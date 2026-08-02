به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، آیتالله لطفالله دژکام، امروز، در جلسه تقدیر از هیئتهای ورزشی فعال در برپایی موکبهای شبهای اقتدار در شیراز، با قدردانی از حضور هیئتهای ورزشی در میادین و خیابانها اظهار کرد: در طول پنج ماه گذشته، حقیقتاً همه اقشار ملت در صحنه حاضر بودهاند، اما قاعدتاً حضور ورزشکاران برای دیگران الهامبخش و انگیزهآفرین است.
وی ضمن قدردانی از مدیریت مجموعه ورزش استان و مسئولان تکتک هیئتهای ورزشی که در این عرصه فعالیت دارند، ابراز امیدواری کرد: در آینده نیز شاهد حضور پررنگتر و مؤثرتر این عزیزان در میادین و خیابانها و عرصههای اجتماعی باشیم.
ورزشکاران در برابر پیشنهادهای خارجی مقاومت میکنند
نماینده ولیفقیه در فارس با بیان اینکه امروز کشور درگیر یک جنگ ترکیبی است، گفت: در همین عرصه ورزش نیز نشانههای این جنگ را بهوضوح مشاهده میکنیم. قضیهای که برای تیم فوتبال بانوان کشورمان در استرالیا پیش آمد، اگر جنگ نیست، پس چیست؟
آیتالله دژکام ادامه داد: میدانید کسانی که میخواهند تابعیت بگیرند چه دردسرهایی دارند، اما ورزشکاران ما با وجود پیشنهادات وسوسهانگیز و سنگینِ خارجی، مقاومت میکنند و بهرغم تمام سختیها این پیشنهادها را رد میکنند و این افتخاری برای ملت ماست.
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری افزود: الحمدلله میبینیم که ورزشکاران عزیز ما این روحیه مقاومت را به اشکال مختلف بروز میدهند.
هیئتهای ورزشی در کنار پرورش جسمانی، رشد فرهنگی ورزشکاران را دنبال کنند
نماینده ولیفقیه در فارس با تأکید بر وظیفه فدراسیونها، سازمانها و هیئتهای ورزشی در قبال ورزشکاران گفت: وظیفه فدراسیونها، سازمانها و هیئتهای ورزشی این است که سوای پرورش جسمانی، در ابعاد فرهنگی و شخصیتی نیز برای ورزشکاران رشد ایجاد کنند؛ چراکه این عزیزان، الگوی هزاران جوان دیگر هستند. هیئتها باید در این زمینه تلاش ویژهای داشته باشند.
وی با اشاره به ارتباط سلامت جسم و روح و عقل گفت: اینکه از قدیم میگفتند «عقل سالم در بدن سالم است»، بیانگر رابطهای طبیعی میان سلامت جسمانی و سلامت روحی و عقلی است و ما باید در برنامههای آموزشی و مربیگری، این پیوند را تقویت کنیم.
احیای آداب پهلوانی در ورزش امروز
امام جمعه شیراز در ادامه با اشاره به آداب حاکم بر ورزش زورخانهای گفت: در ورزش زورخانهای ما، این تقید وجود داشت؛ برای ورود به محیط زورخانه، ورزشکار باید سر فرود میآورد تا بیاموزد اگر قوی است، باید افتاده نیز باشد؛ «افتادگی آموز اگر طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی که بلند است».
وی تصریح کرد: بوسیدن خاک یا رخصت گرفتن از پیشکسوتان نیز به همین شکل، بخشی از آدابی است که به رسمی پهلوانی بدل گشته است. ما نیز در ورزشهای امروزی باید چنین آداب و رسومی را احیا و نهادینه کنیم.
آیتالله دژکام افزود: سجده شکر ورزشکار پس از پیروزی یا دور افتخار با پرچم مقدس جمهوری اسلامی، نمادهایی است که نشان میدهد تمام زحمات برای رسیدن به این نتیجه، با تکیه بر ارزشها بوده است.
