باشکوه اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان استانی و شهرستانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و همرزمان این شهید والامقام در شهرستان صومعهسرا برگزار شد.
آیین وداع و تشییع این شهید گرانقدر از مقابل سپاه ناحیه صومعهسرا آغاز شد و مردم شهیدپرور این شهرستان با بدرقهای پرشور، پیکر مطهر وی را تا میدان بسیج همراهی کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم با سینهزنی، نوحهسرایی و سر دادن شعارهای «لبیک یا خامنهای»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی، بر ادامه راه شهدا و دفاع از عزت، استقلال و امنیت کشور تأکید کردند.
پیکر مطهر این شهید والامقام پس از اقامه نماز و برگزاری مراسم تشییع، در گلزار شهدای روستای ساداتمحله شهرستان صومعهسرا و در جوار دیگر شهدای سرافراز این دیار به خاک سپرده شد تا برای همیشه میهمان همرزمان شهید خود باشد.
شهید ستوانسوم سینا سیاهنژاد، از نیروهای فراجا و اهل روستای هندخاله شهرستان صومعهسرا، هشتم مردادماه ۱۴۰۵ در جریان حادثه تروریستی و درگیری با اشرار مسلح در شهرستان شادگان استان خوزستان، حین انجام مأموریت و در راه دفاع از امنیت و آرامش مردم، به مقام رفیع شهادت نائل آمد.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان گیلان پیشتر با صدور اطلاعیهای، ضمن تبریک و تسلیت شهادت این مأمور فداکار به محضر رهبر معظم انقلاب، خانواده معظم شهید، همرزمان و مردم شهیدپرور استان، تأکید کرده بود که این شهید والامقام با نثار جان خود، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار شهدای امنیت کشور افزود.
شهادت ستوانسوم سینا سیاهنژاد، بار دیگر جلوهای از ایثار و فداکاری فرزندان غیور ایران اسلامی در پاسداری از امنیت و آسایش جامعه را به نمایش گذاشت؛ امنیتی که به بهای جان پاک مردانی به دست آمده است که بیهیچ چشمداشتی، جان خود را در راه دفاع از مردم و مقابله با تهدیدات تروریستی تقدیم میکنند.
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