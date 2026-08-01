به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکر مطهر شهید ستوان‌سوم سینا سیاه‌نژاد، از شهدای جان‌برکف نظم و امنیت کشور، عصر شنبه، 10 مرداد 1405 با حضور گسترده و باشکوه اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و شهرستانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و همرزمان این شهید والامقام در شهرستان صومعه‌سرا برگزار شد.‎

آیین وداع و تشییع این شهید گرانقدر از مقابل سپاه ناحیه صومعه‌سرا آغاز شد و مردم شهیدپرور این شهرستان با بدرقه‌ای پرشور، پیکر مطهر وی را تا میدان بسیج همراهی کردند.‎

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سینه‌زنی، نوحه‌سرایی و سر دادن شعارهای «لبیک یا خامنه‌ای»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر ادامه راه شهدا و دفاع از عزت، استقلال و امنیت کشور تأکید کردند.‎

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از اقامه نماز و برگزاری مراسم تشییع، در گلزار شهدای روستای سادات‌محله شهرستان صومعه‌سرا و در جوار دیگر شهدای سرافراز این دیار به خاک سپرده شد تا برای همیشه میهمان همرزمان شهید خود باشد.‎

شهید ستوان‌سوم سینا سیاه‌نژاد، از نیروهای فراجا و اهل روستای هندخاله شهرستان صومعه‌سرا، هشتم مردادماه ۱۴۰۵ در جریان حادثه تروریستی و درگیری با اشرار مسلح در شهرستان شادگان استان خوزستان، حین انجام مأموریت و در راه دفاع از امنیت و آرامش مردم، به مقام رفیع شهادت نائل آمد.‎

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان گیلان پیش‌تر با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن تبریک و تسلیت شهادت این مأمور فداکار به محضر رهبر معظم انقلاب، خانواده معظم شهید، همرزمان و مردم شهیدپرور استان، تأکید کرده بود که این شهید والامقام با نثار جان خود، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار شهدای امنیت کشور افزود.‎

شهادت ستوان‌سوم سینا سیاه‌نژاد، بار دیگر جلوه‌ای از ایثار و فداکاری فرزندان غیور ایران اسلامی در پاسداری از امنیت و آسایش جامعه را به نمایش گذاشت؛ امنیتی که به بهای جان پاک مردانی به دست آمده است که بی‌هیچ چشمداشتی، جان خود را در راه دفاع از مردم و مقابله با تهدیدات تروریستی تقدیم می‌کنند.‎



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