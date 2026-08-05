به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر احمد راسم النفیس، اندیشمند و نویسنده شناختهشده مصری، در دیدار با آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، به بیان بخشی از سوابق فعالیتهای خود در دفاع از مکتب اهلبیت(ع) و مشکلاتی که طی سالهای اخیر با آن مواجه بوده است، پرداخت.
وی با اشاره به تأسیس «حزب آزادیخواهان» در مصر، اظهار کرد که از سال ۲۰۱۲ بارها از مورد فشار قرار گرفته و فعالیت هایش با محدودیت مواجه شده اما با وجود محدودیت ها و موانع بسیار تلاش برای حمایت از پیروان اهل بیت همواره سرلوحه فعالیت های او بوده است.
وی با بیان اینکه هدفش خدمت به شیعیان جهان، بهویژه شیعیان مصر، بوده است، اظهار داشت: امید ما در این مسیر چنین است که بتوانیم از ظرفیت همکاری با نهادها و سازمانهای مختلف دینی در دفاع از مکتب اهل بیت(ع) بهره مند شویم.
در ادامه این دیدار، آیتالله رضا رمضانی با تقدیر از تلاشهای دکتر احمد راسم النفیس در دفاع از مکتب اهلبیت(ع)، اظهار داشت: خدمات و مجاهدتهای شما نزد خداوند محفوظ است و این زحمات هرگز فراموش نخواهد شد. وی افزود که نگاه مثبتی نسبت به خدمات وی در مقاطع مختلف وجود دارد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به روابط جمهوری اسلامی ایران و مصر، تصریح کرد که مسائل راهبردی میان دو کشور دارای پیچیدگیهای خاص خود است.
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