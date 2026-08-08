شمار شهدای جنگ غزه به ۷۳ هزار و ۳۸۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، دو فلسطینی بر اثر جراحات ناشی از حملات پیشین اسرائیل به شهادت رسیدهاند و با احتساب این دو نفر، شمار شهدای حملات و جنگ اسرائیل علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۸۴ نفر افزایش یافته است.
این وزارتخانه در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که بیمارستانهای نوار غزه طی ۴۸ ساعت گذشته، دو شهید که بر اثر جراحات ناشی از بمبارانهای پیشین اسرائیل جان باختهاند و همچنین ۶ مجروح را پذیرش کردهاند.
وزارت بهداشت غزه درباره جزئیات مجروح شدن این ۶ فلسطینی توضیحی ارائه نکرد، اما اسرائیل همچنان با بمباران و تیراندازی، توافق آتشبس جاری از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ را نقض میکند.
در همین زمینه، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد شمار قربانیان نقض آتشبس از سوی اسرائیل از ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون به یک هزار و ۲۵۷ شهید و ۴ هزار و ۱۳۱ مجروح رسیده است.
بر اساس این گزارش، مجموع قربانیان از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۸۴ شهید و ۱۷۴ هزار و ۲۴۲ مجروح رسیده است.
در کنار تلفات انسانی که بیشتر آنها را کودکان و زنان تشکیل میدهند، اسرائیل حدود ۹۰ درصد زیرساختهای نوار غزه را تخریب کرده است. سازمان ملل متحد نیز هزینه بازسازی این منطقه را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
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