به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، در ششمین کنفرانس بینالمللی اسلام، حقوق و جامعه (The 6th International Conference on Islam, Law and Society – INCOLS VI) که به میزبانی دانشگاه اسلامی دولتی امام بونجول پادانگ (UIN Imam Bonjol Padang) و با همکاری Forum of Directors of Graduate Schools of Indonesian State Islamic Universities (FORDIPAS) برگزار شد، به سخنرانی پرداخت.
این کنفرانس با حضور رؤسای دانشگاهها، مدیران تحصیلات تکمیلی دانشگاههای اسلامی دولتی اندونزی، استادان، پژوهشگران و اندیشمندانی از کشورهای مختلف، از جمله ابران ، کره جنوبی و…، در شهر پادانگ برگزار شد و به بررسی نسبت اسلام، حقوق و جامعه در جهان معاصر اختصاص داشت.
دکتر جهانگیری در سخنرانی خود با عنوان «ضرور بازنگری در نظام تقنین جهانی » به تبیین مبانی فلسفی قانونگذاری و نسبت آن با تمدن اسلامی پرداخت و اظهار داشت که مهمترین مشکل جهان امروز، صرفاً بحران قوانین نیست، بلکه فلسفه قانونگذاری است.
وی با اشاره به اینکه اغلب نظامهای حقوقی معاصر بر محور منافع انسان شکل گرفتهاند، تأکید کرد که قانونگذاری جهانی زمانی میتواند به عدالت واقعی دست یابد که همه موجودات، نسلهای آینده، محیط زیست و کرامت انسانی را در بر گیرد.
رایزن فرهنگی ایران با استناد به آموزههای قرآن کریم، میان مفاهیم صلح (Peace)، سلم (Sulh)، آتشبس (Hudna) و سِلم (Salm) تمایز قائل شد و بیان کرد که مفهوم قرآنی «سِلم» بسیار فراتر از فقدان جنگ است و همه ابعاد رابطه انسان با خدا، خود، دیگر انسانها، طبیعت و حتی میراث گذشتگان را دربرمیگیرد.
وی همچنین با اشاره به آیه «ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً» (بقره: ۲۰۸) اظهار داشت که قرآن، انسان را به ورود همهجانبه به سِلم فرا میخواند؛ مفهومی که میتواند مبنای شکلگیری تمدنی عادلانه و نظام حقوقی فراگیر در جهان معاصر باشد.
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به صلح حدیبیه، تصریح کرد که قرآن کریم بزرگترین «فتح» را نه در میدان جنگ، بلکه در سایه صلح معرفی میکند و این نگاه میتواند الهامبخش بازخوانی مفهوم پیروزی و قدرت در جهان امروز باشد.
وی همچنین تأکید کرد که جهان معاصر بیش از هر زمان دیگری به بازاندیشی در فلسفه قانونگذاری نیاز دارد؛ فلسفهای که تنها بر منافع دولتها یا انسان امروز استوار نباشد، بلکه حقوق حیوانات، محیط زیست، نسلهای آینده و همه ابعاد حیات را در نظر بگیرد.
در ابتدای این سخنرانی، دکتر جهانگیری، از دعاها، حمایتها، همدردیها و پیامهای محبتآمیز مردم اندونزی، علما، اندیشمندان، دانشگاهیان و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی این کشور نسبت به مردم ایران صمیمانه قدردانی کرد و گفت:
«ملت ایران هرگز محبت، همبستگی و برادری ملت اندونزی را فراموش نخواهد کرد. فاصله هزاران کیلومتری میان دو کشور هرگز نتوانسته است فاصلهای میان دلهای دو ملت ایجاد کند.»
وی این همبستگی را نمونهای از پیوند عمیق فرهنگی و دینی میان دو ملت مسلمان ایران و اندونزی دانست.
ششمین کنفرانس بینالمللی اسلام، حقوق و جامعه با هدف تقویت همکاریهای علمی میان دانشگاههای اسلامی، توسعه پژوهشهای بینرشتهای و بررسی چالشهای حقوقی و اجتماعی جهان اسلام، طی روزهای ۶ تا ۹ اوت ۲۰۲۶ در شهر پادانگ برگزار میشود.
..........................
پایان پیام
نظر شما