به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست بین‌المللی «بانوان؛ روایتگری زینبی و پاسداشت امام شهید» به همت مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و با حضور آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل این مجمع و جمعی از بانوان فعال فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای از کشورهای مختلف، در شهر مقدس کربلا برگزار شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در این نشست با تأکید بر نقش زنان در جهاد تبیین و روایتگری حماسه عاشورا، حضرت زینب(س) را پرچمدار جهاد تبیین دانست و تصریح کرد: آن حضرت با روایتگری درست و برخورداری از منطق و عقلانیت توحیدی، انحصار رسانه‌ای یزیدیان را درهم شکست و اجازه نداد حقیقت قیام امام حسین(ع) تحریف شود. وی همچنین با اشاره به شباهت‌های میان امام حسین(ع) و «امام شهید» اظهار داشت: همان‌گونه که خون سیدالشهدا(ع) موجب بقای اسلام شد، خون امام شهید نیز بعثت امت را به دنبال داشت.

بانوان، مایه افتخار و غرور جامعه هستند

وی در ادامه اظهار داشت: هر موقع در نشست‌های بانوان شرکت می کنیم و نگاه‌های انقلابی و عمیقی از بانوان می‌بینیم ، برای ما افتخار آمیز است. به‌ویژه تأثیری که زنان می‌توانند در جامعه ما داشته باشند، برای ما بسیار غرورآفرین و افتخاربرانگیز است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: ما حضرت زینب(س) را به عنوان پرچمدار جهاد تبیین می‌دانیم؛ زیرا ایشان با وجود انحصار رسانه‌ای یزیدیان، با روایتگری درست، رسانه غالب آن زمان را درهم شکست.

حضرت زینب(س)، پرچمدار جهاد تبیین

وی با بیان اینکه پیروزی عاشورا باید با نگاه الهی تفسیر شود، تصریح کرد: با نگاه الهی، پیروزی برای جبهه حق است. از امام زین‌العابدین(ع) وقتی پرسیدند که چه کسی پیروز شد، پاسخ دادند: وقتی مؤذن اذان می‌گوید، نام چه کسی را بر مأذنه می‌برد؟

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: اگر پیروزی اسلام و جبهه حق در نتیجه جهاد تبیین به دست نمی آمد، یقیناً رسانه آن زمان واقعیت‌ها را تحریف می‌کرد؛ اما حضرت زینب(س) اجازه نداد این تحریف صورت بگیرد. این بزرگ‌ترین الگو برای جامعه نخبگانی شما، خواهران و بانوان محترم، است که یک زن با سلاح زبان و منطق توانسته است ساختار قدرت‌های جائر را کاملاً متزلزل کند.

پیروزی حق با نگاه ظاهری سنجیده نمی‌شود

وی با تأکید بر اینکه پیروزی عاشورا با نگاه ظاهری قابل ارزیابی نیست، بیان داشت: نگاه به این پیروزی باید با نگاه الهی و معنوی باشد، نه نگاه ظاهری. اگر با نگاه ظاهری به مسئله نگاه کنیم، جمعیتی که این عزیزان را به شهادت رساندند، تصور می‌کردند پیروز شده‌اند؛ اما امام حسین(ع) و قرآن کریم، ادبیاتی را به ما آموختند که بر اساس آن، پیروزی گاهی با ریخته‌شدن خون محقق می‌شود و باید معنای «خون بر شمشیر پیروز است» را به‌درستی فهم کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: ویژگی منحصربه‌فرد این روایتگری آن بود که حضرت زینب(س) پیوندی قوی میان عقلانیت توحیدی و عاطفه انسانی ایجاد کرد. حضرت زینب(س) در اوج مصیبت بود؛ برادران و فرزندانش را از دست داده بود، اما هنگامی که در اوج این مصیبت از ایشان پرسیدند کربلا را چگونه دیدی، در اوج عقلانیت فرمود: «ما رأیتُ إلا جمیلاً».

