به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر طاهر الهاشمی، اندیشمند مصری و عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در گفتاری با موضوع «اربعین امام حسین(ع) و مسئولیت رسانه در معرفی این پدیده جهانی» که به خبرگزاری ابنا ارسال کرده است، اظهار داشت: سخن گفتن از اربعین امام حسین(ع)، دیگر صرفاً سخن گفتن از یک مناسبت دینی نیست، بلکه سخن از یکی از بزرگ‌ترین پدیده‌های انسانی و تمدنی در روزگار معاصر است. این راهپیمایی میلیونی که با وجود همه چالش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی، هر سال با شکوهی تازه برگزار می‌شود، الگویی بی‌نظیر از همبستگی اجتماعی، همزیستی انسانی، خدمت داوطلبانه، بخشش، ایثار و ازخودگذشتگی را به نمایش می‌گذارد؛ ارزش‌هایی که امروز بیش از هر زمان دیگری، مورد نیاز جامعه بشری هستند.

اربعین؛ پدیده‌ای تمدنی که در رسانه‌های جهان نادیده گرفته شده است

وی با تاکید بر اینکه «با این حال، این حقیقت بزرگ تمدنی تاکنون آن‌گونه که شایسته است، در رسانه‌های جهانی بازتاب نیافته است» افزود: در بسیاری از موارد، شاهد سکوتی عامدانه یا کم‌توجهی آشکار نسبت به این رویداد هستیم، در حالی که رخدادهایی با دامنه و تأثیر بسیار کمتر، به‌گونه‌ای گسترده برجسته می‌شوند. این غیبت را نمی‌توان صرفاً با ملاحظات حرفه‌ای یا معیارهای خبری توضیح داد، بلکه بخشی از آن به ماهیت پیام نهضت امام حسین(ع) بازمی‌گردد؛ پیامی که بر آزادی، کرامت انسانی و مبارزه با ظلم استوار است و این ارزش‌ها همواره با منافع جریان‌هایی که می‌کوشند روایت رسانه‌ای و شکل‌دهی به افکار عمومی جهان را در انحصار خود نگه دارند، همسو نیست.

طاهر الهاشمی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای کاستن از اثرگذاری رسانه‌ای اربعین اضافه کرد: این تلاش گاه از طریق نادیده گرفتن این رویداد، گاه با تحریف آن و گاه با تقلیل آن به یک مناسبت صرفاً مذهبی، در حالی که اربعین در حقیقت، پیامی انسانی و فراگیر برای همه انسان‌هاست؛ پیامی که مسلمان و غیرمسلمان، عرب و غیرعرب، همگی در آن حضور می‌یابند و نمونه‌ای عینی از اخلاق، همبستگی و ایثار را تجربه می‌کنند.

رسالت رسانه‌ها؛ معرفی جهانی اربعین با زبان امروز

از این‌رو، مسئولیت رسانه‌های متعهد امروز، تنها به انتقال خبر محدود نمی‌شود، بلکه رسالت اصلی آنان، آگاهی‌بخشی و معرفی دوباره اربعین به جهان با زبان و ادبیات روز است؛ معرفی آن به‌عنوان پدیده‌ای تمدنی و انسانی که شایسته مطالعه، پژوهش و تأمل است. جهان امروز تنها به دیدن تصاویر جمعیت‌های میلیونی نیاز ندارد، بلکه باید فلسفه شکل‌گیری این اجتماع عظیم را بشناسد و دریابد که چگونه یک باور دینی توانسته چنین سطحی از نظم، خدمت‌رسانی رایگان، همبستگی اجتماعی، امنیت عمومی، مدارا و فعالیت داوطلبانه را پدید آورد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت بزرگ رسانههای نوین در عصر حاضر افزوده است: رسانه‌های نوین، امروز از ابزارهایی برخوردارند که در دهه‌های گذشته وجود نداشت؛ از سکوهای دیجیتال و هوش مصنوعی گرفته تا تولید آثار مستند، کلان‌داده‌ها و ظرفیت انتشار به زبان‌های گوناگون. با این حال، جای تأسف است که حضور ما در بسیاری از این عرصه‌ها، هنوز متناسب با عظمت این رویداد نیست. اربعین، فراتر از یک مناسبت محلی یا منطقه‌ای است و شایسته آن است که در قالب یک پروژه رسانه‌ای جهانی معرفی شود؛ پروژه‌ای که با همه انسان‌ها، فارغ از مرزهای جغرافیایی، سخن بگوید و امام حسین(ع) را به‌عنوان نماد جهانی عدالت، آزادی و کرامت انسانی به جهان معرفی کند.

