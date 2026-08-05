به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام اربعین حسینی و در ادامه سلسله نشست‌های فرهنگی تبیینی نخبگانی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در کربلای معلی، نشست بین‌المللی بانوان با عنوان «روایتگری زینبی و پاسداشت امام شهید» با حضور ۶۰ نفر از بانوان فعال فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی از ۱۴ کشور، روز یکشنبه ۱۱ مردادماه برگزار شد.

این نشست با هدایت اداره کل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و مدیریت سرکار خانم دکتر رکن‌آبادی برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، سرکار خانم دکتر ملاسلطانی، رئیس دانشگاه الزهرا للبنات کربلا، به تبیین الگوی سوم زن در اندیشه مقام معظم رهبری» و جایگاه آن بر اساس اصول اسلامی پرداخته و توصیف خانواده اهل‌بیتی را بیان نمودند.

سپس بانوان فعال از کشورهای لبنان، عراق، آمریکا، نیجریه، هند، پاکستان و انگلستان به بیان نقطه نظرات خود در موضوع نشست پرداختند.

در ادامه، با حضور دبیرکل محترم مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، حضرت آیت‌الله رمضانی، ایشان با اشاره به نقش حضرت زینب(س) به‌عنوان پرچمدار جهاد تبیین و شکست حصر رسانه‌ای، بیان فرمودند: هرگاه با بانوان محترمه نشستی دارم افتخار می‌کنم که آنان دیدگاه عمیق مکتبی، انقلابی، حماسی دارند.

سپس آیت‌الله رمضانی با اشاره به حضرت زینب(س) به‌عنوان پرچمدار جهاد تبیین و شکست حصر رسانه‌ای بیان فرمودند: حضرت زینب(س) پس از واقعه کربلا، با ورود به عرصه روایتگری، انحصار رسانه‌ای یزیدیان را درهم شکست. زینب(س) نشان داد که پیروزی نظامی بدون جهاد تبیین در غبار تحریف‌ها گم خواهد شد. خطبه‌های حماسی و افشاگرانه حضرت در کوفه و شام، حقیقت پنهان شده در پشت تبلیغات اموی را آشکار کرد و پیروزی خون بر شمشیر را تثبیت نمود.

الگوی زینب(س) برای بانوان امروز

سپس با توجه به اهمیت الگوپذیری از ایشان ادامه دادند: این الگو به جامعه نخبگانی نشان می‌دهد که چگونه یک زن با سلاح کلام و منطق می‌تواند ساختار قدرت‌های جائر را متزلزل کند و پیروزی را با یک نگاه ملکوتی و معنوی به دست آورد. در حقیقت، ویژگی منحصربه‌فرد روایتگری حضرت زینب(س)، پیوند عمیق میان عقلانیت توحیدی و عاطفه انسانی بود.

ایشان افزودند: زینب(س) در اوج مصیبت با صلابت عقلی فرمود: "ما رأیت إلا جمیلاً" و در عین حال با توصیف جانسوز واقعه کربلا، عواطف و وجدان‌های بیدار را به غلیان درآورد. این ترکیب بی‌نظیر پیام عاشورا را از مرزهای تاریخ عبور داد. بانوان امروز با اقتدا به این شیوه می‌توانند در دفاع از ارزش‌ها بیانی مستدل، عاطفی و اثرگذار ارائه دهند که با سرشت آدمی همخوانی داشته باشد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به خطر تحریف تاریخی پس از هر حماسه، فرمودند: بزرگترین خطر پس از هر حماسه، وارونه‌سازی آن توسط دشمنان است. یزیدیان تلاش کردند قیام را تحریف تاریخی کنند و آن را یک خروج مدنی جلوه دهند، اما حضور افشاگرانه بانوان اهل‌بیت(ع) مانع از این شد که تحریف تاریخی رخ دهد. زنان به‌دلیل برخورداری از نگاه جزئی‌نگر و ارتباط با کانون خانواده، نقشی بی‌بدیل در صیانت از حافظه تاریخی جامعه دارند.

در انتها، ایشان به اهمیت وظیفه زنان امروز اشاره نموده و بیان داشتند: «امروز نیز بانوان نخبه باید در برابر جنگ شناختی دشمن، کنشگری دقیق و مقابله با تحریف دستاوردهای انقلاب و راهبردهای رهبری داشته باشند.

در گفتمان فکری رهبری شهید، زن تراز اسلام الگویی سوم ارائه می‌دهد که نه خانه‌نشینی و انزوای سنتی و نه ابزارانگاری مدرن غربی را در پیش می‌گیرد. بلکه زنی است که در کانون خانواده نقش محوری تربیت را ایفا می‌کند و همزمان در صحنه‌های علمی، اجتماعی، سیاسی با حفظ عفاف، اثربخشی می‌کند.

