استاندار کربلا: ۲۲ میلیون زائر به زیارت اربعین مشرف شدند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ آستان مقدس امام حسین (ع) از برگزاری موفق مراسم اربعین خبر داد و بر تداوم خدمات رسانی به زائران تا خروج آخرین زائر تاکید کرد.
از سوی دیگر «نصیف الخطابی» استاندار کربلا اعلام کرد: بیش از ۲۲ میلیون زائر، به زیارت اربعین مشرف شدند که پنج میلیون نفر از آنها زائران خارجی بودند.
وی با تجلیل از نقش علی الزیدی نخست وزیر عراق در پیگیری طرح زیارت اربعین، اعلام کرد: ۲ هزار و ۴۰۰ موکب خارجی در مراسم شرکت کردند.
از سوی دیگر «عمر الوائلی»، رئیس اداره گذرگاههای مرزی عراق، روز سهشنبه اعلام کرد که روند بازگشت زائران مراسم اربعین امام حسین (علیه السلام) شاهد افزایش قابل توجهی است.
وی افزود: کارکنان اداره گذرگاههای مرزی، با هماهنگی ادارات پشتیبانی، به نهایی کردن مراحل سفر بازگشت زائران که شاهد افزایش قابل توجهی در تعداد زائرانی است که از عراق خارج میشوند، ادامه میدهند تا زمانی که آخرین زائر آنجا را ترک کند.
وی افزود: گذرگاه مرزی زرباطیه بیشترین میزان ورود و خروج زائران را ثبت کرده است و تقریباً ۶۰ درصد از کل زائرانی که وارد و از عراق خارج شدهاند، از این گذرگاه عبور میکنند.
سازمان الحشد الشعبی عراق نیز روز سهشنبه جزئیات طرح موفق امنیتی، خدماتی و فرهنگی خود را برای تأمین امنیت و تسهیل حرکت میلیونها زائر در طول زیارت اربعین اعلام و از مشارکت بیش از ۷۰ هنگ نظامی و بیش از ۲۴ هزار پرسنل در امتداد مسیرهای زیارتی و گذرگاههای مرزی خبر داد.
«یاسر العیساوی»، معاون رئیس ستاد نیروهای الحشد الشعبی، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: یگانهای الحشد الشعبی در تأمین امنیت گذرگاههای مرزی زمینی و هوایی (شلمچه، شیب، زرباطیه، مندلی، المنذریه و صفوان) برای ارائه امکانات و خدمات به میلیونها زائری که از خارج وارد عراق شدند، مشارکت داشتند.
وی افزود: این طرح شامل تأمین امنیت مرزهای غربی به سمت شهر مقدس کربلا با استفاده از پهپادها، با هماهنگی نزدیک با ارتش، پلیس و نیروهای امنیت داخلی، تحت نظارت کمیته عالی مراسم اربعین بود.
العیساوی از روند موفقیتآمیز و روان طرح بازگشت زائران به مناطق و گذرگاههای مرزی خود، بدون هیچ گونه اختلال در ترافیک، خبر داد.
از سوی دیگر، «علی الحمدانی»، فرمانده عملیات فرات میانی نیروهای الحشد الشعبی، ارقام و آمار مربوط به حوزه مسئولیت خود را بررسی کرد و به ایجاد سه مرکز فرماندهی در دیوانیه، نجف و بابل برای هماهنگی با پلیس و رهبران استانی اشاره کرد.
او بیان کرد: کل نیروهای شرکتکننده در بخش فرات میانی به ۲۴ هزارو ۴۵۴ پرسنل رسیده است، علاوه بر این، از یک هزار و ۸۶۳ وسیله نقلیه مختلف (آمبولانس، تانکر آب و وسایل نقلیه حمل و نقل) استفاده شده و ۵۳۰ گروه پزشکی، امنیتی و ارتباطی ومستقر شدند تا امنیت منطقهای به طول ۴۰۶۶۹ کیلومتر از مرز تا شهر مقدس کربلا تأمین شود.
در حوزه فنی، او به استفاده از سه هزار و ۴۲۴ قطعه تجهیزات فنی، از جمله دوربینهای حرارتی، هواپیماهای تاکتیکی، رادارها و دستگاههای پارازیتانداز، برای تأمین امنیت مکانهای کلیدی و نقاط دسترسی اشاره کرد.
الحمدانی در خصوص فعالیتهای فرهنگی و خدماتی، به اعزام ۲۰۶ مبلغ، افتتاح ۱۲ مرکز ارشاد و ۱۱ مدرسه قرآنی، برگزاری سه هزار و ۳۹۵ مراسم حسینی و ۲۰۶ موکب توزیع غذا، ارائه میلیونها تماس رایگان از طریق خط تلفن خدمات (۱۲۸) و استقرار بیش از یک هزار تانکر آب و یخ برای پشتیبانی از موکبها و زائران اشاره کرد.
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