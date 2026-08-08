به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا از برگزاری آیین «جایزه البرز دانش‌آموزی ۱۴۰۵» همزمان با شصت‌وچهارمین سال تأسیس این بنیاد خبر داد و گفت: در این دوره از ۶۴ نفر از دانش‌آموزان برتر سراسر کشور در مراسمی ملی که آبان‌ماه سال جاری برگزار می‌شود، تقدیر خواهد شد.

وی اظهار کرد: در شصت‌وچهارمین سال تأسیس بنیاد فرهنگی البرز، آیین «جایزه البرز دانش‌آموزی ۱۴۰۵» با هدف شناسایی، حمایت و تقدیر از دانش‌آموزان برتر کشور برگزار می‌شود و طی آن ۶۴ دانش‌آموز برگزیده از سراسر ایران مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

شرایط شرکت در جایزه البرز دانش‌آموزی ۱۴۰۵

ارشدی با تشریح شرایط شرکت در این دوره از جایزه البرز گفت: دانش‌آموزانی که در سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ در پایه نهم مقطع متوسطه اول و پایه دوازدهم مقطع متوسطه دوم تحصیل کرده‌اند، می‌توانند در صورت برخورداری از شرایط مندرج در شیوه‌نامه، برای شرکت در این جایزه اقدام کنند.

وی افزود: این فراخوان شامل دانش‌آموزان پایه نهم و دوازدهم در شاخه نظری، شامل رشته‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و معارف اسلامی، همچنین شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش از سراسر کشور است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز ادامه داد: دانش‌آموزان واجد شرایط می‌توانند شخصاً با مراجعه به سایت جایزه البرز به نشانی www.alborzprize.ir نسبت به دریافت و مطالعه شیوه‌نامه جایزه البرز ۱۴۰۵ در هر یک از پایه‌ها و شاخه‌های تحصیلی اقدام کنند.

ثبت‌نام فقط از طریق سامانه مای‌مدیو

ارشدی با اشاره به نحوه ثبت‌نام دانش‌آموزان گفت: دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل پایه‌های نهم و دوازدهم در سال تحصیلی گذشته، پس از مطالعه دقیق شیوه‌نامه و در صورت احراز شرایط، باید با استفاده از همان شماره همراهی که با آن وارد پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir می‌شوند، به صفحه شخصی خود در سامانه مای‌مدیو مراجعه کرده و نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک موردنیاز اقدام کنند.

وی زمان ثبت‌نام دانش‌آموزان واجد شرایط را از اول شهریور ۱۴۰۵ به مدت یک ماه اعلام کرد و افزود: با توجه به ضرورت پالایش مستندات دریافتی، راستی‌آزمایی مدارک از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط و انجام مراحل داوری، همانند سال‌های گذشته، مهلت ثبت‌نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز تصریح کرد: در پایان روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، امکان ثبت‌نام در سامانه مای‌مدیو بسته خواهد شد؛ بنابراین از دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل سال پایانی دوره‌های اول و دوم متوسطه درخواست می‌شود ثبت‌نام و بارگذاری مدارک خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

پالایش و داوری مدارک پس از پایان ثبت‌نام

ارشدی درباره مراحل انتخاب برگزیدگان نهایی گفت: پس از پایان مهلت بارگذاری مدارک از سوی دانش‌آموزان، مستندات دریافتی توسط دبیرخانه علمی جایزه البرز مورد پالایش قرار می‌گیرد و مدارک از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط راستی‌آزمایی خواهد شد.

وی افزود: پس از طی مراحل پالایش، راستی‌آزمایی و داوری، برگزیدگان نهایی از میان افراد واجد شرایط انتخاب می‌شوند و در ادامه، طی مراسمی ملی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ از منتخبین شصت‌وچهارمین سال جایزه البرز تقدیر خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز اظهار کرد: در این مراسم، به برگزیدگان علاوه بر گواهی جایزه البرز، جوایز نقدی و تندیس ویژه جایزه البرز نیز اهدا خواهد شد.

