تأمین امنیت زائران اربعین در موکب حرم مطهر بانوی کرامت با نظارت تصویری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی‌اصغر اشعری، مسئول حراست موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، در گفت و گویی خبری با تشریح خدمات بخش حراست موکب اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین وظایف حراست، ایجاد و پشتیبانی بستر ارتباط بی‌سیم میان خادمان موکب است تا هماهنگی لازم برای پیشبرد امور و ارائه خدمات به زائران با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی افزود: بخش دیگری از خدمات حراست، نظارت تصویری بر نقاط مختلف موکب از طریق دوربین‌های مدار بسته است. این سامانه علاوه بر تأمین امنیت، در ارائه خدمات به زائران نیز نقش مؤثری دارد؛ به‌گونه‌ای که اگر زائری همراه، هم‌سفر، کوله‌پشتی، تلفن همراه یا وسیله دیگری را گم کرده باشد، با مراجعه به واحد حراست و بررسی تصاویر ضبط‌شده، تلاش می‌کنیم محل یا مسیر وسیله و یا فرد گمشده را شناسایی کنیم که در بسیاری از موارد این پیگیری‌ها به نتیجه مطلوب منجر می‌شود.

مسئول حراست موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ادامه داد: یکی دیگر از وظایف این بخش، نظارت بر روند خدمت‌رسانی در قسمت‌های مختلف موکب است و در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا ناهماهنگی، موضوع به مسئول همان بخش اطلاع داده می‌شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

اشعری با اشاره به واحد اشیای پیدا شده گفت: گاهی زائران یا خادمان متوجه می‌شوند وسیله‌ای بدون صاحب در موکب باقی مانده است. این اقلام به واحد حراست تحویل داده می‌شود و ما تلاش می‌کنیم با بررسی اطلاعات موجود، آن را به صاحبش بازگردانیم. در مواردی که امکان تحویل وسیله در عراق فراهم نشود، پس از بازگشت به ایران نیز در صورت وجود سرنخ، پیگیری‌ها ادامه پیدا می‌کند و در صورت نیاز، وسیله از طریق پست برای صاحب آن ارسال می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی مستمر با نیروهای امنیتی عراق نیز از دیگر مأموریت‌های واحد حراست است تا با همکاری و تعامل نزدیک، امنیت موکب و زائران به بهترین شکل تأمین شود.

............

پایان پیام