پیام اربعین ایستادگی در برابر مستکبران و حرکت به سوی پیروزی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر روز دوشنبه در اجتماع بزرگ پیاده‌روی جاماندگان اربعین در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، با قدردانی از حضور گسترده مردم اظهار کرد: جمعیت امسال در مقایسه با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست و این حضور عظیم، جلوه‌ای از عشق مردم به اهل‌بیت (ع) و فرهنگ اربعین است.

وی با قدردانی از مسئولان، موکب‌داران، خیران، خادمان و همه نهادهای مشارکت‌کننده در برگزاری مراسم افزود: ماه‌ها برنامه‌ریزی برای خدمت‌رسانی به زائران انجام شد و مردم نیز با حضور پرشور خود صحنه‌ای کم‌نظیر خلق کردند.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با اشاره به پیام‌های زیارت اربعین گفت: نخستین پیام اربعین این است که تنها راه مقابله با مستکبران، مقاومت است و این مقاومت سرانجام به پیروزی می‌انجامد. حادثه عاشورا در ظاهر با پیروزی یزید همراه بود، اما تنها ۴۰ روز بعد، کاروان اسرا با خطبه‌های روشنگرانه حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع)، افکار عمومی را متحول کردند و زمینه سقوط بنی‌امیه را فراهم ساختند.

حجت الاسلام قاضی‌عسکر ادامه داد: امروز نیز ملت ایران با الهام از همان فرهنگ عاشورا، در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نکرده و ایستادگی کرده است و همین ایستادگی موجب شده دشمنان به اهداف خود نرسند.

وی با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ملت ایران با ایمان، شجاعت و توکل به خدا، در برابر فشارها ایستاده و امروز همه دنیا به قدرت و استقامت این ملت اذعان دارد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با بیان اینکه حضور پرشور بانوان، جوانان و خانواده‌ها در مراسم اربعین جلوه‌ای از همین روحیه مقاومت است، افزود: ملت ایران برای خون شهدا و فرماندهان شهید خود ایستاده است و لحظه‌ای از این مسیر عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی دومین پیام اربعین را نجات انسان‌ها از جهالت و گمراهی دانست و گفت: قیام امام حسین (ع) برای آگاهی‌بخشی به جامعه بود و امروز ملت ایران از بصیرت و آگاهی بالایی برخوردار است؛ به گونه‌ای که زنان، مردان، جوانان و حتی کودکان با شناخت کامل از مسائل روز سخن می‌گویند.

قاضی‌عسکر با بیان اینکه بیداری ملت‌ها محدود به ایران نیست، اظهار کرد: امروز در کشورهای مختلف نیز ملت‌ها نسبت به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی آگاه شده‌اند و جبهه مقاومت در عراق، لبنان، یمن و دیگر کشورها، آثار این بیداری را نشان داده است.

وی با تأکید بر ضرورت «جهاد تبیین» افزود: همه کسانی که توانایی دارند باید از ظرفیت فضای مجازی و رسانه‌ها برای افشای جنایت‌های دشمن و روشنگری افکار عمومی استفاده کنند، زیرا دوران زورگویی قدرت‌های بزرگ رو به پایان است.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) سومین پیام اربعین را ارزش والای شهادت عنوان کرد و گفت: در فرهنگ اسلامی، شهادت بالاترین درجه سعادت است و شهید به حیات ابدی دست می‌یابد. خانواده‌های معظم شهدا نیز باید به این جایگاه افتخار کنند، زیرا شهدا برای عزت اسلام و ملت ایران جان خود را تقدیم کرده‌اند.

وی دنیاطلبی را عامل اصلی انحراف در واقعه کربلا دانست و اظهار کرد: اسلام خواهان رفاه و آبادانی جامعه است، اما دلبستگی به دنیا، ظلم، تضییع حقوق مردم و قدرت‌طلبی، ریشه بسیاری از انحراف‌هاست و مسئولان باید برای تأمین رفاه مردم، مقابله با سوءاستفاده‌ها و بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های کشور تلاش کنند.

حجت الاسلام قاضی‌عسکر برائت از دشمنان اسلام را از دیگر پیام‌های اربعین برشمرد و گفت: مسلمان نمی‌تواند نسبت به ظلم و جنایت بی‌تفاوت باشد و باید در برابر جنایتکاران و کسانی که حقوق ملت‌ها را پایمال می‌کنند، موضع روشن داشته باشد.

وی با تأکید بر پیروی از سیره اهل‌بیت (ع) افزود: کمک به نیازمندان، حمایت از ایتام، حفظ وحدت، دوری از اختلاف و خدمت به مردم از مهم‌ترین آموزه‌های مکتب اهل‌بیت است و جامعه اسلامی باید این ارزش‌ها را بیش از پیش تقویت کند.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ ۱۲ روزه، بر مدیریت رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: مردم نباید نسبت به آینده کشور نگرانی داشته باشند، زیرا آینده ایران روشن است و با اتکا به وعده الهی، پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به شکست دشمنان اسلام و پیروزی جبهه مقاومت، گفت: ملت ایران با حفظ وحدت، ایمان و ایستادگی، مسیر خود را ادامه خواهد داد و شکست ظالمان نزدیک است.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