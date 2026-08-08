به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار اخباری درباره ناپدیدشدن فردی به نام «حمیدرضا رجبزاده» و ارسال ویدئویی برای خانواده وی، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.
یک منبع آگاه در گفتوگویی با تأیید وقوع این حادثه، اظهار کرد: ربایش و قتل حمیدرضا رجبزاده صحت دارد و تحقیقات پلیسی و قضایی برای شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت آغاز شده است.
این منبع آگاه افزود: موضوع در حال بررسی است و کار شناسایی عامل یا عاملان این جنایت در حال انجام است.
بر اساس اطلاعات اولیه، رجبزاده چند روز پیش ناپدید شده بود و پس از آن، ویدئویی از لحظه قتل او برای خانوادهاش ارسال شده است. با این حال، جزئیات بیشتر درباره نحوه ربایش و قتل و هویت عاملان، پس از تکمیل تحقیقات پلیس اعلام خواهد شد.
پیگیریها برای کسب جزئیات بیشتر از این پرونده ادامه دارد.
به گزارش ابنا، در فضای مجازی درباره حمیدرضا رجبزاده آمده است که وی مداح بوده و توسط سلطنتطلبان کشته شده است.
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