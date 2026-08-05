به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی عباسیان، مسئول هماهنگی و دبیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، با تشریح روند برنامه‌ریزی و خدمات‌رسانی این موکب در مسیر پیاده‌روی اربعین اظهار داشت: برنامه‌ریزی موکب از ماه‌ها پیش و در شهر قم آغاز می‌شود. در این مرحله کمیته‌های تخصصی تشکیل شده، ساختار هر بخش و نیروهای انسانی مشخص می‌شوند و جلسات مستمر با مدیر موکب برای تبیین شرح وظایف و تعیین مسئولیت‌ها برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ نفر از خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در دو بخش آقایان و بانوان در موکب مشغول خدمت‌رسانی هستند، افزود: دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف نیز در ارائه خدمات مشارکت دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به اداره پست، جمعیت هلال‌احمر، مجموعه زینبیه اصفهان در بخش لباسشویی و شرکت اسنوا در حوزه خدمات اشاره کرد.

عباسیان با اشاره به فعالیت بخش‌های مختلف موکب گفت: در بخش خدمات آقایان ۸۳ نفر نیروی انسانی در دو شیفت و در بخش بانوان ۳۷ نفر نیروی انسانی در دو شیفت به صورت مستمر فعالیت دارند. در بخش آقایان خدماتی همچون اسکان، تعمیر کیف، کفش و کوله‌پشتی، تعمیر تلفن همراه، خدمات کالسکه، نظافت و بهداشت ارائه می‌شود و در بخش بانوان نیز تمامی خدمات مورد نیاز زائران به صورت مجزا و اختصاصی ارائه می‌گردد.

وی ادامه داد: در طول هر شبانه‌روز امکان اسکان بیش از سه تا چهار هزار زائر در بخش‌های آقایان و بانوان فراهم است. همچنین از زائران در سه وعده اصلی غذایی و میان‌وعده‌های روزانه پذیرایی می‌شود.

دبیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به برنامه‌های فرهنگی موکب اظهار کرد: مراسم‌های مذهبی، کرسی‌های تلاوت قرآن کریم، اقامه نماز جماعت در هر سه وعده، برنامه‌های استکبارستیزی با اجرای گروه دختران انقلاب اسلامی، نشست‌های معرفتی با حضور حاج حسین یکتا و محافل قرآنی با حضور قاریان بین‌المللی از جمله برنامه‌های فرهنگی این موکب است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خدمات درمانی موکب با همکاری جمعیت هلال‌احمر به زائران ارائه می‌شود. همچنین خدمات ارتباطی شامل اینترنت و تلفن رایگان در اختیار زائران قرار دارد تا بتوانند با خانواده و بستگان خود در ایران ارتباط برقرار کنند. علاوه بر این، واحد ارتباطات موکب با فراهم کردن امکانات تماس، به زائرانی که در مسیر پیاده‌روی اربعین از همراهان خود در عراق جدا شده‌اند کمک می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن یکدیگر را پیدا کرده و ارتباط خود را از سر بگیرند.

...........

پایان پیام