به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت بزرگداشت سالروز اربعین حسینی، موکب و نمایشگاه عکس اربعین در شهر «سائوپائولو» بزرگ ترین شهر کشور برزیل برگزار شد.
در این موکب و نمایشگاه، تصاویر برگزیده ای از مواکب و راهپیمایی های عاشقان و زوار حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در مسیر پیاده روی اربعین در کشورهای اسلامی به خصوص کشور عراق و شهر کربلای معلی در سالهای گذشته به نمایش گذاشته شد.
در این نمایشگاه ضمن پذیرایی از همه بازدیدکنندگان و رهگذران به نشر بروشور اربعین و تبیین این حرکت عظیم الهی و مردمی در عراق، پرداخته شد.
این موکب و نمایشگاه به همت مرکز اسلامی «الرساله» برزیل و مرکز گفتمان امام مهدی (عج)، همه ساله در منطقه «ایپیرانگا» شهر سائوپائولو کشور برزیل برگزار می گردد.
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