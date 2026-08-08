به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن مسلمانان استرالیا (IFAM) مسابقه سراسری اطلاعات اسلامی را با حضور بیش از ۴۰۰ دانشآموز دختر و پسر در چند ایالت این کشور برگزار کرد.
این مسابقه در ایالتهای نیو ساوت ولز، ویکتوریا، استرالیای غربی و قلمرو پایتخت استرالیا برگزار شد و صدها نفر از نوجوانان و جوانان مسلمان را برای سنجش آگاهیهای دینی و تقویت ارتباط آنان با معارف اسلامی گرد هم آورد.
در این رقابت علمی، شرکتکنندگان در موضوعاتی همچون قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم(ص)، تاریخ اسلام، اخلاق، اصول اعتقادی و آموزههای اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفتند. به گفته برگزارکنندگان، دانشآموزان در مراحل آمادگی و رقابت، شور و جدیت قابل توجهی از خود نشان دادند.
رقابتها در شماری از مراکز آموزشی و فرهنگی استرالیا برگزار شد که از جمله آنها میتوان به دانشگاه وسترن سیدنی در ایالت نیو ساوت ولز، دانشگاه RMIT در ایالت ویکتوریا، دانشگاه ملی استرالیا ANU در قلمرو پایتخت استرالیا و مرکز AIC Kewdale در ایالت استرالیای غربی اشاره کرد.
تارنمای الاوکه نوشت مشارکت گسترده بیش از ۴۰۰ دانشآموز از مناطق مختلف استرالیا، نشاندهنده توجه روزافزون خانوادههای مسلمان به تقویت فرهنگ اسلامی در میان فرزندان و حفظ هویت دینی آنان در جامعه چندفرهنگی استرالیاست.
انجمن اسلامی مسلمانان استرالیا از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون این مسابقه سالانه را با هدف تشویق کودکان و نوجوانان به شناخت بهتر اسلام، تعمیق پیوند آنان با دین و حفظ هویت اسلامی در محیط اجتماعی استرالیا برگزار میکند.
این مسابقه همچنین بستری آموزشی و تعاملی برای دانشآموزان فراهم کرد تا در فضایی همراه با نشاط و رقابت سالم، دانستههای دینی خود را افزایش دهند؛ بهویژه در مناطقی که فرصتهای آموزش منظم اسلامی محدودتر است.
کمیته برگزارکننده اعلام کرد برگزیدگان در سطح هر ایالت و همچنین برندگان نهایی در سطح کشور انتخاب شدهاند. بر اساس اعلام این کمیته، نفر نخست جایزهای شامل بلیت سفر عمره دریافت خواهد کرد، نفر دوم رایانه همراه و نفر سوم جایزه نقدی دریافت میکند. همچنین از برگزیدگان ایالتی نیز با اهدای جوایز تقدیری تجلیل خواهد شد.
مدیریت انجمن اسلامی مسلمانان استرالیا اعلام کرد جوایز برگزیدگان در جریان کنفرانس سالانه این انجمن در سال ۲۰۲۶ اهدا میشود؛ کنفرانسی که قرار است روزهای ۳ و ۴ اکتبر ۲۰۲۶ در Rosehill Gardens در نزدیکی پاراماتا، ایالت نیو ساوت ولز برگزار شود.
به گفته مسئولان انجمن اسلامی مسلمانان استرالیا، اختصاص این جوایز در راستای تقویت آموزش اسلامی، تشویق مشارکت فعال دانشآموزان و کمک به رشد علمی، دینی و شخصیتی نسل جوان مسلمان در استرالیا صورت میگیرد.
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