به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عزاداران، عاشقان ودلسوخته گان سید و سرور و سالار شهیدان امام حسین(علیه السلام) با دل های سراسر از غم و اندوه با یاد و خاطره وفداکاری های حسین بن علی علیه السلام و یاران باوفایشان در روز اربعین در حسینیه دفتر آیت الله فاضل لنکرانی در قم همراه با مردم داغدار جهان با چشمان پر از اشک به عزاداری پرداختند.

حجت الاسلام والمسلمین هادی الیاسی سخنران این مراسم به تبیین و اهمیت زیارت اربعین حسینی پرداخت و گفت: در مکتب توحیدی کسانی تاریخ را می سازند که در آن تاریخ سازی سهیم باشند «من أحب قوماً حشر معهم» با این وصف کسانی که در پیاده روی ز یارت اربعین حضور پیدا می کنند در ثواب جهاد و شهادت در راه امام حسین (ع) شریک هستند.

پژوهشگر حوزوی، نهضت امام حسین (ع) را جریان تاریخ ساز توحیدی دانست و تصریح کرد: قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، یک جریان تاریخ ساز توحیدی است که امروزه صدها میلیون انسان در دنیا در این جریان حضور دارند. خداوند در قرآن کریم می فرماید در صف و ردیف محبان خدا و ولایت ائمه هدی قرار گیرید، محبان کسانی هستند جهت دل آنان سمت امام حسین و امام زمان علیهما سلام باشد و کسانی که سمت دل آنان حسینی شد در عمل هم به امام حسین (ع) اقتدا می کنند.

در این فضای اندوه و غم وماتم، مداحان اهل بیت(ع) با قرائت زیارت اربعین و نوحه سرایی و ذکر مصائب مظلومیت خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، دل ها را روانه کربلای معلی و حرم امام حسین(ع) کردند.

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