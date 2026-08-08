به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شان پارنل سخنگوی ارشد وزارت جنگ آمریکا در پیامی اعلام کرد که پنتاگون روز گذشته (جمعه) دسترسی «فرانک کندال» وزیر سابق نیروی هوایی ایالات متحده به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را پس از افشای غیرمجاز اطلاعات مربوط به هواپیمای ایر فورس وان اهدایی قطری دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را لغو کرده است.

پارنل در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: پنتاگون (وزارت جنگ آمریکا) از همین لحظه صلاحیت فرانک کندال وزیر سابق نیروی هوایی برای دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و توانایی او برای تصدی هرگونه سمت حساس را لغو کرده است.

سخنگوی پنتاگون گفت که این اقدام پس از افشای غیرمجاز اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در مورد قابلیت‌های ایر فورس وان توسط کندال به یک رسانه انجام شده است.

گفتنی است منابع خبری پیش تر گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام ترک ترکیه برای سفر به انگلیس به طور غیرمنتظره‌ای به استفاده از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری ایالات متحده روی آورده و از سوار شدن بر هواپیمای جت اهدایی قطر خودداری کرده است.

ترامپ اعلام کرد که به جای هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ قطر که به تازگی بازسازی شده است، با یک هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری آمریکا ترکیه را ترک می‌کند، تغییری غیرمنتظره که بحث‌ها درباره بررسی دقیق نوسازی پرهزینه و سریع جت اهدا شده از سوی قطر را دوباره آغاز کرده است.

منتقدان استفاده از جت اهدایی از سوی قطر به عنوان هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا، هزینه، امنیت و سرعت بیش از حد نوسازی این هواپیما را زیر سوال برده‌اند.

در همین ارتباط، ترامپ در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال اعلام کرد که برای پرواز به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی میلدنهال در انگلیس از یک هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری آمریکا استفاده خواهد کرد، در حالی که هواپیمای جدید در همان پایگاه توقف می‌کند تا سربازان ایالات متحده که در آن پایگاه مستقر هستند بتوانند از آن هواپیما بازدید کنند.

ترامپ در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا تهدید ترور باعث تصمیم او برای تغییر هواپیما برای عزیمت از ترکیه به انگلیس شده است، پاسخ مستقیمی نداد اما به تهدید بالقوه اذعان کرد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به اینکه هواپیمای جت اهدایی قطر قبل از بازگشت به ایالات متحده به دو یا سه پایگاه بزرگ آمریکا در اروپا سفر خواهد کرد، افزود که این اقدام برای اینکه سربازان آمریکایی بتوانند از این هواپیما بازدید کنند، انجام خواهد شد.

جک رید سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا پیش‌تر هشدار داده بود که پذیرش هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ اهدایی دولت قطر و استفاده از آن به عنوان هواپیمای اختصاصی رئیس جمهوری آمریکا، «تهدیدهای جدی» برای آمریکا خواهد داشت.

عضو دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با انتشار بیانیه ای گفت: استفاده از این هواپیما به جای «ایرفورس وان» «تهدیدهای بسیار بزرگی را از نظر اطلاعات ضدجاسوسی در بر دارد و به یک کشور خارجی اجازه می دهد به سیستم های ارتباطی و حساس دسترسی پیدا کند».

رید گفت: این اقدام غیرمحتاطانه بی توجهی به امنیت ملی و اموال دیپلماتیک است و نشان دهنده تمایل خطرناک برای مبادله منافع آمریکا با منافع شخصی است.

این مقام ارشد سنا افزود: پذیرش این هدیه، توهین به دفتر ریاست جمهوری و خیانت به اعتمادی است که به هر رئیس جمهوری در آمریکا برای حفظ حاکمیت ملی می شود.

قطر پیش از این گرانبهاترین هدیه‌ای که دولت آمریکا تاکنون دریافت کرده است را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تقدیم کرده بود.

شبکه المسیره به نقل از رویترز اعلام کرد که قطر یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ را به ترامپ هدیه داده است.

بهای این هوپیما ۴۰۰ میلیون دلار است که پس از تجهیز و ایجاد تغییراتی در آن به هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا تبدیل می‌شود.

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