گزارش رسانه صهیونیستی از تنش در موساد پس از برکناری دو مقام ارشد اطلاعاتی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه معاریو به نقل از «آوی اشکنازی» خبرنگار نظامی خود گزارش داد که برکناری رئیس بخش ایران و رئیس اداره اطلاعات موساد، پس از ناکامی طرح منتسب به این سازمان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، موجی از نارضایتی در میان برخی مسئولان این نهاد اطلاعاتی ایجاد کرده است.

در این گزارش ادعا شده است که این طرح بر استفاده از حدود ۱۵ هزار نیروی کرد آموزش‌دیده متکی بوده، اما هرگز به مرحله اجرا نرسید.

به نوشته معاریو، یکی از مسئولان موساد در گفت‌وگو با نزدیکان خود مدعی شده است که بنیامین نتانیاهو با انتصاب‌های سیاسی، این سازمان را تحت تأثیر قرار داده و تلاش می‌کند مسئولیت ناکامی‌ها را متوجه مدیران اطلاعاتی کند.

وی همچنین ادعا کرده که اجرای این عملیات به دلیل تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا متوقف شد و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز برای تغییر این تصمیم اقدامی انجام نداد.

در ادامه این گزارش، یک مقام دیگر موساد نیز مدعی شده است فضای این سازمان با آشفتگی و نارضایتی گسترده همراه است و تصمیم‌های اخیر با اهداف سیاسی و انتخاباتی اتخاذ شده‌اند.

به گفته وی، طرح موساد شکست نخورده، بلکه به دلیل عدم دریافت مجوز از دونالد ترامپ هرگز وارد مرحله اجرا نشده است و مسئولیت کسب این موافقت بر عهده نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و مقامات ارشد سیاسی بوده است.

معاریو همچنین به نقل از یک مقام دیگر موساد نوشت که اخذ موافقت رئیس‌جمهور آمریکا برای اجرای چنین عملیاتی صرفاً در حوزه اختیارات نخست‌وزیر قرار دارد و کنار گذاشتن مدیران اطلاعاتی، در حالی که عملیات اساساً اجرا نشده است، اقدامی ناعادلانه و تلاشی برای انتقال مسئولیت ناکامی از سطح سیاسی به بدنه اطلاعاتی این رژیم تلقی می‌شود.

این گزارش از افزایش اختلافات داخلی در ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی پس از تحولات اخیر خبر داده است.

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