ارائه پیشنهادات بانوان و صدور بیانیه پایانی

در پایان نشست، پیشنهادات خواهران در خصوص مسائل، نیازها و ارتقاء وضعیت بانوان در کشور متبوعشان به مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ارائه شد.

در انتها، این نشست بین‌المللی بانوان با قرائت بیانیه به شرح ذیل به کار خود پایان داد:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ»

بیانیه پایانی نشست بین‌المللی «بانوان؛ روایتگری زینبی و پاسداشت امام شهید خامنه‌ای»

کربلای معلی – ایام اربعین حسینی

اربعین، امتداد فریاد حق‌طلبی عاشوراست و کربلا، قلب تپنده‌ای است که خون آزادگی را در رگ‌های تاریخ جاری می‌سازد. در این حماسه عظیم که تجلی اراده الهی برای پیروزی مستضعفان است، نام «زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)» به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین رسانه‌دار و جهادگر تبیین در جبهه حق، می‌درخشد.

امروز و در ایام اربعین حسینی، ما بانوان و فعالان فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی از کشورهای مختلف جهان، در جوار مضجع شریف حضرت سیدالشهدا (علیه‌السلام) و علمدار کربلا، گردهم آمده‌ایم تا ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند عاشورا، راه و رسم «زینب کبری(س)» را در جهاد تبیین سرلوحه حرکت خود قرار دهیم.

ما در این میعادگاه، ضمن گرامیداشت یاد و سیره «امام شهید خامنه‌ای» و تأکید بر تداوم مسیر مقاومت، با «فرزند خلف و جانشین صالح ایشان» عهد می‌بندیم که در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و حفظ پرچم برافراشته‌ی جبهه حق، تا آخرین نفس و با تمام توان، استوار و ثابت‌قدم باقی بمانیم.

ما بانوان فعال در عرصه‌های بین‌المللی، خود را میراث‌دار خطبه‌های آتشین و روشنگرانه حضرت زینب(س) می‌دانیم. متعهد می‌شویم که در برابر امپراتوری رسانه‌ای و جنگ شناختی دشمنان، سلاح «جهاد تبیین» را برگیریم و راویان صادق و شجاعِ مظلومیت و اقتدار جبهه حق و مقاومت در سراسر جهان باشیم.

اندیشه‌های نورانی و راهبردهای آن رهبر شهید، قطب‌نمای حرکت ما در مسیر تمدن‌سازی است. ما ضمن گرامیداشت یاد و سیره ایشان، پیمان می‌بندیم که در پاسداری از ولایت، تقویت جبهه مقاومت و تربیت نسلی سلحشور و آگاه، از هیچ کوششی دریغ نورزیم و اجازه ندهیم پرچمی که آن شهید والامقام برافراشته است، بر زمین بماند.

ما صدای رسای زنان و کودکان مظلوم و مقاوم در غزه، فلسطین، لبنان، یمن و سراسر جهان اسلام خواهیم بود. ایستادگی آنان در برابر ددمنشی‌های استکبار و صهیونیسم جهانی، تجلی روح عاشوراست. ما با تمام ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی خود، در کنار آنان ایستاده و برای احقاق حقوقشان تلاش خواهیم کرد.

ما با نفی نگاه‌های متحجرانه و همچنین نگاه کالامحور غرب به زن، الگوی زن مسلمان و انقلابی را به جهانیان معرفی خواهیم کرد؛ زنی که در عین حفظ عفاف، حیا و نقش‌آفرینی در خانواده به عنوان کانون تربیت انسان، در متن تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه نیز حضوری موثر، تاریخ‌ساز و تعیین‌کننده دارد.

اربعین حسینی، رزمایش عظیم لشکر امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) و نماد وحدت امت اسلامی است. ما بانوان کشورهای مختلف، با تکیه بر مشترکات اسلامی و محوریت محبت اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، برای انسجام شبکه‌های بین‌المللی زنان مسلمان و آماده‌سازی جهان برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنا فداه) هم‌پیمان می‌شویم.

در پایان، در این قطعه بهشتی از زمین (کربلای معلی) دستان دعا به آسمان بلند کرده و از خداوند متعال مسألت داریم که گام‌های ما را در صراط مستقیمِ مقاومت استوار بدارد و خون پاک شهدای راه قدس و در رأس آنان، امام شهید خامنه‌ای را، ضامن پیروزی نهایی جبهه حق و نابودی باطل قرار دهد.

والسلام علی من اتبع الهدی

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