از رسانه‌گری موسمی تا پروژه رسانه‌ای جهانی اربعین

دکتر الهاشمی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند عبور از رسانه‌گری موسمی به سوی رسانه‌گری نهادمند هستیم؛ گذر از واکنش‌محوری به ابتکار عمل و حرکت از گفتمان محدود به مخاطبان داخلی، به سوی گفتمانی جهانی که بر زبان علم، آمار، مستندسازی، پژوهش‌های دانشگاهی و رسانه‌های دیجیتال اثرگذار تکیه دارد؛ به‌گونه‌ای که اربعین به موضوعی دائمی در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شود، نه صرفاً خبری گذرا در ایامی خاص.

باید توجه ویژه‌ای به تربیت نیروهای متخصص رسانه‌ای داشت؛ افرادی که دانش فکری را با مهارت حرفه‌ای درهم آمیخته باشند و بتوانند با فرهنگ‌های گوناگون، به زبان و شیوه‌ای متناسب با هر جامعه سخن بگویند؛ به دور از هیجان‌زدگی و ادبیاتی که برای مخاطب جهانی قابل درک و اثرگذار نیست. امروز نبرد اصلی، نبرد آگاهی‌هاست؛ نبردی که نه با شعار، بلکه با اطلاعات دقیق، تصویر اثرگذار، روایت انسانی و تولید حرفه‌ای رسانه‌ای مدیریت می‌شود.

وی در ادامه افزود: اربعین امام حسین(ع) تنها بزرگداشت یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مدرسه‌ای همواره زنده برای تربیت انسان، بیدارسازی وجدان و نهادینه‌سازی فرهنگ عدالت، ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. اگر رسانه‌ها بتوانند این ابعاد تمدنی را به‌درستی به جهان معرفی کنند، نه‌تنها به یک مناسبت دینی خدمت کرده‌اند، بلکه الگویی تمدنی از اسلام را به جهانیان عرضه خواهند کرد؛ الگویی که توان گفت‌وگو با جهان و مشارکت در ساخت آینده‌ای عادلانه‌تر و انسانی‌تر را دارد.

نقش مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در شکل‌دهی روایت بین‌المللی اربعین

الهاشمی با مخاطب قراردادن مجامع دینی و بین‌المللی همچون مجمع جهانی اهلبیت(ع) اضافه کرده است: امیدواریم مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) بتواند نقشی پیشگام در راه‌اندازی پروژه‌های رسانه‌ای بین‌المللی ایفا کند، با مراکز علمی و رسانه‌ای جهان همکاری‌های مؤثر برقرار سازد، از تولید آثار مستند و پژوهش‌های چندزبانه حمایت کند و ابتکارات دیجیتالی را که جهان را با این پدیده بی‌نظیر آشنا می‌سازند، مورد پشتیبانی قرار دهد؛ اقداماتی که هم با جهانی بودن پیام امام حسین(ع) همخوانی دارد و هم می‌تواند در اصلاح تصویر موجود و تقویت گفت‌وگوی تمدنی میان ملت‌ها نقش‌آفرین باشد.

از خداوند متعال مسئلت داریم که همگان را در خدمت به مکتب اهل‌بیت(ع) موفق بدارد و ما را از رهروان راستین راه امام حسین(ع) و دعوت‌کنندگان به آرمان‌های آن حضرت با حکمت و بصیرت قرار دهد؛ همانا او شنوا و اجابت‌کننده دعاهاست.

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