افشاگری حکیمانه حضرت زینب(س) در برابر تحریف عاشورا

وی در ادامه بیان داشت: پس از هر حماسه‌ای، به‌ویژه حماسه عمیق و جامع عاشورا، شاهد وارونه‌انگاری هستیم؛ یعنی حماسه را وارونه معرفی می‌کنند. ازاین‌رو، حضرت زینب(س) انحراف، تحریف و وارونه‌انگاری‌ای را که می‌خواستند درباره امام حسین(ع) ایجاد کنند ــ اینکه ایشان از دین رسول‌الله(ص) خارج شده و بر امام جامعه شوریده است ــ با افشاگری حکیمانه خود کاملاً برملا کرد و این روایت را به‌صورت دقیق، جامع و عمیق معرفی کرد.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: پیروزی این خون، یعنی پیروزی دین اسلام؛ پیروزی جبهه حق، یعنی پیروزی بقای اسلام. در تاریخ اسلام، دو خون ریخته شد که یکی بقای اسلام را به دنبال داشت و معجزه کرد؛ ازاین‌رو عاشورا معجزه بود. خون دوم، خون سیدالشهدای انقلاب اسلامی، امام شهید ما، بود که بعثت امت را به دنبال داشت.

شباهت‌های امام شهید با سیدالشهدا(ع) و ائمه معصومین(ع)

وی با اشاره به شباهت‌های میان شهادت امام حسین(ع) و امام شهید امت اظهار داشت: البته شباهت‌های زیادی میان این دو شهادت وجود دارد. همچنین شباهت‌های بسیاری میان امام شهیدمان و ائمه معصومین(ع) دیده می‌شود.

او پهلوشکستگی را از حضرت زهرا(س) به ارث برد؛ زیرا از ناحیه پهلو مجروح شد. شهادت در ایام ماه رمضان را از حضرت امیرالمؤمنین(ع) به ارث گرفت و جراحت دستش را از حضرت عباس(ع) به ارث برد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ادامه داد: بخشی از جراحت‌های بدنش نیز ارثی از امام حسین(ع) بود. شباهت مهمی که کمتر شنیده‌اید، این است که او شبانه غسل شد، شبانه کفن شد و شبانه دفن شد؛ این شباهت‌ها بی‌حکمت نبود.

تصمیم دشمن برای تکرار جنایت کربلا

وی افزود: یک جمله دیگر نیز درباره شباهت امام شهید با شهید کربلا عرض کنم. آنها تصمیم داشتند همه خانواده امام شهید ما را مانند کربلا به شهادت برسانند. همان‌گونه که برادران و فرزندان امام حسین(ع) در کربلا شهید شدند، در اینجا نیز فرزند، عروس و نوه عزیز امام شهید ما به شهادت رسیدند.

آیت‌الله رمضانی بیان داشت: البته آنها تصمیمات دیگری هم داشتند که موفق نشدند. از این جهت، این حادثه شباهت بسیار زیادی به کربلا دارد.

زن تراز اسلام در منظومه فکری امام شهید

وی در ادامه با اشاره به منظومه فکری امام شهید درباره جایگاه زن تصریح کرد: امام شهید دارای یک منظومه فکری بود که در این منظومه، زن تراز اسلام را معرفی می‌کند. زن تراز اسلام در نگاه امام شهید فقط این نیست که خانه‌نشین باشد؛ همچنین زنی نیست که مانند نگاه ابزاریِ مورد استفاده در نگاه مدرنیته تعریف شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: زنی که امام شهید معرفی می‌کرد، زنی است که در کانون خانواده نقش محوری و تربیتی دارد، آرامش را در خانه ایجاد می‌کند و هم‌زمان در صحنه‌های علمی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی، با حفظ عفاف حضور پیدا می‌کند.

زنان؛ اهل میدان و دارای نقشی مهم در مقاومت

وی با اشاره به نقش زنان در حوادث مختلف اظهار داشت: در ایران، ما هفت هزار شهید داریم و به همین جهت، نقش زنان نقشی مهم است. آمار زنان فلسطین و غزه را به دست بیاورید؛ آمار کودکان شهیدشده فلسطین و غزه را نیز استخراج کنید.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: زنان جامعه ما که تربیت‌یافته امامین انقلاب هستند، زنان اهل میدان‌اند؛ در میدان مجاهده حضور دارند و روزبه‌روز حضورشان پررنگ‌تر می‌شود.

