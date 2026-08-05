خادمانی که نوای اربعین را در موکب عمود ۱۰۸۰ طنین انداز کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سپهیار، مسئول بخش صوت موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، با تشریح فعالیتهای این بخش گفت: واحد صوت، مسئولیت پوشش کامل برنامهها، مراسمهای فرهنگی و آیینی موکب را بر عهده دارد و تلاش میکند با ارائه خدمات صوتی منظم و باکیفیت، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر برنامهها و خدمترسانی مطلوب به زائران را فراهم کند.
وی با اشاره به آغاز فعالیت این بخش از ساعات اولیه بامداد افزود: پیش از اذان صبح، پخش تلاوت قرآن کریم و سپس اذان در سراسر موکب انجام میشود و پس از آن نماز جماعت صبح اقامه میشود که به دلیل استقبال گسترده زائران، معمولاً در چند نوبت برگزار میگردد.
مسئول بخش صوت موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ادامه داد: از ساعت هشت صبح، سامانه پیجینگ موکب فعال میشود و برای اطلاعرسانی عمومی، پیدا کردن همراهان زائران و رسیدگی به موارد گمشدگان مورد استفاده قرار میگیرد تا زائران با سهولت بیشتری مشکلات احتمالی خود را پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه از ساعت ۹ صبح پخش کلیپهای فرهنگی و معرفتی در محوطه موکب آغاز میشود، اظهار داشت: این برنامه تا پیش از مراسم ظهر ادامه دارد و از ساعت ۱۱ تا ۱۴، برنامههای فرهنگی، مذهبی و آیینی ظهر با پوشش کامل بخش صوت برگزار میشود. همچنین از ساعت ۱۵، پخش کلیپهای فرهنگی مجدداً از سر گرفته میشود.
سپهیار با اشاره به برنامههای شامگاهی موکب خاطرنشان کرد: همزمان با فرا رسیدن وقت نماز مغرب و عشاء، تلاوت قرآن کریم و پخش اذان انجام میشود و پس از اقامه نماز جماعت، در حسینیه موکب برنامههای قرائت قرآن، سخنرانی و مراسم عزاداری اهلبیت(ع) با پشتیبانی کامل بخش صوت برگزار میشود.
وی افزود: هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۴ نیز مراسم «میدان انقلاب به رسم ایران» در مقابل موکب برگزار میشود که بخش صوت مسئولیت کامل پوشش فنی و صوتی این برنامه را بر عهده دارد تا زائران بتوانند از این محفل فرهنگی و معنوی بهرهمند شوند.
مسئول بخش صوت موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در پایان تأکید کرد: تلاش خادمان بخش صوت بر این است که با فراهم کردن زیرساختهای مناسب صوتی و اطلاعرسانی دقیق، فضای معنوی موکب با نظم، کیفیت و آرامش بیشتری برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مهیا شود.
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