شواهد پژوهشی از وجود فسفر در بمباران «لامرد» حکایت دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، در نشست خبری سی‌ودومین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی که امروز در محل ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به تفاوت دانشگاه‌های علوم پزشکی با دانشگاه‌های آکادمیک، گفت: تفاوتی که ما با وزارتخانه‌های دیگر آکادمیک داریم، این است که ما وسط جنگ هم می‌توانیم تحقیق کنیم. وقتی بیمارستان آموزشی ما با تعداد زیادی مصدوم و مجروح ناشی از جنگ مواجه است، از همین عملکرد درمانی روی این مصدومین می‌توان کار تحقیقاتی انجام داد.

وی ادامه داد: بنابراین دانشگاه‌های علوم پزشکی، به استثنای بخش علوم پایه که بخش کوچکی است، در بخش درمانی که شامل آموزش و پژوهش است، در وسط جنگ هم فعال بوده‌اند.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به بمباران لامرد در استان فارس، گفت: در بمباران لامرد در استان شیراز هم‌اکنون شواهدی وجود دارد که این بمباران با فسفر بوده، تحقیقی در وزارت بهداشت انجام گرفته و ان‌شاءالله بتوانیم این را در مجامع بین‌المللی منتشر کنیم و مظلومیت افراد غیرنظامی را نشان دهیم. در این بمباران به یک شهر کوچک، حمله شده و در حقیقت افراد غیرنظامی مورد اصابت بمب‌ها و بمبچه‌هایی قرار گرفتند که آغشته به فسفر بود.

وی در مورد صدمات ناشی از این نوع بمباران، گفت: صدمات ناشی از فسفر طولانی‌مدت است؛ یعنی به جای اینکه آن زخم در مدت دو هفته بهبود پیدا کند، ممکن است بهبودی آن زخم سه تا چهار ماه به طول بینجامد و یک زخم مزمن ایجاد کند. ما امیدواریم که بتوانیم نتایج این مطالعه را منتشر کنیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در پاسخ به سوال ایسنا از انجام یک مطالعه درباره آثار بمباران لامرد در استان فارس خبر داد و گفت: این تحقیق توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران و با سفارش وزارت بهداشت انجام شده است. مستندات آن آماده شده و مقاله حاصل از آن به‌زودی برای انتشار در نشریات بین‌المللی ارسال می‌شود.



آخوندزاده درباره انجام تحقیقات مشابه درباره آثار بمباران در شهرهای دیگر، اظهار کرد: تاکنون این تحقیق فقط در استان فارس انجام گرفته و مستند شده و مقاله‌اش آماده ارسال به مجامع بین‌المللی است و خوب است که در دنیا ثبت و به عنوان یک جنایت جنگی ارسال شود.



انجام مطالعات درباره آثار بمباران در استان بوشهر



وی در ادامه درباره انجام تحقیقات درباره آثار بمباران در شهرهای مختلف گفت: مشابه این مطالعه در استان بوشهر نیز انجام شده است و شواهدی از بمب‌های آغشته به فسفر در بوشهر نیز وجود دارد، ولی با شدت زیادتر در استان فارس بوده است.



آخوندزاده درباره آثار بمب‌های آغشته به فسفر نیز، گفت: این بمب‌ها اگر باعث مرگ نشده باشند، سبب مزمن شدن زخم می‌شوند و افرادی که ترکش‌های کوچک از این نوع به آن‌ها اصابت شده، زخم‌های طولانی‌مدت پیدا کردند.



وی ادامه داد: برای مثال، در استان فارس، این نوع بمب موجب شهادت دو نوجوان شد. این بمبچه‌ها به شیوه‌های مختلف عمل می‌کردند؛ برخی از آنها مجهز به نخ‌هایی بودند که با برخورد فرد و ایجاد ارتعاش، موجب انفجار می‌شدند و این دو نوجوان نیز به همین شکل به شهادت رسیدند. برخی دیگر نیز در اثر ارتعاشات ایجادشده در زمین منفجر می‌شدند. در مواردی هم افراد به دلیل ناآشنایی با این نوع بمب‌ها و به دلیل شباهت آنها به قوطی کنسرو، آنها را برمی‌داشتند که در نتیجه منفجر می‌شدند.



وی تاکید کرد: استفاده از این نوع بمب به طور مشخص هدف غیرنظامی داشته و در آن منطقه تعداد زیادی از مردم غیرنظامی را به شهادت رسانده و همچنین باعث صدمات طولانی‌مدت شده است.



آخوندزاده درباره مقاله این تحقیق، گفت: مقاله آماده است و این هفته به یک مجله بین‌المللی در همین حوزه بحث جنگ ارسال می‌شود. البته ممکن است مقاومت‌هایی باشد، چون در آن قید شده که این بمباران توسط آمریکا بوده است. ما سعی‌مان را می‌کنیم که آن را به سطح مجلات بین‌المللی ببریم.



معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ادامه داد: گاهی اوقات در بین سردبیران نشریات علمی دنیا وجدان‌های بیدار وجود دارد و خیلی از اوقات هم نیست. ممکن است مقاومت‌هایی برای انتشار این مقاله باشد، چرا که در مقاله به طور واضح تاکید شده که این بمباران توسط آمریکا انجام شده است.



انجام ۱۰۰ مورد احیای قلبی موفق در مراسم تشییع رهبر شهید



وی با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی برای انجام پژوهش در شرایط جنگی، ادامه داد: فرق ما با وزارت علوم این است که مصدومان در شرایط جنگی می‌توانند «کیس ریپورت» و مطالعه موردی باشند. همین موردی که در لامرد انجام گرفته و توسط بمب‌های آغشته به فسفر ایجاد شده است.



آخوندزاده با بیان اینکه شرایط جنگی می‌تواند به موضوعی برای انجام مطالعات پزشکی و درمانی تبدیل شود، افزود: برای مثال، مراسمی که برای ارتحال رهبر شهید انجام گرفت، تعداد زیادی جمعیت از سراسر کشور در آن حضور داشتند و با توجه به جمعیت زیاد و گرمای هوا، سازماندهی و مدیریت این مراسم و مستندسازی آن از منظر مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در دنیا اهمیت دارد.



وی تصریح کرد: یکی از شاخص‌هایی که در این مراسم مورد توجه قرار گرفت، این بود که در این مراسم ما تعداد زیادی فرد با سکته قلبی داشتیم که احیا شدند و خوشبختانه ۱۰۰ مورد CPR که انجام گرفته، موفق بوده و ما مرگ نداشتیم. همین موضوع یک گزارش علمی موفق در دنیاست.