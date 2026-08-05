ورود ۵۳۰ زائر افغانستانی به ایران از مرز دوغارون

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسین جمشیدی، فرماندار تایباد، گفته است ۵۳۰ زائر افغانستانی طی دو روز گذشته از طریق گذرگاه رسمی دوغارون در استان خراسان رضوی وارد ایران شدهاند.
به گفته او، این زائران از استانهای غور، بادغیس و فراه ابتدا به هرات رفته و سپس از مسیر اسلامقلعه و دوغارون وارد ایران شدهاند.
زائران پس از انجام مراحل قانونی و ساماندهی در مرز، با توقفی کوتاه در منطقه دوغارون، راهی مشهد شدند تا در برنامههای عزاداری روزهای پایانی ماه صفر، سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام رضا(ع) شرکت کنند.
جمشیدی همچنین از آمادهسازی فضایی به مساحت یکهزار و ۷۰۰ متر مربع در حسینیه شهید سلیمانی در مرز دوغارون برای اسکان موقت زائران خبر داده است.
این محل با همکاری نمایندگی اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی ایران آماده شده و برای استراحت و ساماندهی زائران پیش از حرکت به مشهد مورد استفاده قرار میگیرد.
فرماندار تایباد پیشبینی کرده است که در روزهای باقیمانده تا مناسبتهای پایانی ماه صفر، شمار بیشتری از زائران افغانستانی از گذرگاه دوغارون وارد ایران شوند.
پیش از این، حافظ محمدقاسم آخندزاده، از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، از تشکیل کمیتهای مشترک با حضور نمایندگان نهادهای مختلف برای هماهنگی و تسهیل سفرهای زیارتی خبر داده بود.
همچنین پیشتر اعلام شده بود که برای سفر اربعین، سهمیهای ۱۵ هزارنفری برای زائران افغانستانی در نظر گرفته شده است؛ هرچند آمار ۵۳۰ نفری تازه، مربوط به زائران مراسم عزاداری روزهای پایانی ماه صفر و سفر آنان به مشهد است.
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