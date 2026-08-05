به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا حدود ۸۰ درصد از ذخیره موشکهای رهگیر سامانه «تاد» (THAAD) و نزدیک به نیمی از موشکهای رهگیر سامانه «پاتریوت» را مصرف کرده است. به نوشته سیانان، فرماندهان ارشد نظامی آمریکا نسبت به کاهش نگرانکننده ذخایر مهمات پنتاگون هشدار دادهاند.
این شبکه همچنین به نقل از منابع آگاه اعلام کرد پیش از آغاز جنگ، آمریکا حدود ۴۵۲ موشک «تاد» و نزدیک به ۲۲۰۰ موشک رهگیر «پاتریوت» در اختیار داشته است.
در ادامه این گزارش آمده است که کاهش ذخایر سامانههای دفاع هوایی، نگرانیهایی را در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز ایجاد کرده است. به ادعای سیانان، این کشورها نگراناند در صورت تشدید تنشها، کاهش ذخایر سامانههای آمریکایی توان آنها را برای مقابله با حملات احتمالی موشکی و پهپادی محدود کند.
این گزارش همچنین با استناد به دادههای «مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی» (CSIS) مدعی شد آمریکا طی ماههای گذشته بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ موشک پاتریوت و حدود ۲۰۰ موشک سامانه تاد شلیک کرده است.
همزمان، شبکه «سیبیاس نیوز» نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایالات متحده تقریباً تمام ذخایر جهانی موشکهای دوربرد هدایتشونده خود از جمله موشکهای سامانه تاکتیکی ارتش آمریکا (ATACMS) و موشکهای «Precision Strike Missile» را در جریان جنگ با ایران به کار گرفته است.
پیشتر خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی مشابه از مصرف بخش عمده موشکهای دوربرد هدایتشونده آمریکا در این درگیری خبر داده بود.
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