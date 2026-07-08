به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حسین جمشیدی، فرماندار تایباد، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که برای تضمین ورود مؤثر زائران افغانستانی، ظرفیتهای مرزی بهطور ویژه ارتقا یافته است.
بر اساس دادههای موجود، تاکنون بیش از ۱۶۵۰ نفر از اتباع افغانستان وارد خاک ایران شدهاند.
با برنامهریزیهای صورت گرفته، پیشبینی میشود با صدور ۲۵۰۰ ویزای جدید، روند ورود زائران در روزهای آینده شدت یابد.
مدیریت کلان با همکاری فرمانداری تایباد و اداره کل اتباع خارجی، بر کاهش زمان ایستایی در نقطه صفر مرزی تمرکز کرده است تا از تجمعهای طولانی و فشار بر نقاط مرزی جلوگیری شود.
طبق گزارشها، گروههای بزرگ از جمله ۶۵۰ نفر در روز گذشته و نزدیک به هزار نفر در امروز از مرز عبور کردهاند.
در راستای این عملیات اجرایی، موکبهای متعددی نیز برای پذیرایی و ارائه خدمات ضروری به زائران در بدو ورود در نظر گرفته شده است.
فرماندار تایباد با تأکید بر رویکرد انسانی و مذهبی، این اقدامات را ادای احترامی به جایگاه معنوی مراسم و شخصیت جهانی رهبر شهید دانست که فراتر از مرزهای جغرافیایی، متعلق به تمامی آزادگان و حقطلبان جهان است.
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