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مقاومت اسلامی عراق پاسخ نظامی خود را به تعویق انداخت؛ تأکید بر تداوم مسیر دفاع از حاکمیت

۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۴
کد مطلب: 1849884
مقاومت اسلامی عراق پاسخ نظامی خود را به تعویق انداخت؛ تأکید بر تداوم مسیر دفاع از حاکمیت

مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پاسخ نظامی که قرار بود روز جمعه انجام شود، به درخواست دبیرکل سازمان بدر و در راستای همراهی با مواضع شماری از رهبران سیاسی عراق به تعویق افتاده است. این گروه در عین حال تأکید کرد تعویق عملیات به معنای عقب‌نشینی از موضع خود نیست و دفاع از حاکمیت و خون شهدا همچنان در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی عراق در بیانیه خود اعلام کرد تصمیم به تعویق پاسخ نظامی، در پی درخواست «ابوحسن العامری» دبیرکل سازمان بدر و در پاسخ به مواضع شماری از رهبران سیاسی این کشور اتخاذ شده است.

در این بیانیه تصریح شده که این اقدام با هدف همراهی با تلاش‌های سیاسی صورت گرفته و به منزله تغییر در رویکرد مقاومت نیست.

در ادامه این بیانیه، مقاومت اسلامی عراق تأکید کرد خون شهدا هرگز به ابزاری برای معامله‌های سیاسی تبدیل نخواهد شد و از مسئولانی که به گفته این گروه، حفظ حاکمیت و پاسداری از خون قربانیان را تحت‌الشعاع ملاحظات سیاسی قرار داده‌اند، خواست در مواضع خود بازنگری کرده و در مسیر صیانت از منافع ملی گام بردارند.

این گروه همچنین با هشدار به ایالات متحده و متحدانش در منطقه اعلام کرد خون شهدا و مجروحان، عامل استمرار ایستادگی و مقاومت است و بازپس‌گیری حاکمیت ملی تنها از طریق مواضع سیاسی محقق نخواهد شد، بلکه به اراده و اقدام نیروهایی وابسته است که به گفته بیانیه، بر سر دفاع از سرزمین و کرامت شهدا سازش نخواهند کرد.

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