اهدای ۶۵۰ و ۸۵۰ میلیون ریال به دانش‌آموزان منتخب

ارشدی با اشاره به جوایز نقدی این دوره گفت: بنیاد فرهنگی البرز به عنوان پرچمدار وقف علمی کشور، به هر یک از دانش‌آموزان منتخب کشوری پایه نهم مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال و به هر یک از دانش‌آموزان منتخب کشوری پایه دوازدهم مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: این جوایز نقدی در کنار گواهی جایزه البرز و تندیس ویژه جایزه البرز به برگزیدگان اعطا خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز افزود: شصت‌وچهارمین سال جایزه البرز دانش‌آموزی به همت «بنیاد فرهنگی البرز» و با همکاری «سازمان اوقاف و امور خیریه»، «وزارت آموزش و پرورش»، «بنیاد ملی نخبگان» و «رسانه ملی» برگزار می‌شود.

بنیاد فرهنگی البرز؛ بیش از نیم‌قرن حمایت از نخبگان

ارشدی در ادامه به پیشینه بنیاد فرهنگی البرز اشاره کرد و گفت: بنیاد فرهنگی البرز در سال ۱۳۴۲ شمسی با هدف کمک به اشاعه فرهنگ کشور، تجلیل از مقام علمی دانشمندان و پژوهندگان برتر و تشویق دانشجویان، دانش‌آموزان برگزیده و نوجوانان بااستعداد ایرانی، به همت خیراندیش فقید، حسینعلی البرز، تأسیس و وقف شد.

وی افزود: این بنیاد طی بیش از نیم‌قرن فعالیت، از چندین هزار نفر از نخبگان برتر علمی کشور حمایت و از آنان تجلیل کرده است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با بیان اینکه «جایزه البرز» موسوم به «نوبل ایرانی» است، اظهار کرد: جایزه البرز باسابقه‌ترین جایزه علمی کشور به شمار می‌رود که با هدف شناسایی و تقدیر از دانشمندان، پژوهشگران، دانشجویان و دانش‌آموزان برگزیده و بااستعداد ایرانی، از سال ۱۳۴۲ شمسی به ابتکار و همت نیکوکار نام‌آور، زنده‌یاد حسینعلی البرز، و با تأسیس و وقف بنیاد فرهنگی البرز پایه‌گذاری شده است.

ارشدی ادامه داد: جایزه البرز طی بیش از نیم‌قرن، هزاران نخبه علمی کشور را مورد حمایت و تجلیل قرار داده و آیین پایانی اعطای این جایزه نیز در سال‌های اخیر در قالب همایش‌های ملی و با حضور مقامات علمی و مسئولان کشوری برگزار شده است.

وی گفت: جایزه البرز اکنون به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در زیست‌بوم علم و فناوری کشور شناخته می‌شود.

پرداخت وام به بیش از سه هزار دانشجو

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با تشریح بخشی از اقدامات این بنیاد از ابتدای تأسیس تاکنون اظهار کرد: بنیاد فرهنگی البرز تاکنون به بیش از سه هزار دانشجو وام‌های تحصیل و اشتغال پرداخت کرده است.

وی افزود: این بنیاد همچنین به بیش از ۴ هزار و ۶۵۰ نفر جایزه حسن تحصیل اهدا کرده است.

ارشدی ادامه داد: بنیاد فرهنگی البرز در دهه‌های اخیر و تا پایان سال ۱۴۰۴، با برگزاری ۲۴ همایش ملی و استانی، به هزار و ۸۹۶ نفر از دانشمندان، مخترعان، دانشجویان، حوزویان و دانش‌آموزان برتر کشوری، جایزه البرز اعطا کرده است.

وی تأکید کرد: جایزه البرز تنها جایزه علمی کشور است که بر مبنای سنت حسنه وقف برگزار می‌شود و این ویژگی، جایگاه ویژه‌ای به این جایزه در حمایت از استعدادها و نخبگان علمی کشور بخشیده است.

اعلام جزئیات از طریق سایت جایزه البرز

ارشدی در پایان از دانش‌آموزان واجد شرایط خواست برای مطالعه شیوه‌نامه، دریافت اطلاعات تکمیلی و اطلاع از جزئیات ثبت‌نام، به سایت جایزه البرز به نشانی www.alborzprize.ir مراجعه کنند.

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