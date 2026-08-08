به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه آمریکایی نیوزویک در گزارشی از نگرانی عمیق مقام‌های اسرائیلی نسبت به تغییرات سیاسی در آمریکا و کاهش حمایت‌های سنتی از تل‌آویو خبر داد.

تام اوکانر، معاون سردبیر نیوزویک در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی، در گزارشی با اشاره به تحولات اخیر آمریکا و جنگ ایران، نوشته است که نگرانی اصلی برخی مقام‌های اسرائیلی دیگر صرفاً نتیجه جنگ با ایران یا بحران‌های جاری در خاورمیانه نیست؛ بلکه آینده رابطه تاریخی اسرائیل و آمریکا به یکی از دغدغه‌های اصلی آنها تبدیل شده است.

اوفیر آکونیس، سرکنسول اسرائیل در نیویورک، در گفت‌وگو با نیوزویک درباره آنچه بیش از همه او را نگران می‌کند، به تغییرات سیاسی در داخل آمریکا اشاره کرده است.

وی به پیروزی‌های اخیر نامزدهای جریان مترقی حزب دموکرات اشاره کرده که مواضع انتقادی نسبت به اسرائیل و مداخلات خارجی آمریکا دارند و هشدار داده است که بخشی از جامعه آمریکا ممکن است دیگر حمایت سنتی از اسرائیل را نداشته باشد.

به نوشته نیوزویک، سخنان آکونیس نشان‌دهنده نگرانی عمیق‌تر اسرائیل از تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا است.

این مقام اسرائیلی تأکید کرده که انتقاد از رئیس‌جمهور آمریکا یا تلاش برای تغییر دولت، بخشی طبیعی از رقابت دموکراتیک است؛ اما به گفته او، اینکه بخشی از آمریکایی‌ها دشمنان آمریکا را به رقبای سیاسی داخلی خود ترجیح دهند، پدیده‌ای جدید است.

از نگاه گزارش، اهمیت این اظهارات در این است که اسرائیل برای دهه‌ها یکی از مهم‌ترین متحدان آمریکا در خاورمیانه بوده و بخش قابل توجهی از قدرت نظامی و امنیتی اسرائیل بر همکاری راهبردی با واشنگتن استوار بوده است. اما اکنون برخی مقام‌های اسرائیلی در حال بررسی این احتمال هستند که این رابطه در آینده دیگر به شکل گذشته تضمین‌شده نباشد.

آکونیس تأکید کرده است که همچنان امیدوار است آمریکا همیشه در کنار اسرائیل باقی بماند، اما همزمان گفته است اسرائیل باید با توجه به روندهای سیاسی موجود در آمریکا، خود را برای «مستقل‌تر شدن نسبت به گذشته» آماده کند.

این جمله، به‌نوعی محور اصلی این گزارش است: اسرائیل همچنان خواهان حمایت آمریکا است، اما دیگر نمی‌خواهد آینده امنیتی خود را کاملاً به تداوم حمایت واشنگتن گره بزند. از این منظر، عنوان «خاورمیانه پساآمریکا» الزاماً به معنای خروج فوری آمریکا از منطقه نیست؛ بلکه به سناریویی اشاره دارد که در آن اسرائیل و سایر بازیگران منطقه‌ای باید فرض کنند نفوذ و تعهد آمریکا در خاورمیانه ممکن است در آینده کاهش پیدا کند یا دیگر قابل اتکا نباشد.

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