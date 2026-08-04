طرح امنیتی مراسم اربعین با موفقیت اجرا شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا _ «سعد معن» رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی از موفقیت آمیز بودن طرح امنیتی ویژه مراسم اربعین خبر داد.

معن اعلام کرد: طرح ویژه اربعین بر جلوگیری از نظامی کردن شهرها استوار بود. بیش از ۲۲۶ هزار افسر و کارمند در طرح امنیتی ویژه زیارت اربعین مشارکت داشتند. طی مراسم اربعین در پی حوادث رانندگی ۳۴ عراقی و ۱۲ خارجی درگذشتند. ۵ میلیون زائر خارجی از ۱۷۲ کشور در مراسم اربعین حضور یافتند.

از سوی دیگر «عمار الطفیلی» مدیر فرودگاه بین المللی نجف امروز سه شنبه اعلام کرد که این فرودگاه از اول تا ۱۹ ماه صفر ۸۴۵ پرواز را به ثبت رساند.

او افزود: شمار مسافران ورودی از طریق این فرودگاه بین المللی به ۱۲۵ هزار و ۵۹۵ مسافر رسیده است. مسافران خروجی از طریق این فرودگاه ۸۸ هزار و ۶۵۳ مسافر بوده است.

یپش از این نیز «عمر الوائلی» رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق اعلام کرده بود که نیروهای این سازمان با هماهنگی ادارات دیگر، به کمک برای جابجایی زائران تا زمان خروج آخرین زائر ادامه می‌دهند.

وی افزود که گذرگاه زرباطیه پرترددترین مسیر ورود زائران بوده چراکه حدود ۶۰ درصد از کل زائرانی که وارد عراق شدند و کشور را ترک کردند، از این گذرگاه عبور کردند.

همچنین «نصیف الخطابی» استاندار کربلا اعلام کرده بود که بیش از پنج میلیون زائر خارجی در مراسم اربعین امام حسین (ع) مشارکت داشتند.

وی بیان کرد: امسال ۱۶ هزار موکب حسینی در این استان به زائران اربعین خدمات ارائه کردند واداره بهداشت استان کربلای معلی نیز با کمک دیگر وزارتخانه به هفت میلیون زائر خدمات درمانی ارائه کرده است.

الخطابی در ادامه به تامین یک هزار و ۶۰۰ مگاوات برق برای استان کربلا به صورت شبانه‌روزی در طول مراسم اربعین امسال اشاره و اعلام کرد: بیش از دو هزار و ۴۰۰ موکب خارجی در ارائه خدمات به زائران اربعین مشارکت داشتند.

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