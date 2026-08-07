مقاومت اسلامی عراق پاسخ نظامی خود را به تعویق انداخت؛ تأکید بر تداوم مسیر دفاع از حاکمیت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی عراق در بیانیه خود اعلام کرد تصمیم به تعویق پاسخ نظامی، در پی درخواست «ابوحسن العامری» دبیرکل سازمان بدر و در پاسخ به مواضع شماری از رهبران سیاسی این کشور اتخاذ شده است.

در این بیانیه تصریح شده که این اقدام با هدف همراهی با تلاش‌های سیاسی صورت گرفته و به منزله تغییر در رویکرد مقاومت نیست.

در ادامه این بیانیه، مقاومت اسلامی عراق تأکید کرد خون شهدا هرگز به ابزاری برای معامله‌های سیاسی تبدیل نخواهد شد و از مسئولانی که به گفته این گروه، حفظ حاکمیت و پاسداری از خون قربانیان را تحت‌الشعاع ملاحظات سیاسی قرار داده‌اند، خواست در مواضع خود بازنگری کرده و در مسیر صیانت از منافع ملی گام بردارند.

این گروه همچنین با هشدار به ایالات متحده و متحدانش در منطقه اعلام کرد خون شهدا و مجروحان، عامل استمرار ایستادگی و مقاومت است و بازپس‌گیری حاکمیت ملی تنها از طریق مواضع سیاسی محقق نخواهد شد، بلکه به اراده و اقدام نیروهایی وابسته است که به گفته بیانیه، بر سر دفاع از سرزمین و کرامت شهدا سازش نخواهند کرد.

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