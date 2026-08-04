به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، شهرستان آستانه اشرفیه حال و هوایی کاملاً حسینی به خود گرفت و خیابانهای منتهی به حرم مطهر حضرت آقا سید جلالالدین اشرف(ع) از نخستین ساعات صبح، شاهد حضور گسترده عزاداران، هیئتهای مذهبی و عاشقان اهلبیت(ع) بود.
این آیین که سالهاست به عنوان یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی اربعین در شرق گیلان شناخته میشود، امسال نیز با شکوهی کمنظیر برگزار شد و هزاران نفر از شهروندان و زائران در جوار بارگاه ملکوتی برادر حضرت امام رضا(ع) گرد هم آمدند.
هیئتهای مذهبی، مساجد، تکایا و دستههای سینهزنی از نقاط مختلف شهر با نظم و انسجام خاصی به سمت میدان مرکزی و صحن حرم مطهر حرکت کردند و با نوحهخوانی، سینهزنی و زنجیرزنی، ارادت خود را به سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش ابراز داشتند.
نوای مرثیهسرایی مداحان اهلبیت(ع) در فضای حرم و میدان مرکزی شهر طنینانداز بود و جمعیت عزادار با اشک و زمزمه، در سوگ چهلمین روز شهادت حضرت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع) و شهدای کربلا به عزاداری پرداختند.
در کنار مردم آستانه اشرفیه، جمع زیادی از عاشقان اهلبیت(ع) از شهرهای همجوار همچون رشت، لاهیجان، لنگرود، کیاشهر، کوچصفهان و دیگر مناطق گیلان نیز با پای پیاده خود را به این مکان مقدس رساندند؛ حضوری که جلوهای از عشق و دلدادگی مردم این دیار به فرهنگ عاشورا را به نمایش گذاشت.
مسیرهای منتهی به حرم مطهر از ساعات اولیه روز مملو از کاروانهای پیادهای بود که با در دست داشتن پرچمهای عزاداری، ذکر صلوات و نوحههای حسینی، قدم در راه زیارت گذاشته بودند.
در میان انبوه جمعیت، حضور نوجوانان و جوانان در کنار سالمندان و خانوادهها، تصویری از استمرار فرهنگ عاشورا در نسلهای مختلف را به نمایش گذاشته بود؛ حضوری که نشان میدهد پیام نهضت امام حسین(ع) همچنان در متن زندگی مردم جریان دارد.
امسال اما جلوهای متفاوت نیز در مراسم به چشم میخورد. در پی تحولات اخیر، جنگ رمضان و شهادت رهبر معظم انقلاب و دیگر هموطنان توسط آمریکا و اسرائیل جنایتکار، پرچمهای «یا لثارات الحسین» و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بیش از سالهای گذشته در دستان عزاداران دیده میشد و فضای مراسم رنگ و بویی از وحدت، مقاومت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی گرفته بود.
بسیاری از شرکتکنندگان، حضور خود در این اجتماع عظیم را تجدید بیعت با راه امام حسین(ع)، شهدای اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی عنوان میکردند و معتقد بودند که فرهنگ عاشورا، الهامبخش ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و استکبار است.
در حاشیه این مراسم، دهها موکب مردمی با مشارکت هیئتها، خیران، جوانان و خانوادههای آستانه اشرفیه برپا شده بود و با عشق و اخلاص از زائران پذیرایی میکردند.
توزیع شربت، آب خنک، چای، هندوانه، میوه، نان و پنیر، لقمههای غذایی، غذای گرم و دیگر نذورات، تنها بخشی از خدماتی بود که موکبهای مردمی بدون هیچ چشمداشتی به عزاداران ارائه میدادند.
چهرههای خسته اما رضایتمند خادمان موکبها، جلوهای از فرهنگ ایثار و خدمترسانی را به نمایش گذاشته بود؛ فرهنگی که هر سال با نزدیک شدن به اربعین حسینی، در جایجای ایران اسلامی جلوهای تازه پیدا میکند.
در صحن و شبستانهای حرم نیز زائران با قرائت زیارت اربعین، دعا، نماز و توسل، لحظاتی سرشار از معنویت را سپری کردند و بسیاری از آنان، حرم حضرت سید جلالالدین اشرف(ع) را مأمنی برای آرامش دل و تجدید عهد با اهلبیت(ع) میدانستند.
فضای معنوی حاکم بر مراسم، در کنار نظم مناسب هیئتهای عزاداری و همکاری نیروهای مردمی، خادمان آستان مقدس، نیروهای امدادی و دستگاههای خدماترسان، زمینه برگزاری باشکوه این آیین مذهبی را فراهم کرده بود.
اربعین حسینی در آستانه اشرفیه تنها یک مراسم عزاداری نیست؛ بلکه نمادی از همبستگی، ایمان، وحدت و هویت دینی مردمی است که عشق به امام حسین(ع) را نسل به نسل حفظ کردهاند.
هر ساله این اجتماع عظیم، علاوه بر مردم گیلان، میزبان زائرانی از استانهای دیگر نیز هست و جایگاه حرم حضرت سید جلالالدین اشرف(ع) را به عنوان یکی از مهمترین کانونهای مذهبی شمال کشور بیش از پیش نمایان میسازد.
شکوه حضور مردم، حرکت کاروانهای پیاده، خدمت بیمنت موکبها، نوای دلنشین مداحان و پرچمهایی که در باد به اهتزاز درآمده بودند، همه و همه تصویری ماندگار از اربعین حسینی در آستانه اشرفیه را رقم زد؛ تصویری که نشان میدهد عشق به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مرز زمان و مکان نمیشناسد و هر سال پرشورتر از گذشته در دل مردم این سرزمین زنده است.
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