جهاد تبیین؛ فریضه‌ای قطعی و فوری

وی با بیان اینکه امام شهید، جهاد تبیین را فریضه‌ای قطعی و فوری و راهبردی مهم می‌دانستند، گفت: اگر می‌خواهیم در برابر جنگ ترکیبی دشمنان مقاومت کنیم، تنها راه، جهاد تبیین پس از این اتفاقات است. از نظر ایشان، دنیای امروز، دنیای جنگ روایت‌هاست و این جنگ روایت‌ها باید هدایت شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ادامه داد: سکوت یا تأخیر در روایتگری، گناه بزرگی است که قابل بخشش نیست. بانوان و زنان با برخوردهای عاطفی و برقراری ارتباطات می‌توانند پیشران این جهاد مقدس باشند.

بانوان می‌توانند غبار تردید را از افکار عمومی بزدایند

وی افزود: بانوان می‌توانند با تولید محتوای دقیق و مستند، غبار تردید را از افکار عمومی بزدایند و چهره حقیقی دشمن و دشمنان اسلام را برملا کنند. همه زنان می‌توانند این نقش را داشته باشند.

آیت‌الله رمضانی خاطرنشان کرد: البته همسران و مادران شهدا در روایتگری پایدار، نقش ویژه‌تری می‌توانند ایفا کنند؛ زیرا صاحب مصیبت هستند و در میدان حضور دارند و قطعاً کلامشان می‌تواند اثر بیشتری داشته باشد.

دفاع از ولایت، راه مقابله با جاهلیت مدرن

وی با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر ولایت بیان داشت: نکته بسیار مهمی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، این است که همه ما باید راه ولایت را طی کنیم. زنان در الگوگیری از ولایت و دفاع از ولایت باید حضرت زهرا(س) را الگوی خود قرار دهند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: یقیناً این دفاع از ولایت در مقابله با جاهلیت مدرن، نقشی اساسی دارد؛ زیرا مبارزه با جاهلیت باید با امام جامعه باشد و بدون امام ممکن نیست. در زمان رسول خدا(ص)، رسول خدا امام بودند و پس از ایشان، حضرت امیرالمؤمنین(ع) و ائمه معصومین(ع) عهده‌دار این جایگاه بودند.

ولایت فقیه، جلوه‌ای از نظام ولایت

وی ادامه داد: ولایت فقیه جلوه و نمودی از نظام ولایت است و تنها با حرکت در راه ولایت امام و ولی‌فقیه می‌توانیم با جاهلیت مبارزه کنیم و اقتدار مسلمانان و جامعه اسلامی را به رخ جهانیان بکشانیم.

آیت‌الله رمضانی افزود: ما در شرایط فعلی و در این شرایط حساس، تکالیف و وظایف مهمی داریم. مفاهیمی مانند ایستادگی، مقاومت، شهادت‌طلبی، ایثار و مانند اینها باید به نسل آینده منتقل شود.

ضرورت تربیت نسل مقاومت و مجاهد

وی با بیان اینکه جامعه امروز نیازمند تربیت نسلی مقاوم و مجاهد است، اظهار داشت: ما نیازمند تربیت نسل مقاومت و مجاهد هستیم؛ نسلی که می‌تواند مقدمه‌ای برای ظهور حضرت باشد. نقش زنان در تربیت این نسل عظیم، برجسته خواهد بود.

ضرورت انتشار گسترده مباحث بانوان و اربعین

وی در پایان با ارزشمند خواندن جلسات مربوط به بانوان تأکید کرد: این جلسات مربوط به خانم‌ها، جلسات ارزشمندی است. این بحث باید به‌خوبی منتشر شود و این دیدگاه‌ها باید کاملاً انتشار پیدا کند؛ باید دید که اربعین ما فقط پیاده‌روی نیست، بلکه به یک حرکت تمدنی تبدیل شده است و این نکته بسیار مهمی است.

شایان ذکر است سلسله‌نشست‌های مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) از ابتدای هفته جاری با موضوعات مختلف، در شهر مقدس کربلا و هم‌زمان با راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در حال برگزاری است.

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