نماینده ولیفقیه در فارس با بیان اینکه باید در این زمینه اقدامات بیشتری انجام شود، گفت: طبیعتاً باید روی این مسائل کار بیشتری صورت گیرد. وضعیت ما در سطح بینالملل بهگونهای است که اگر خود را اثبات نکنیم، دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن استفاده میکنند، لذا این عرصه به ایستادگی ویژهای نیاز دارد.
وی افزود: جنگی که ما در آن هستیم، صرفاً سیاسی نیست؛ برخی میکوشند مسئله را به یک جریان سیاسی محدود کنند که فقط یک جریان اینگونه است و اگر در ایران کوتاه بیاید، دیگر در دنیا مشکلی وجود ندارد، اما واقعیت فراتر از این است.
حق بالاخره خود را نشان میدهد
امام جمعه شیراز با اشاره به برخی موضعگیریهای کشورها در وقایع ورزشی گفت: برای اینکه بدانیم برحق هستیم، خداوند ما را تنها نگذاشته است؛ همانطور که در موضعگیریهای برخی کشورها در وقایع ورزشی، مثلاً موضعگیری اسپانیا در همین فوتبال، دیدیم، حرف حق بالاخره خود را نشان میدهد.
آیتالله دژکام ادامه داد: امروز دنیا تلاش میکند بگوید دیگر حق و باطلی وجود ندارد، اما ما در حال بازگشت به این حقیقت هستیم که «حق» پابرجاست.
وی گفت: این صحنه شبیه به کربلاست؛ با این تفاوت که در کربلا حضرت سیدالشهدا(ع) تنها ماند، اما امروز ما جار میکشیم و بیش از سیمیلیون نفر برای جانفدایی ثبتنام میکنند و خیلی متفاوت است از حیث اینکه الحمدلله ما در عرصه قدرت قرار داریم و باید این مسیر را پیش ببریم.
تأکید بر تقویت روحیه جوانمردی در میان ورزشکاران
نماینده ولیفقیه در فارس با تأکید بر ضرورت انتقال این روحیه به نسل جوان ورزشکار گفت: جوانانی که به عرصه ورزش میآیند، باید این روحیه را در خود متبلور کنند.
وی افزود: یک ورزشکار باید کاملاً درک کند که در مکتب ما، ناجوانمردی جایگاهی ندارد؛ نامردمی و ناجوانمردی با روحیه ورزشکاری سازگار نیست و مربیان محترم باید این روحیه را در ورزشکاران تقویت کنند.
ضرورت شناسایی و سازماندهی گروههای ورزش همگانی در شیراز
آیتالله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه ورزشهای همگانی گفت: در بحث ورزشهای همگانی میبینم که در پارکها یا باغ ملی، گروههای متعددی ورزش میکنند. صدها گروه اینچنینی در شهر وجود دارد که از نگاه ما غافل ماندهاند. البته آنها کار خود را انجام میدهند و تأثیر فرهنگی و ورزشی خود را در جامعه دارند، اما ما به آنها توجهی نداریم.
نماینده ولیفقیه در فارس تصریح کرد: خیلی دوست دارم لیدرها و رهبران همین گروهها شناسایی و شناسنامهدار شوند تا هیئت ورزشهای همگانی بداند در هر کجای شهر به نام ورزش، چه میگذرد.
آیتالله دژکام افزود: برخی از این موارد رها شدهاند و این مناسب نیست. فضای ورزشی، ولو اینکه عمومی باشد، نباید رها باشد. ضمن حفظ احترام، آنها باید متوجه باشند که چارچوبها باید رعایت شود.
ظرفیت گروههای ورزش همگانی به نفع فرهنگ شهر به کار گرفته شود
وی با تأکید بر ضرورت تقویت سازماندهی گروههای ورزش همگانی گفت: اگر بتوانیم سازماندهی آنها را تقویت کنیم، نبضِ یکسری حرکات مهم در سطح شهر، به دست جریانهای علاقهمند به ایران میافتد.
نماینده ولیفقیه در فارس ادامه داد: انتظار میرود در باب ورزشهای همگانی، این مسئله را پیگیری کنید. ظرفیتهای خوبی در گوشهوکنار شهر وجود دارد و اگر آنها را به هم پیوند دهیم، نتیجه کار به نفع فرهنگ شهرمان خواهد بود.
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