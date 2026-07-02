آمادگی کامل تایباد برای ورود زائران افغانستانی رهبر شهید / ۲۴ ساعت قبل از مراسم تشییع مرز پذیرای زائران است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسین جمشیدی، فرماندار شهرستان تایباد در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه جلسات کارگروه ساماندهی مرزی با محوریت تسهیل ورود اتباع افغانستانی برگزار و تقسیم کار دقیق میان دستگاههای مسئول انجام شده است، اظهار کرد: گمرک، پایانه مرزی، هنگ مرزی، منطقه آزاد و سایر نهادهای مستقر، همه پای کار آمدهاند تا شرایطی درخور شأن برای تسهیل ورود زائران عزیز افغانستانی فراهم شود. هدف ما این است که میزبانی از این مهمانان که عمدتاً از چهرههای شاخص سیاسی، علمی و دینی هستند، به بهترین نحو صورت گیرد.
فرماندار تایباد با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای انتقال زائران از نقطه صفر مرزی تا مشهد مقدس اندیشیده شده است، افزود: صدور روادید به صورت روزانه توسط سرکنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در هرات، مزارشریف و کابل انجام میشود. طبق برنامهریزی انجام شده، پاسپورتهای این زائران در مرز دوغارون دریافت شده و فرآیند انتقال آنها به مشهد مقدس توسط شرکت مسافربری معینی که از سوی استان مشخص شده، انجام خواهد شد.
وی در تشریح جزئیات این سفر گفت: زائران افغانستانی پس از ورود، ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب شرکت خواهند کرد و در نهایت توسط همان شرکت مسافربری به مرز دوغارون بازگشته و پس از دریافت پاسپورتهای خود از مرز خارج خواهند شد.
جمشیدی با تأکید بر اینکه تاکنون برای ۲۵۰۰ نفر روادید صادر شده است، اظهار کرد: تا این لحظه اتباع وارد کشور نشدهاند، اما طبق برنامه، ۲۴ ساعت قبل از مراسم تشییع، ورود آنها از مرز دوغارون آغاز خواهد شد.
وی اظهار کرد: همچنین تمهیدات لازم برای پذیرایی یا اسکان احتمالی آنها در مرز پیشبینی شده است. مسیر تردد این زائران مشخص است و آنها از مسیر تایباد به مشهد اعزام خواهند شد و در مقصد نیز محل اسکان آنان از پیش تعیین شده است.
فرماندار تایباد تصریح کرد: مرز دوغارون به عنوان نخستین چشمانداز جمهوری اسلامی برای اتباع افغانستان، از اهمیت استراتژیک برخوردار است و باید از همه ظرفیتها برای ارائه خدمات مطلوب به این مهمانان استفاده شود. در همین راستا، با بهرهگیری از ظرفیتهای شهرستانی، خیران و مردم، موکبهایی برای پذیرایی از زائران در این منطقه مرزی برپا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مقدمات سفر و ورود اتباع افغانستانی از سوی دستگاههای مستقر در گذرگاه رسمی دوغارون فراهم شده است. تمامی دستگاههای امدادی و خدماترسان در طول مسیرهای مواصلاتی از مرز دوغارون تا حوزه استحفاظی تایباد و در ادامه مستقر خواهند بود تا سفری آسان و بدون دغدغه برای زائران فراهم شود.
جمشیدی تاکید کرد: در بازه زمانی برگزاری مراسم وداع با پیکر رهبر شهید، همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان شهرستان در آمادهباش کامل خواهند بود تا از شرقیترین نقطه کشور، سهمی در برگزاری باشکوه این مراسم داشته باشند.
وی، با تأکید بر امنیت پایدار در نوار مرزی، گفت: به برکت حضور هوشمندانه و مقتدرانه نیروهای امنیتی و مسلح، امنیت مرزهای مشترک ایران و افغانستان در بالاترین سطح ممکن قرار دارد و هیچگونه نگرانی امنیتی برای تردد زائران وجود ندارد. آخرین هماهنگیها و تمهیدات لازم برای حضور اتباع کشور همسایه در مراسم تشییع، فردا نهایی خواهد شد تا تمامی امور طبق زمانبندی پیشبینی شده به اجرا درآید.
مرز زمینی دوغارون تایباد در شرق خراسان رضوی در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از شهر هرات افغانستان قرار دارد.
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